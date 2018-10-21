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|Уникальный подвижный протез изобрели в Кыргызстане молодые врачи и программисты
09:08 23.10.2018
В Кыргызстане молодые врачи и программисты изобрели уникальный подвижный протез. Об этом КирТАГ сообщил один из изобретателей, врач-микрохирург Урмат Алыбаев.
"Процесс изготовления начался три года назад, из которых последние девять месяцев были очень напряженными. В нашем проекте работают два программиста и четыре врача. Так же нам помогают студенты медики. Теперь на данным момент нашими протезами успешно пользуются три человека", - сказал он.
По его словам, на изготовление одного протеза в среднем уходит месяц и по стоимости обходится намного дешевле западных аналогов.
"У самых крутых фирм известных по миру протезы стоят от $17 тыс. и до $70 тыс., а наши протезы обойдутся в среднем $2 тысячи в зависимости от степени сложности. Наши протезы имеют функции зажимания и разжимания пальцев, что позволяет человеку совершать самые необходимые действия. Еще дополнительно имеется режим для вождения автомобиля. Кончено же мы будем совершенствовать возможности протеза", - добавил У.Алыбаев.
Мунара Боромбаева.