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|Власти Кыргызстана передумали продавать MegaCom
00:09 24.10.2018
MegaCom не включили в программу приватизации. Об этом 24.kg сообщил глава Фонда по управлению государственным имуществом Ренат Тулебердиев.
По его словам, новая программа приватизации уже одобрена правительством и направлена в Жогорку Кенеш. Почему MegaCom в нее не вошел, Ренат Тулебердиев не объяснил.
Правительство намерено оставить MegaСom в государственной собственности.
Напомним, Фонд по управлению государственным имуществом неоднократно выставлял MegaСom на аукцион, однако никто из инвесторов не проявил к нему интерес. По прямой продаже компании поступила только одна заявка от россиянки Елены Нагорной, но и с ней ФУГИ прекратил переговоры. Условия, выставленные потенциальным инвестором, не устроили фонд.
23 октября 2018, Бишкек - 24.kg, Юлия КОСТЕНКО