 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Аркадаг шуганул этрапских хокимов за недосбор хлопка
00:02 24.10.2018

Президент Туркменистана обвинил глав районов в плохой организации сбора хлопка
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 22 октября провел рабочее совещание по приоритетным задачам социально-экономического развития страны.

Как сообщает национальное информационное агентство республики, акцентировав внимание на вопросах реализации решений парламента, глава государства поручил ускорить работу по совершенствованию законодательства в сфере агропромышленного комплекса, в частности, касающегося водных ресурсов, рационального водопользования, экологии, внедрения новаций в эту деятельность.
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Также он указал на необходимость продолжить работу по совершенствованию законодательства в области гендерного равенства, укрепления семьи как ячейки общества.

Кроме того, Г.Бердымухамедов подчеркнул важность качественного проведения хлопкоуборочной кампании.

Выразив недовольство слабой организацией "белой" страды, глава государства поинтересовался причиной этого. По его словам, был выращен богатый урожай "белого золота", погода благоприятствует страде, однако низкий уровень работы хякимликов не дает земледельцам возможности выполнения договорных обязательств, несмотря на то, что на полях остается несобранным еще много хлопка.

Причина тому, как отметил президент, плохая организация сбора хлопка-сырца в ряде этрапов. В числе отстающих – Каахкинской этрап в Ахалском велаяте (хяким К.Куртов), Рухубелент – в Дашогузском (хяким А.Душемов), Койтендагский (хяким А.Курбандурдыев) и Довлетли (хяким С.Абдышукуров) – в Лебапском, а также Мургабский этрап (хяким Б.Алланазаров) в Марыйском велаяте.

Глава государства потребовал от вице-премьера проанализировать сложившееся положение дел и принять необходимые меры по надлежащей организации работ. В числе первоочередных задач - контроль за своевременностью расчетов с арендаторами, которые должны в полном объеме получить оплату за свой труд.

Туркменский лидер также распорядился на должном уровне подготовиться к предстоящему празднику урожая.

Источник - CA-NEWS
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