 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 23.10.2018
13:06  Foreign Affairs: Как избежать неизбежной войны с Китаем?
13:04  Убийство Хашогги. Случайно задушили и случайно отрезали голову, - Э.Лимонов
13:02  Начался второй фазовый переход ситуации в Сирии, - Вл.Васильев
13:01  Восточный перенос: как меняется мировая военная иерархия
12:56  В духе бандеровской морали... Украденное будущее УкрМолодежи, - Саша Корпанюк
12:52  В Афгане переодетый талиб подстрелил американского генерала Смайли
12:51  Позор Медведева-2018: Россия по росту ВВП отстала даже от Киргизии
09:46  Приказом по АО "Узмекомбинат" 3200 человек добровольно отправились на сбор хлопка
09:43  Узбекистан на пороге взрывного роста цен - 16/11
09:41  РосУзбОлигарх А.Усманов отказался от руководства Mail.ru
09:38  Мозговым трестам КНР промыли мозги, - Вл.Скосырев
09:08  Уникальный подвижный протез изобрели в Кыргызстане молодые врачи и программисты
09:00  Как изменилась экономика Китая за 40 лет? - Чжан Ляньци
08:51  Война идеологий – технологии принятия решений, - А.Ильницкий, А.Лосев
08:47  Дело Хашогги: перебор для наследного принца MBS, - Le Figaro
08:45  США опасаются, что Россия поможет Ирану обойти санкции, - Financial Times
07:58  Отделяя зерна от плевел. Переосмысливая историю казахско-джунгарских войн, - М.Томпиев
07:53  Ханская ставка Пакистана. Борьба с террором по-восточному, - А.Куприянов
06:54  "Авторитаризм России не навязан сверху", - Сергей Караганов, Виктор Лошак
06:23  Треугольник союзников. Как исчезновение журналиста столкнуло США, Турцию и Саудовскую Аравию, - М.Беленькая
05:59  Как в Перестройку интеллигенция "оторвалась" от народа
01:22  Русская геополитика и внеклеточная жизнь. Наследие Ильи Мечникова, - А.Ваганов
00:50  В Китае прошло тестовое испытание крупнейшего в мире БПЛА "Фэйхун-98"
00:43  Жестокий Кыргызстан. 13 преступлений, всколыхнувших страну
00:42  Тупой и толстая: Какими солдатами Америка будет драться с Россией
00:38  Китай наносит удар по России и Индии. Пекин создает "карманный" военный блок для защиты собственных интересов, - А.Храмчихин
00:28  13-летняя казахстанка Аружан Ардак взяла итальянскую вокальную премию "Mia Martini"
00:26  "НГ": Ударят ли санкции по саудовскому принцу. Сенаторы США настаивают на смене главного идеолога ОПЕК+
00:00  Китайцы снижают налоги для разгона экономики, - О.Соловьева
Понедельник, 22.10.2018
23:22  Трамп разорвал "горбачевский" договор с Россией о РСМД
22:29  "Маленький принц" крепко подставил Трампа. Сможет ли Эр-Рияд замять скандал с убийством Джамаля Хашогги, - И.Панкратенко
21:22  Новый глава МИД Киргизии обещает зачистить ведомство от коррупционеров. Бишкекский мечтатель
19:59  Крепость Гебал-Библос-Джубейля, - жемчужина Ливана, - П.Густерин
19:52  Морское вооружение и торпеды: чем еще знаменита военная промышленность Казахстана?
17:13  Казахстан уволил оскандалившегося посла в Ташкенте Утембаева, а посол в Норвегии Абусеитов сам ушел на пенсию
16:00  Сам себе режиссер. Елбасы утвердил "Общенациональный план по реализации своего Послания"
15:02  При строительстве ЖД РФ-КНР пострадают выхухоли, - страдает Кудрин
14:59  В США хотят передать "нефтяное королевство" Путину, - И.Данилов
14:57  Новый халифат: угроза уже нависает над Средней Азией, - С.Тарасов
14:29  Рост религиозности молодых казахов: мода или радикализация?
13:23  Экс-президенту Киргизии Атамбаеву сократили гос-охрану. Кому он нужен...
12:33  Прайс на пытки с расчлененкой. Американские "морские котики" меняют профессию, - "ФСК"
12:31  Мухамеды XXI века – неоджахилийские "волки в овечьих шкурах", - Назира Нуртазина
12:15  Таджикистан застыл. Когда прорвут границу, - С.Муродов
12:02  Илья Балдынов - Герой Советского Союза и первый советский генерал-бурят. Ч.1-3
12:00  Дорога в электронный концлагерь. Как хозяева денег манипулируют обществом, - В.Катасонов
11:53  Геополитика России и неополитика Монголии, - Ж.Нямсурэн
11:52  Как Чингисхан с татарами воевал
11:48  Такой был разный этот комсомол. К 100-летнему юбилею ВЛКСМ, - Ф.Мироглов
11:24  "Модернизация" ТЭЦ Бишкека. Китайская ТВЕА проигнорировала законодательство КР
11:20  Компас Пашиняна: Армения меняет политический курс, - В.Сокирко
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Foreign Affairs: Как избежать неизбежной войны с Китаем?
13:06 23.10.2018

Foreign Affairs: Как избежать неизбежной войны с Китаем?

Соединенным Штатам, их партнерам и союзникам по всему миру необходимо будет рассмотреть ряд критически важных вопросов, связанных с изменением стратегии США в отношении КНР

В ноябре 2018 года будут отмечать столетие с момента окончания войны, которая "должна была положить конец всем войнам" между великими державами в начале XX века. Конечно, ожидания не оправдались. После Первой мировой войны последовала серия катастрофических последствий, приведших к большему количеству войн. С момента окончания Первой мировой войны пришлось трижды перерисовывать геополитическую карту мира, пишет Кевин Радд в статье для издания Foreign Affairs.

Когда будущие поколения станут вспоминать события 2018 года, вполне может оказаться, что этот год запомниться им переходом отношений между двумя великими державами - США и Китаем - от мирного сосуществования к новой форме конфронтации, конечная траектория которой на данный момент остается неоднозначной.

В своем выступлении в Институте Хадсона в начале октября 2018 года вице-президент США Майк Пенс обвинил Китай в недобросовестной торговой практике, краже интеллектуальной собственности, усилении военной агрессии и вмешательстве во внутреннюю политику Соединенных Штатов. Выступление вице-президента является последним в серии заявлений высокопоставленных представителей администрации президента США Дональда Трампа, которые в настоящий момент формируют будущую стратегию США в отношении Китая. Сюда также можно отнести новую стратегию национальной безопасности США, новую стратегию в сфере обороны и, конечно же, торговую войну, развязанную Трампом против КНР. Все это говорит о том, что Соединенные Штаты официально объявили об окончании 40-летнего периода стратегического взаимодействия с КНР и переходе к новому периоду стратегической конкуренции.

Соединенным Штатам, их партнерам и союзникам по всему миру необходимо будет рассмотреть ряд критически важных вопросов, связанных с изменением стратегии США в отношении КНР, поскольку Вашингтон обязуется в конечном итоге перейти от декларативной стратегии к реальной политике. Во-первых, какова желаемая конечная цель Соединенных Штатов? Что сделают Соединенные Штаты, если Китай не согласится с требованиями, изложенными в выступлении вице-президента США, которое включает в себя указание на "кражу американской интеллектуальной собственности" и "хищническую практику" принуждения, чтобы получить зарубежные технологии от иностранных компаний? Что произойдет, если новая стратегия США не только не позволит достигнуть желаемой цели, но вместо этого приведет к противоположному результату, а именно к возникновению более меркантилистского, националистического и агрессивного Китая? Есть две возможности: либо Пекин уступит требованиям Вашингтона, либо его политика станет вдвое агрессивнее.

Во-вторых, если наступил период стратегической конкуренции, то каковы новые правила игры? Или существуют ли теперь какие-либо другие правила, кроме тех, которые могут быть сформированы с течением времени новой динамикой стратегической конкуренции? Как, например, Соединенные Штаты теперь будут реагировать на опасные инциденты в море (китайский военный корабль недавно прошел всего в нескольких десятках метров от американского эсминца USS Decatur), в воздухе, в киберпространстве, на стратегическую конкуренцию в третьих странах и так далее?

В-третьих, при отсутствии новых правил, ограничивающих параметры отношений, и при отсутствии концептуальной основы, которая определяла бы то, чего обе стороны должны сознательно или подсознательно избегать, обе державы могут просто скатиться в новую холодную войну. Что последует после этого? Горячая война?

В-четвертых, стоило бы перечитать знаменитую "длинную телеграмму" Джорджа Кеннана от 1946 года, в которой он утверждал, что если обеспечить эффективное сдерживание СССР, то он распадется под тяжестью своих внутренних противоречий. Однако было бы самонадеянно предполагать, что Китай рухнет под тяжестью внутренних противоречий, если в отношении него применить аналогичную политику сдерживания. Американским стратегам стоило бы хорошенько задуматься об этом, учитывая размеры внутренней экономики КНР, масштабы его взаимодействия с остальным неамериканским миром, а также новые технологии политического контроля, которые теперь доступны авторитарному режиму.

В-пятых, убеждены ли Соединенные Штаты в том, что авторитарный капитализм КНР действительно бросает мощный идеологический вызов демократическому капитализму, точно так же как в свое время советский коммунизм? Есть ли доказательства того, что Китай делает то же самое? Если есть, каковы успехи или неудачи Китая? Или Китай делает что-то качественно иное?

В-шестых, готовы ли Соединенные Штаты предложить миру стратегический контраргумент китайской многомиллиардной инфраструктурной инициативе "Один пояс и один путь", китайским льготным кредитам и другим программам? Или Вашингтон продолжит сокращать собственные бюджеты помощи и уменьшать размеры собственных зарубежных программ? США отстояли Европу от СССР за счет плана Маршалла. Что США могут предложить, чтобы занять выигрышные позиции в рамках стратегической конкуренции с КНР в Евразии, Африке и Латинской Америке?

В-седьмых, за льготным финансированием и грантами следует другой вопрос. Смогут ли США со временем конкурировать с Китаем по объему торговли и инвестиций как в Азии, так и в Европе? Каким образом аннулирование Транстихоокеанского партнерства с Азией и Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства с Европой могло бы повлиять на значимость США в качестве торгового, инвестиционного и технологического партнера с этими регионами в будущем? По сравнению с США Китай уже является более крупным экономическим партнером для стран Азии и Африки.

С другой стороны, почему Вашингтон так уверен в том, что его друзья и союзники по всему миру примут новую стратегию США в отношении Китая? Многие союзники США могут принять решение о хеджировании своих ставок, ожидая, пока не станет ясно, является ли этот стратегический сдвиг в США долговременным и сможет ли он привести к успеху?

Наконец, американским стратегам необходимо также рассмотреть вопрос о том, как крупный раскол между США и КНР повлияет на глобальную экономику и глобальные действия в области изменения климата? В худшем случае такой раскол между экономиками КНР и США может привести к краху двусторонней торговли, этот торговый шок, в свою очередь, окажет значительное негативное влияние на глобальный экономический рост в 2019 году, возможно, даже вызовет мировой экономический спад.

Те, кто в течение десятилетий профессионально занимался изучением становления Китая в целом и американо-китайскими отношениями в частности, знают, что между странами существуют трудноразрешимые проблемы. Существуют опасность того, что тех, кто будет указывать на сложность этих отношений, могут обвинить в том, что они являются сторонниками Китая.

Мы также должны опасаться появления какой-либо формы нового маккартизма, в соответствии с которой любой, кто хочет дать сложные ответы на сложные вопросы, будет объявлен врагом США. Однако именно в такие критические моменты нам как никогда нужно внести аналитическую и политическую ясность.

Необходимо избежать ненужной войны между Соединенными Штатами и Китаем. Другими словами, как Вашингтон, так и Пекин вместе с другими представителями международного сообщества должны определить, существует ли заслуживающий доверия третий путь, помимо капитуляции или конфронтации.

Александр Белов

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1540289160
Новости Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 12 октября 2018 года №772
- Кадровые перестановки
- К. Токаев призвал продолжить активную работу по реализации Послания Главы государства
- Бакытжан Сагинтаев провел встречу с Послом КНР в РК Чжаном Сяо
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 октября 2018 года №655
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2018 года №641
- "ДКБ оказалась наиболее эффективной и востребованной бизнес-сообществом"
- Полиция рекомендует заранее зарегистрировать мобильные телефоны
- Что делают в Алматы для создания комфортной городской среды
- На портале eGov.kz реализована "домовая книга" в режиме онлайн
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  