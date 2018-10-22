Приказом по АО "Узмекомбинат" 3200 человек добровольно отправились на сбор хлопка

09:46 23.10.2018

Дан приказ ему в "Мавлянов"



3200 человек привлекла администрация АО "Узмекомбинат" на хлопковые поля фермерских хозяйств "Бекабад", "Новбахор", "Улугбек" и "Мавлянов", чтобы помочь собрать урожай "белого золота" до последней коробочки в строго отведенные сроки. Так откликнулось на призыв партии и правительства ООО SFI Management Group, получившее в дар (простите, в доверительное управление) АО "Узмекомбинат", АО "Алмалыкский ГМК", АО "Узвторцветмет" и еще много чего.



Если сказать, что общая численность персонала металлургического предприятия составляет 8752 человека, вклад иностранной компании с узбекскими собственниками в хлопковую страду-2018 станет еще более наглядным.



По словам работников комбината, переславшим в редакцию приказ и. о. генерального директора, поездка на сбор урожая хлопка-сырца была организована на сугубо добровольной основе. Хочешь – езжай. Не хочешь – свободен.



фотокопия текста приказа тут -

http://www.uzmetronom.com/2018/10/22/dan_prikaz_emu_v_mavljanov.html