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|РосУзбОлигарх А.Усманов отказался от руководства Mail.ru
09:41 23.10.2018
АЛИШЕР УСМАНОВ ОТКАЗАЛСЯ ОТ MAIL.RU
Российский олигарх узбекского происхождения Алишер Усманов отошел от руководства Mail.ru Group и передал его топ-менеджерам интернет-компании.
По словам Усманова, такими компаниями должны руководить "талантливые и амбициозные люди, остро чувствующие тренды развития современного цифрового бизнеса".
В состав совета директоров Mail.Ru вошли Борис Добродеев и Дмитрий Сергеев, топ-менеджеры Газпромбанка Алан Ваксман и Сергей Меднов. Они же стали совладельцами компании.