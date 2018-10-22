 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Убийство Хашогги. Случайно задушили и случайно отрезали голову, - Э.Лимонов
13:04 23.10.2018

Случайно задушили и случайно отрезали голову

Убийство в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле

Часть российских СМИ именуют убитого в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле Джамаля Хашогги - КАШКАДЖИ.

Не думаю, что это всего лишь ошибка в транскрипции. И думаю, что это не русская ошибка в транскрипции.

Это саудовская транскрипция, навязываемая сейчас саудовцами с простой и очевидной целью, чтобы в представлении мирового общественного мнения убитый в консульстве представал бы безродным журналистом Кашкаджи, а не племянником могущественного и сказочно богатого когда-то и влиятельного саудовского миллиардера Аднана Хашогги, он скончался всего лишь летом прошлого, 2017 года в возрасте 81 года.

Ну отчего умирают такие люди, от болезни Паркинсона, конечно же. И непременно в Лондоне. Потому что где умирают саудовские богачи, как не в Лондоне.

Нам втискивают в мозги - Кашкаджи, Кашкаджи, поскольку убийство человека по фамилии Хашогги немедленно было бы отнесено к кровавым репрессиям, проведенным Мохаммедом ибн Салманом, сыном короля Салмана, молодым диктатором Саудовской Аравии, против основной толпы саудовского королевского дома.

А убийство некоего Кашкаджи, ну что, попишут, повозмущаются и успокоятся!

Аднан Хашогги родился в Мекке. Уже рождение поместило его в избранную саудовскую касту. Дело в том, что отец Аднана учился в школе с принцем Абдуллой, который впоследствии стал королем Саудовской Аравии, а отец Аднана стал личным врачом короля. А король Абдулла умер только в 2015 году.

В лучшие свои времена Аднан мог похвалиться тем, что тратил в день до 250?000 американских долларов. Современники насчитывали у Аднана двенадцать дворцов, вилл и ранчо, прикупленных по всему свету - в Европе, в частности в Испании, и на Канарских островах.

Чтобы дать представление о влиятельности семьи Хашогги, достаточно тут упомянуть, что сестра Аднана - Самира - это мать печально знаменитого Доди Файеда, да, того самого, который собрался жениться на леди Диане, но погиб вместе с нею в автокатастрофе.

Такой простенький пример дает вам представление о том, как высоко забралось семейство Хашогги.

А о суммах, которые зарабатывал Аднан Хашогги, вам даст представление тот хотя бы выхваченный наугад факт, что корпорации Lockheed и Northrop предоставили Аднану эксклюзивные посреднические права на торговлю американским оружием. Я не помню, сколько процентов он получал, но даже если пять процентов за штуку от цены одного американского бомбардировщика, уже не слабо, а?

Тут чтобы вам все-все было понятно в событиях последних нескольких лет, следует объяснить необычный порядок престолонаследия в Королевстве Саудовская Аравия. Это родо-племенное престолонаследие. Саудовский трон до сих пор (до 2017 года) наследовал не старший сын действующего монарха, но старейший после короля член саудовской королевской фамилии.

Такое престолонаследие напоминает скорее об избрании Папы Римского, католического понтифика, а никак не западные традиции наследования престолов.

Рано или поздно такая архаичная форма наследования должна была быть заменена более прогрессивной, но непременно революционным путем.

Почему? Да просто потому, что к власти в Саудовском Королевстве гарантированно всякий раз приходили старые и слабые члены рода.

И вот где-то год назад, летом 2017 года король Салман взял и совершил революцию в престолонаследии - назвал своим наследником не старшего после себя в роде Саудов, но своего молодого и горячего сына - Мохаммеда.

О дальнейших событиях вы так или иначе, кто меньше, кто больше, слышали, конечно же. О гигантском домашнем аресте нескольких тысяч принцев королевской саудовской династии, о том, что Салман и Мохаммед потребовали от принцев отступные миллиарды, о том, что небольшое, но все же некое количество принцев погибли во время ареста и прочее и другое.

При всем при том следует учесть и такие факторы.

Мохаммед ибн Салман, так же как и Трамп, ненавидит Иран. И даже подозревает Иран в намерении захватить мусульманские святыни Саудовской Аравии. Мохаммед ибн Салман ведет войну против захвативших власть в соседнем Йемене проиранских шиитов - хуситов. Война эта пока безуспешна.

Мохаммед ибн Салман прогрессист, он хочет вытащить Саудовскую Аравию из средневековых традиций, и тут он вполне соответствует американским стандартам: он недавно разрешил сесть за руль саудовским женщинам и склонен отменить наказания за прелюбодеяние. (Какое? А публичное побивание камнями.)

Нельзя сказать, что все принцы цеплялись за архаичную манеру престолонаследия, пожалуй, значительное число принцев было как раз за прогрессивные изменения, но новый порядок и через год не обезопасил королевство от диссидентов. Да не диссидентов с улицы, а богатых и знатных диссидентов или и богатых, и знатных диссидентов. Джамаль Хашогги, насколько мы можем понять, - один из таких диссидентов. Правда, с неожиданными особенностями. Он, например, последний год печатает свои статьи в газете Washington Post.

Все бы ничего, все бы ничего, если бы не Эрдоган еще.

Дело в том, что преступление совершено в Стамбуле, на территории Турецкой Республики, где хозяин кто? Правильно, президент Эрдоган.

Эрдоган доподлинно знает, что произошло в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Эрдоган находится в сложных отношениях с Соединенными Штатами Америки. Эрдоган не даст всему миру поверить в то, что Джамаля Хашогги случайно задушили, а потом случайно отрезали голову, как дело представляет официальная саудовская версия случившегося.

Эрдоган будет торговаться с Соединенными Штатами.

Ну и совсем личная нота на закуску.

Наталья Медведева, - моя покойная супруга, в восьмидесятые годы прошлого века пела в кабаре "Распутин", что на Елисейских Полях. Одним из поклонников ее таланта был миллиардер - торговец оружием Аднан Хашогги. Я все упрашивал Наталью познакомить меня с ним. Не познакомила.

Эдуард Лимонов

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1540289040
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