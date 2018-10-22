 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 24.10.2018
02:49  Посткаримовский Узбекистан: перезагрузка клептократии, - Б.Мусаев
02:45  Казахстанский госпроект по переводу учебников: почему и как? - М.Шибутов
01:01  Американские фирмы вложились в Узбекистан на $2,5 млрд. К итогам Ташкентского бизнес-форума
00:53  Как российские кибератаки помогли Трампу стать президентом США, - Guardian
00:51  Двойственная позиция Трампа перед лицом Эр-Рияда, - Le Temps
00:50  В аппарате президента Киргизии учредили Отдел "политики стратегического развития, экономики и финансов"
00:49  География против распада СССР. Но кое-чего ЕАЭС еще не хватает, - А.Асалыоглу
00:09  Власти Кыргызстана передумали продавать MegaCom
00:02  Аркадаг шуганул этрапских хокимов за недосбор хлопка
Вторник, 23.10.2018
13:06  Foreign Affairs: Как избежать неизбежной войны с Китаем?
13:04  Убийство Хашогги. Случайно задушили и случайно отрезали голову, - Э.Лимонов
13:02  Начался второй фазовый переход ситуации в Сирии, - Вл.Васильев
13:01  Восточный перенос: как меняется мировая военная иерархия, - И.Крамник
12:56  В духе бандеровской морали... Украденное будущее УкрМолодежи, - Саша Корпанюк
12:52  В Афгане переодетый талиб подстрелил американского генерала Смайли
12:51  Позор Медведева-2018: Россия по росту ВВП отстала даже от Киргизии
09:46  Приказом по АО "Узмекомбинат" 3200 человек добровольно отправились на сбор хлопка
09:43  Узбекистан на пороге взрывного роста цен - 16/11
09:41  РосУзбОлигарх А.Усманов отказался от руководства Mail.ru
09:38  Мозговым трестам КНР промыли мозги, - Вл.Скосырев
09:08  Уникальный подвижный протез изобрели в Кыргызстане молодые врачи и программисты
09:00  Как изменилась экономика Китая за 40 лет? - Чжан Ляньци
08:51  Война идеологий – технологии принятия решений, - А.Ильницкий, А.Лосев
08:47  Дело Хашогги: перебор для наследного принца MBS, - Le Figaro
08:45  США опасаются, что Россия поможет Ирану обойти санкции, - Financial Times
07:58  Отделяя зерна от плевел. Переосмысливая историю казахско-джунгарских войн, - М.Томпиев
07:53  Ханская ставка Пакистана. Борьба с террором по-восточному, - А.Куприянов
06:54  "Авторитаризм России не навязан сверху", - Сергей Караганов, Виктор Лошак
06:23  Треугольник союзников. Как исчезновение журналиста столкнуло США, Турцию и Саудовскую Аравию, - М.Беленькая
05:59  Как в Перестройку интеллигенция "оторвалась" от народа
01:22  Русская геополитика и внеклеточная жизнь. Наследие Ильи Мечникова, - А.Ваганов
00:50  В Китае прошло тестовое испытание крупнейшего в мире БПЛА "Фэйхун-98"
00:43  Жестокий Кыргызстан. 13 преступлений, всколыхнувших страну
00:42  Тупой и толстая: Какими солдатами Америка будет драться с Россией
00:38  Китай наносит удар по России и Индии. Пекин создает "карманный" военный блок для защиты собственных интересов, - А.Храмчихин
00:28  13-летняя казахстанка Аружан Ардак взяла итальянскую вокальную премию "Mia Martini"
00:26  "НГ": Ударят ли санкции по саудовскому принцу. Сенаторы США настаивают на смене главного идеолога ОПЕК+
00:00  Китайцы снижают налоги для разгона экономики, - О.Соловьева
Понедельник, 22.10.2018
23:22  Трамп разорвал "горбачевский" договор с Россией о РСМД
22:29  "Маленький принц" крепко подставил Трампа. Сможет ли Эр-Рияд замять скандал с убийством Джамаля Хашогги, - И.Панкратенко
21:22  Новый глава МИД Киргизии обещает зачистить ведомство от коррупционеров. Бишкекский мечтатель
19:59  Крепость Гебал-Библос-Джубейля, - жемчужина Ливана, - П.Густерин
19:52  Морское вооружение и торпеды: чем еще знаменита военная промышленность Казахстана?
17:13  Казахстан уволил оскандалившегося посла в Ташкенте Утембаева, а посол в Норвегии Абусеитов сам ушел на пенсию
16:00  Сам себе режиссер. Елбасы утвердил "Общенациональный план по реализации своего Послания"
15:02  При строительстве ЖД РФ-КНР пострадают выхухоли, - страдает Кудрин
14:59  В США хотят передать "нефтяное королевство" Путину, - И.Данилов
14:57  Новый халифат: угроза уже нависает над Средней Азией, - С.Тарасов
14:29  Рост религиозности молодых казахов: мода или радикализация?
13:23  Экс-президенту Киргизии Атамбаеву сократили гос-охрану. Кому он нужен...
12:33  Прайс на пытки с расчлененкой. Американские "морские котики" меняют профессию, - "ФСК"
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    Кыргызстан   | 
Власти Кыргызстана передумали продавать MegaCom
00:09 24.10.2018

MegaCom не включили в программу приватизации. Об этом 24.kg сообщил глава Фонда по управлению государственным имуществом Ренат Тулебердиев.

По его словам, новая программа приватизации уже одобрена правительством и направлена в Жогорку Кенеш. Почему MegaCom в нее не вошел, Ренат Тулебердиев не объяснил.

Правительство намерено оставить MegaСom в государственной собственности.

Напомним, Фонд по управлению государственным имуществом неоднократно выставлял MegaСom на аукцион, однако никто из инвесторов не проявил к нему интерес. По прямой продаже компании поступила только одна заявка от россиянки Елены Нагорной, но и с ней ФУГИ прекратил переговоры. Условия, выставленные потенциальным инвестором, не устроили фонд.
23 октября 2018, Бишкек - 24.kg, Юлия КОСТЕНКО

Источник - 24.kg
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