В духе бандеровской морали... Украденное будущее УкрМолодежи, - Саша Корпанюк

12:56 23.10.2018

Украина... Молодежь... Будущее...



Прочитав заголовок, читатель наверняка потребует - подайте стремительность фантазии.



Но это, пусть миллионеры-активисты-политики на майданах и в телевизорах рассказывают стремительно об великолепном будущем юности украинской в лоне евросемьи и диком росте ВВП, а мы потихоньку, а мы помаленьку, мы вровень с украинской домотканой действительностью, опираясь на сухую ОФИЦИАЛЬНУЮ статистику, войдем в пиковое положеньице, случившееся в Украине силами революционеров майдана.



Скорость убыли населения Украины в 2018 году 422 человек в день.



55% молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет намерены покинуть Украину.



Минобороны Украины на своем сайте обнародовало документ, в котором скромно указано, что по ряду "причин объективного и субъективного характера план приема в отдельные вузы выполнен не в полном объеме".



Кроме того. Там же! Описано про слабую физподготовку будущих защитников Отчизны!



"Среди причин слабого физо у абитуриентов Минобороны признало лишний вес (84,3%) и несистемность физподготовки.

89% сдававших экзамены не выполнили порогового уровня упражнений на выносливость, 41,1% на скорость.

78,1% не смогли выполнить силовые упражнения."



В стольном граде Киеве в 2018 году в военные комиссариаты (пережиток проклятого совка) не явились почти 34 тысячи призывников, что составляет 80% обязанных отдать долг Родине в рядах ВСУ, под проводом П.Порошенко!



Наверное за горячей водой ушли, тяжеловатой походкой человека, насквозь прожженного жизнью, и имеющего право жить, и знающего себе полную цену.. Наверное в Пенсильванию... Там где уголь...



Определенно Украина -кузница здоровья и интеллигентной жизни.



Из пяти миллионов наркоманов в Украине 50% молодежь до 30 лет.

Можно конечно себя утешить тем, что самое большое количество наркоманов зафиксировано в США – 28,6 млн человек в возрасте от 12 лет.

Но зато!

По невыясненной причине Украина занимает одно из ведущих мест в Европе по количеству самоубийств.

Это по суровым данным Государственного комитета статистики.

И далее печальнее.

Смерть от суицида занимает второе место в Украине после естественной смерти и смерти от внешних причин. Большинство совершивших самоубийство – подростки в возрасте до 14 лет. Эксперты также отмечают, что "суицидные попытки чаще всего совершают молодые люди в возрасте от 14 до 29 лет".

Не беспокоит?

Сейчас на заработках находятся от 7 до 9 млн. украинцев, более половины из которых - молодежь.



Ох, эта теперешняя молодежь чистое разорение для государства! Вот тут и проводи режим экономии газа, населения, электричества, пенсий и зарплат.

Вот тут и веди нацию и народ в светлую европейскую семью.

Бюджет изобретай, думай что городить про ВВП в церкви Святого Телевизора, в то время как некоторые неблагодарные молодые люди почему-то даже очень недовольны.

Стипендий требуют, общежитий, бесплатного, согласно Конституции Украины, образования. Работы после окончания учебы, с пристойной зарплатой!

Прямо как пенсионеры-пережитки "совка" себя ведут.

Но вы, читатели, после этих медицинских фактов не расстраивайте свое благородное сердце.

Даже глядячи, например на такое: - "в селе Ожерельное Запорожской области, которое ранее называлось Ульяновка, среди нескольких сотен жителей нет ни одного ребенка или подростка."

Тут главное переименовать село, и все получится...

Юные украинцы, будущее страны....



А ведь как начиналось...

В новой, правильной истории Украины, в момент обретения достоинства в 2014 году, именно послушная своим поводырям молодежь, спудеи Украинского католического университета и Киево-Могилянской академии, под предводительством теперешних владык Украины, уничтожила и разрушила весь устаревший, отживший порядок общества, который основан на господстве старого класса "предшественников".

Требовали Европу, прочь от "совка", ассоциацию, зарплат, снижение тарифов, бесплатное образование, стипендий, и совсем немножко труселей! Ну, и...

Построили новый революционный мир!

Сегодня, только в одной Польше обучается более 38 тысяч украинских студентов, причем 29% из них заявляют, что после учебы планируют уехать работать в другую от Украины страну, а 28% остаться в Польше, пишет сайт "Польского радио".

А всего за рубежом учатся 70 тысяч украинцев, патриотов своей нации и народа.



Одним словом обновили страну! Что и имеем сегодня. Правда, у корыта власти каким-то баснословным образом оказались те же жизнерадостные рожи, каковые трескают с того бездонного, кредитного корыта аж с 1990 года, с голодовок на граните. Никак не могут нажраться. И их детки уже тоже кучкуются рядом, очередь заняли, чтоб чужие не пролезли. Плотными рядами стоят, отпрыски! В разных хлебных госструктурах, депутатских корпусах, в администрациях. И ВСЕ имеют статус участников АТО!!!! Со всеми привилеями ....



Вообще-то молодежь, так уж сложилось исторически во всем мире, как самая прогрессивная часть общества, борется за новое общественное устройство, за слом того, что мешает обществу идти вперед, за то, чтобы дать дорогу общественному развитию и освободить силы общества, которые были скованы рамками отжившего строя.

Как сказал классик - "За кем молодежь, за тем и будущее."



А у большинства молодежи Украины в данный момент ничего нет. Доступ к культуре и образованию закрыт для нее нищетой и постоянным каторжным трудом на тех, кому это образование и культура принадлежит.



Украина деиндустриализирована. Работа в основном только офисная, ресторано-отельная, или продавец-охранник.

Нужно что-то менять. В датском королевстве.



Должны же появиться какие-то идеи, люди, вожди подрастающего племени.

Какими же должны быть люди, которые станут на сторону молодежи, и будут глашатаями их надежд и устремлений?

Ведь неизвестно, какой мотив доходит до молодежного сердца.

Ясно только, что это могут быть лишь лучшие представители молодой украинской нации, которые по уму и нравственным качествам резко поднимаются над своей средой, стоят колоссально выше подавляющего большинства украинцев.

Люди огромного ума, редкой нравственной чистоты, непреклонной воли и подвижнического, героического склада характера.



Вы встречали таких? Среди активистов майдана, миллионеров-волонтеров, депутатов, политиков? Может среди деток - украинских главарей майдана, Рады, министерств и ведомств? Ах, говорите, они все ворюги как и папеньки с маменьками.

Ну хоть в кино, в украинской литературе? Тоже нет... Может среди старых украинских героев поискать? Ах, говорите, что вы имеете под словом героизм?

Да...

Тогда может какой идеей зажечь юность и молодость державы!

Например -

". В новом украинском обществе подрастающие поколения должны воспитываться в духе бандеровской морали, украинского патриотизма, капиталистического отношения к труду, демократического отношения к общественной собственности, должны учиться правилам европейского общежития в семье, выковываться в духе национального гуманизма, вобравшего в себя лучшие традиции украинского народа и нации."

Но не будем заводить излишних сплетен в изящной литературе. Относительно юности и молодости страны автор остается при своем национальном мнении.



Просто той молодежи надо выключить телевизор, забыть про идиотов депутатов, ворюг-политиков, дуремаров-министров, и учиться. И думать. И соображать.

И не верить горлопанам у власти и в телевизоре.



Извините что в данном опусе нет рецептов борьбы за умы молодежи, так как таких методов не существует в природе. Все зависит от ума сынов нации. Не от образования, не от загруженного в мозги юношей и девушек телевизионного шлака, а от ума, данного природой!

Ведь не все великие творцы могучих держав были из семей президентов, генпрокуроров, миллиардеров, не все имели правильное высшее образование в

справедливо национальных академиях и университетах.

И от этого становится на сердце весело и спокойно.



Редакция может не разделять мнение автора материалов. Публикации подаются в авторской редакции.



Саша Корпанюк

пенсионер