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География против распада СССР. Но кое-чего ЕАЭС еще не хватает, - А.Асалыоглу
00:49 24.10.2018

На постсоветском пространстве в период с 1992 по 2000 годы было предпринято множество инициатив в области сотрудничества и интеграции. Из 880 совместных документов, принятых на уровне стран СНГ ближе к концу 1997 года, были реализованы только 130. Это свидетельствует о некомпетентности работы соответствующих структур. Причинами столь слабых институциональных и правовых структур СНГ эксперты называют его несформированность и неэффективность. Недостаточная сформированность сотрудничества, ограниченность финансовых источников вынужденно вызвала небходимость обращения к более приоритетным областям общих интересов.

Спустя некоторое время появилась необходимость в подготовке среднеазиатскими странами гармоничной экономической стратегии в сфере интеграции. Однако подавляющее большинство этих инициатив осталось лишь на бумаге, поставленные цели не были достигнуты. После 2000-х годов на постсоветском пространстве стали наблюдаться существенные позитивные изменения в процессах сотрудничества и интеграции. Самой важной причиной этого послужило то, что региональные страны в своей глобальной политике начали рассматривать региональную интеграцию в качестве важного инструмента внешней политики. В этой связи стратегии, разработанные Евразийским экономическим сообществом (ЕАЭС), снова привели к дискуссиям об идее "Евразийского союза" в политических и экспертных кругах.

ЕАЭС занимает особое место среди организаций, созданных после распада Советского Союза, благодаря своей институциональной структуре и эволюционированию в процессе. Первым шагом на пути к интеграции, наблюдаемом в этом регионе, стало создание на саммите ЕАЭС в Душанбе 6 октября 2007 года членами сообщества - Россией, Казахстаном и Белоруссией - наднациональной структуры Таможенного союза (ТС), а также официальное функционирование ТС с 1 января 2010 года. Кроме того, переход 18 ноября 2012 года трех стран-членов ЕАЭС к Единому экономическому пространству, ставший следующим шагом, развивающим процесс интеграции, а также заявления о реализации конечной цели - создании с 1 января 2015 года Евразийского союза, свидетельствуют о том, что данная организация обладает отличительным качеством с точки зрения ее будущего профиля.

Политические и экономические факторы ускоряют интеграцию

Обращение стран постсоветского пространства к тенденциям внешней торговли с другими странами и попытки создания новых экономических стратегий, кроме бывшего СССР, не привели к ожидаемому результату. Постсоветские страны обычно экспортировали сырье и импортировали потребительские товары. Всевозможные бюрократические и экономические барьеры, ограничения в таможенной сфере, меры безопасности привнесли дополнительные трудности в межгосударственное сотрудничество. Результатом снижения производственной способности стала повсеместная безработица, численные показатели которой стремительно росли. Это привело к продолжающемуся снижению благосостояния населения. Экономические неудачи и обеднение большинства населения стали причиной роста социальной и политической напряженности в постсоветских странах.

Естественно правительствами стран в целях снижения напряженности были предприняты усилия для решения проблем интеграции, неоднократно звучали громкие официальные заявления по данной теме. Выяснилось, что в интеграции нет "злого умысла", что она сочетается с региональным сотрудничеством в мире, что нет сомнений в ее вкладе в развитие. Однако оказалось, что по разным причинам процесс интеграции сам по себе является противоречивым и недостаточным. Можно обозначить данные проблемы, как характерные для всех стран ввиду региональных, демографических, этнических, социальных, экономических различий, а также различий в ресурсном потенциале. Также мы можем добавить к этому сложности, возникшие из-за разницы в тенденциях проведенных реформ, а также скорости и масштабов их реализации.

СНГ, созданному с целью реорганизации утраченной в регионе политической, социокультурной и экономической структуры, удалось создать общую почву для регионального сотрудничества. Однако до сих пор ему не удалось преобразоваться в форму масштабного союза. Основной причиной этого является несостоятельность стратегии интеграции и сотрудничества, которую пытаются разработать в рамках СНГ. Среди других основных факторов, оказывающих влияние, можно отметить следующие направления.

Недавно получившие независимость страны-члены находятся в процессе построения своей национальной идентичности; сразу после обретения независимости они скептически относятся к интеграционным процессам; недостаточная компетентность национальных чиновников для обеспечения функционального углубления в интеграционных процессах; руководители стран, вышедшие на передний план в процессе обретения независимости, боятся потерять свои позиции и полномочия в процессах регионального сотрудничества и интеграции; определение каждой страной-членом своей экономической политики независимо друг от друга и в соответствии с национальными приоритетами; отсутствие на начальном этапе мощностей для покрытия расходов, связанных с институциональной структурой и политической координацией; отсутствие отчетливого представления у стран-членов о понятии соперника/врага, определяемого в развитии интеграционных процессов в качестве внешнего фактора.

Процесс экономического развития и интеграции

Процесс экономического и социального восстановления, переживаемый в 2000-х годах в России, снова превратил эту страну в центр притяжения. В период с 2001 по 2010 годы российский ВНП вырос почти в три раза, кроме того, в очень многих сферах были проведены реформы. По данным за 2011 год, ВНП России составляет порядка 2,5 триллиона долларов. То есть он в два раза больше, чем у других стран бывшего СССР. Данный экономический фактор, а также культурные связи являются причиной, по которой интеграция осуществляется под руководством Москвы. Бесспорным фактом стало то, что Россия является тем самым "мощным двигателем", необходимым для покрытия возникающих расходов при обеспечении политической согласованности и экономической координации в интеграционных процессах. Москва - естественный лидер региона благодаря своему военному потенциалу, исторической, политической власти и экономическому потенциалу.

Вышеперечисленные факторы, оказавшие влияние на предпринятые попытки регионального сотрудничества, потерпевшие неудачу до создания ЕАЭС, в 2000-х годах претерпевают изменения. Подход стран региона в отношении регионального сотрудничества и движению к интеграции приобретает прагматический характер. Значительно увеличилось число комиссий и подкомитетов, которые помогут развитию этих процессов. Также значительно изменились взгляды на интеграционные процессы назначенных в тот период чиновников. Политическая воля, стоящая за интеграционным процессом, теперь представлена более четко. Для региональных лидеров, не пожелавших остаться за бортом процесса глобализации, интеграция превратилась в важный инструмент внешней политики в вопросе соотношения сил. А для мелких игроков региона она стала средством защиты от негативных последствий глобализации. Этот факт стал фактором, оказавшим влияние на интеграционные процессы на постсоветском пространстве.

К примеру, России и Казахстану - двум основным двигателям на пространстве СНГ - в результате политики региональной интеграции представилась возможность контролировать политику других сил. Китаю и США стало еще сложнее влиять на страны СНГ. Масштабы подхода по обеспечению безопасности, являющегося основным приоритетом для государств, со временем также претерпел интерпретационные изменения. Безопасность теперь не рассматривается исключительно в военных рамках, а включает в себя многие аспекты, такие, как экологическая безопасность, экономическая безопасность и кибербезопасность. Таможенный союз схожим образом наряду с экономическим аспектом обеспечивает Казахстану, России и Белоруссии координационную зону для контроля за трансграничными проблемами безопасности, такими, как торговля людьми, оборот наркотиков, миграция.

В этом контексте отмечается, что в ЕАЭС имеются совместные инициативы и рабочие комиссии, созданные на основании функциональной логики, работающие во многих областях от решения социальных проблем до безопасности границ. Еще один момент, который необходимо учитывать при выявлении основных особенностей постсоветских интеграционных процессов, это потенциал, которым обладают политические элиты и бюрократическая структура в регионе. Тот факт, что чиновничий аппарат организации все еще строится на национальной основе и институциональная бюрократическая культура не была создана в этом смысле, показывает другие аспекты проблем.

Ариф Асалыоглу

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1540331340
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