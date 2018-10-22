В Афгане переодетый талиб подстрелил американского генерала Смайли

12:52 23.10.2018

Нападение Талибана в Афганистане: полицейский и журналист погибли, генерал армии США был ранен



Один из руководителей афганской полиции генерал Абдул Разик погиб. Погиб и местный журналист, имя которого пока неизвестно. А генерал армии США Джеффри Смайли получил ранение. Это произошло в результате нападения Талибана в зоне повышенной безопасности провинции Кандагар во время атаки.



AFP сообщает, что бригадный генерал Джеффри Смайли, который отвечал за военную совещательную миссию НАТО в Афганистане, пострадал в результате огнестрельного ранения во время атаки.



"Стрелок, на котором была афганская военная форма, открыл огонь по группе чиновников, среди которых также был один из командующих сил США и НАТО в Афганистане генерал Скотт Миллер и один из руководителей афганской полиции генерал Абдул Разик", - пишет РБК-Украина.



В результате Разик погиб вместе с начальником разведки провинции Кандагар и афганским журналистом.