Узбекистан на пороге взрывного роста цен - 16/11

09:43 23.10.2018

УЗБЕКИСТАН НА ПОРОГЕ ВЗРЫВА ЦЕН

С 16 ноября правительство круто поднимает цены на свет, газ и бензин. Это означает, что Узбекистан решительно двинулся в сторону ВТО.



Именно Всемирная торговая организация вместе с МВФ требует от государств избавиться от дотаций на коммунальные услуги, чтобы народ сам платил за все эти удобства. Такое уже произошло в России, теперь происходит на Украине. В Узбекистане, как известно, объявлено, что страна намерена вступить в ВТО в 2020 году. И вот делаются первые осознанные шаги по этой тяжкой дороге.



Так, бензин Аи-80 подскочит до 4000 сумов вместо нынешних 3800, 91-ый будет стоить 4500.



Особенно взлетят цены на свет, с 228,6 сума до 331. А с 1 июня 2019-го электроэнергия будет стоить все 370 сумов.



Плюс над ташкентским Юнусабадом с начала года затеяли эксперимент. Здесь введут базовые нормы потребления по свету и газу. Если уложился в 300 киловатт и 250 кубов – одна плата, нет уже в 1, 2 раза дороже.



Проект постановления Кабмина вынесен на общественное обсуждение до 3 ноября. Но ясно, что пути назад уже нет. ВТО и МВФ ждать не будут.



Следует ожидать, что впереди неизбежный рост цен, галопирующая инфляция, допускается и заметное падение курса сума. Впрочем, оно уже началось.