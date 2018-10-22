Мозговым трестам КНР промыли мозги, - Вл.Скосырев

09:38 23.10.2018

Вашингтон и Пекин готовят встречу Трампа с Си Цзиньпином

Владимир Скосырев

22.10.18



сша, китай, торговая война, кризис, мозговые тресты Фото GettyImages

Команда высокопоставленных чиновников и экономистов в Пекине почти непрерывно заседает, ища ответ на вопрос, как сохранить стабильность финансов в условиях торговой войны с США. Нагрузка на экспертов еще больше увеличится в связи с возможными переговорами на саммите G20 в Аргентине лидеров двух держав. Удастся ли им уладить спор? Пекин стремится к компромиссу. А у администрации Белого дома нет единой позиции. "Умеренные" – за переговоры, а "ястребы" – за усиление нажима на Пекин.



В Пекине состоялось очередное заседание комитета по финансовой стабильности и развитию. Его созвал вице-премьер, член Политбюро Коммунистической партии Лю Хэ. Как говорится на сайте китайского правительства, задача комитета – предотвратить и уменьшить риски в финансовой сфере.



"Уровень обеспокоенности среди высшего руководства достиг 100%. В этом году одной из главных задач для Пекина было снижение долговой нагрузки, – говорит Сюй Цзяньвэй, старший экономист по Китаю во французском банке Natixis. – Если уменьшение доли заемных средств продолжится, многие китайские компании умрут. Но если снижение долговой нагрузки замедлится, то будут накапливаться финансовые риски. Так что регуляторы наверняка встревожены".



На сайте правительства подчеркивается, что комитет по финансовой стабильности и развитию призвал проводить курс, основанный на трех столпах – нейтральной монетарной политике, активном корпоративном секторе и хорошо работающем рынке ценных бумаг. В частности, правительство желает, чтобы банки "не остановили, не срезали или не отложили" займы малым предприятиям.



Китайские финансовые мудрецы исходили, очевидно, из того факта, что торговая война с США будет продолжаться. Но тут вдруг ленты информагентств запестрили сообщениями о том, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могут встретиться на саммите G20 в Буэнос-Айресе в конце ноября и попытаются положить конец противостоянию. Причем обе стороны уже начали подготовку к встрече. В Китае эта обязанность возложена именно на вице-премьера Лю Хэ, а в США – на министра финансов Стивена Мнучина и главу Национального экономического совета Лоуренса Кадлоу.



Если применить к этим чиновникам ярлыки времен советско-американской конфронтации, то их можно назвать "голубями". Они выступают за договоренности. Но в американской администрации есть и "ястребы". Это торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро. Эти сторонники жесткой линии считают, что на Пекин нужно давить, пока он не уступит или вообще не капитулирует.



Нет сомнения, что не только КНР, но и правительства других стран обескуражены непредсказуемостью и зигзагами политики Трампа. Но может быть, и в Пекине есть силы, не заинтересованные в разрядке? Или по крайней мере продвижение к ней наталкивается на бюрократические препоны.



Во всяком случае, Кадлоу пожаловался в интервью Financial Times на то, что китайцы оставили без ответа вопросы американцев по поводу урегулирования конкретных аспектов торговых споров. США хотели получить разъяснения по поводу темы, которую в эмоциональных тонах поднимал в выступлениях Трамп. Он обвинял китайцев в похищении технологий и интеллектуальной собственности. Но те свой подход не изменили, сетует Кадлоу.



В беседе с "НГ" главный научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Александр Ломанов отметил: "С китайской стороны стремление к компромиссу и желание разговаривать есть. Но американцы понимают под компромиссом полный отказ китайцев от национальной модели развития, отказ от выхода на передовые рубежи науки и техники. Это не компромисс, а капитуляция. К капитуляции Китай не готов. А к переговорам готов. Лю Хэ для этого очень подходящая фигура".



А в Америке консерваторы наподобие Стива Бэннона сильно влияют на политику Трампа. Американцы хотят, чтобы Китай пожертвовал абсолютно всем. Не ясно, в какой мере американцы готовы разговаривать всерьез. Или это очередное политическое шоу вроде того, что происходит в американо-российских отношениях? Когда Трамп говорит о симпатиях к российскому лидеру, а на деле разрывает последние связи, которые остаются между двумя странами. Эксперт не исключает, что Трамп будет следовать той же линии, говорить, что Си его друг, и в то же время добиваться военного и политического сдерживания, краха экономики Китая. В этом случае компромисс невозможен.



Поскольку распутать узел разногласий до сих пор не удавалось, в Китае была выдвинута неординарная идея – нужно привлечь к диалогу ученых и аналитиков из обеих стран. Но, кажется, момент для этого выбран не совсем удачный. Источники, близкие к китайскому правительству и дипломатическим кругам, рассказали газете South China Morning Post, что исследователи столкнулись с ограничениями со стороны властей на поездки за границу. Это мешает им верно проанализировать намерения США и других западных стран и дать квалифицированный совет власти, как лучше всего реагировать на агрессивные шаги Вашингтона.



В Китае зарегистрировано более 500 мозговых трестов, а в США – 1,8 тыс. Но дело не в количестве. Выяснилось, во-первых, что эти организации в Китае дают совершено различные рецепты преодоления кризиса в американо-китайских отношениях. А во-вторых, все исследовательские институты зависят в финансовом плане от госорганов или частных фирм. И им приходится подгонять свои рекомендации к требованиям этих структур.