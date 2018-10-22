РосУзбОлигарх А.Усманов отказался от руководства Mail.ru

09:41 23.10.2018

АЛИШЕР УСМАНОВ ОТКАЗАЛСЯ ОТ MAIL.RU

Российский олигарх узбекского происхождения Алишер Усманов отошел от руководства Mail.ru Group и передал его топ-менеджерам интернет-компании.



По словам Усманова, такими компаниями должны руководить "талантливые и амбициозные люди, остро чувствующие тренды развития современного цифрового бизнеса".



В состав совета директоров Mail.Ru вошли Борис Добродеев и Дмитрий Сергеев, топ-менеджеры Газпромбанка Алан Ваксман и Сергей Меднов. Они же стали совладельцами компании.