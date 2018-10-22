Позор Медведева-2018: Россия по росту ВВП отстала даже от Киргизии

12:51 23.10.2018

Массовая бедность превратила РФ в экономического аутсайдера среди пятерки стран ЕАЭС



Андрей Иванов

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Никита Масленников



Темпы роста российской экономики сегодня оказались самыми плохими по всему Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). Однако члены правительства продолжают настаивать на том, что даже низкие показатели необходимо считать за большой успех.



В кулуарах XVII Форума стратегов в Санкт-Петербурге министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что народное хозяйство России сможет по итогам текущего года выйти на рост в 1,8%. Несмотря на то, что в пересчете на год рост в августе-сентябре составил всего 1,1%. "Значительное влияние оказала история, связанная с сельским хозяйством, у нас урожай в этом году хуже, чем он был в прошлом. Два месяца подряд сельское хозяйство показывает отрицательную динамику, есть ряд волатильных компонентов в промышленном производстве. Поэтому мы в целом ожидаем, что динамика в ближайшие месяцы улучшится, и мы будем выходить на те показатели, которые в прогнозе заложены плюс-минус", - заметил Орешкин.



Однако рассчитывать на серьезные улучшения россиянам все-таки не стоит. Если все будет так, как говорит министр экономического развития, в следующем году рост должен замедлиться и составить уже не 1,8%, а всего 1,3%. И это намного хуже, чем в других государствах.



Понятно, что сравнивать российскую экономику с американской, европейской или китайской просто бессмысленно. Однако удручающим выглядит сопоставление и с ближайшими партнерами. Например, правительство соседней Белоруссии ожидает в этом году рост ВВП на уровне 3,5%, а в следующем - от 2,8 до 4,1%. При этом все отрасли промышленности в 2018-м показали рост производства.



Не хуже обстоят дела в Казахстане. Там ожидают по итогам этого года прирост ВВП на 3,8%. В дальнейшем возможно снижение темпов (3,3% в 2019 году), но и это все равно будет превосходить российские "успехи".



В Армении, которая недавно пережила смену власти и где до сих пор наблюдается политическая нестабильность, ожидается рост примерно в 4,5% ВВП. Различные прогнозы на 2019 год дают от 4,7 до 5,8%. Это при том, что Армения практически не обладает природными ресурсами и имеет очень непростые отношения с некоторыми соседями, что затрудняет торговлю. Национальный комитет статистики показывает, что небольшое замедление роста в Армении было только весной, в самый разгар уличных митингов.



Самый низкий рост среди стран Средней Азии, по данным МВФ, ожидается в этом году в Киргизии - 2,8%. Но это все равно почти вдвое выше, чем в России, богатой природными ресурсами и обладающей высококвалифицированными и образованными кадрами.



Руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Масленников считает, что низкий рост российской экономики обусловлен системными ограничениями:



- Министр Орешкин продолжает излучать оптимизм, но это его работа. Однако даже его прогноз звучит хорошо, потому как прогноз ЦБ - рост в пределах 1,7?1,8%. Причем Орешкин и ЦБ расходятся в оценке тенденций. Орешкин обещает в четвертом квартале рост, а ЦБ ожидает замедления.



Проблема в том, что сам по себе потенциал роста у российской экономики равен примерно 1,5?2% в год. Народное хозяйство имеет ряд структурных ограничений. И по рынку труда, и по экспорту, и по инвестициям. Диагноз был поставлен специалистами еще несколько лет назад. Без серьезного реформирования экономики, перехода на новую модель развития, экономике нельзя будет расти быстрее, чем на 2%. Но надо вкладывать в человеческий капитал, развивать инфраструктуру и менять систему государственного регулирования экономикой.



"СП": - Получается, что с этими проблемами другие государства ЕАЭС справляются?



- Другие члены ЕАЭС немного отстают от России по структуре экономики, примерно на десятилетие. Они сейчас проходят то, что Россия в 2000-е. Но скоро рост замедлится и у них, тоже придется проводить структурные преобразования.



В России реформы уже назрели. Если рост будет меньше 2%, то это фактически будет означать отставание. Но и прогноз в 2% кажется сегодня очень оптимистичным.



Профессор кафедры экономической политики Санкт-Петербургского государственного университета Геннадий Алпатов видит главную причину низкого роста российской экономики в бедности граждан:



- Главная беда - несбалансированный рынок труда. Люди получают очень низкую зарплату, а это означает, что будет маленьким потребительский спрос. Сейчас же, по сути, сокращены еще и пенсии. Работающим пенсионерам ведь не индексируют пенсии, значит, они уменьшаются из-за инфляции.



Низкий спрос ограничивает возможности вложения в инфраструктуру. Сейчас загрузка производственных мощностей составляет примерно 60%, в строительство новых предприятий вкладывать не имеет смысла, ведь их продукцию некому будет покупать. Вот если потребительский спрос домохозяйств будет расти, то можно будет вкладывать и в инфраструктуру.



Конечно, сыграли свою роль санкции, так как сократился экспорт. Выручает продажа энергоресурсов.



"СП": - То есть, дело в маленьких зарплатах?



- Они маленькие потому, что люди не могут нормально отстаивать свои права. В США во время Великой депрессии приняли законы, которые давали большие полномочия профсоюзам, и это сыграло положительную роль.



Дело в том, что в развитых странах во время кризиса растет безработица, но не падает зарплата, и спрос сохраняется на высоком уровне. Но в России наблюдается бесправие трудящихся. Они не могут объявить даже забастовку, слишком сложна процедура согласования. Тяжело создать новый профсоюз. В развитых странах профсоюзы помогают сбалансировать рынок труда и сохранить спрос.



Одновременно должна быть помощь со стороны государства в сторону увеличения тех платежей, которые становятся доходом домохозяйств. Скажем, в России очень низкое пособие по безработице, при этом человек не имеет права нигде подработать.



В свое время пример успешной политики показали, когда был премьер-министром Евгений Максимович Примаков. Он начал выплачивать пенсии и зарплаты, по которым была задолженность, и сразу начался экономический рост. У людей появились деньги, которые они начали тратить.



Сейчас же в российской экономике наблюдается "замкнутый круг": людям не платят нормальных зарплат, а потом они не могут ничего купить, из-за этого не загружены предприятия.