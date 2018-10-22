В аппарате президента Киргизии учредили Отдел "политики стратегического развития, экономики и финансов"

|13:06 Foreign Affairs: Как избежать неизбежной войны с Китаем?
13:04 Убийство Хашогги. Случайно задушили и случайно отрезали голову, - Э.Лимонов
13:02 Начался второй фазовый переход ситуации в Сирии, - Вл.Васильев
13:01 Восточный перенос: как меняется мировая военная иерархия, - И.Крамник
12:56 В духе бандеровской морали... Украденное будущее УкрМолодежи, - Саша Корпанюк
12:52 В Афгане переодетый талиб подстрелил американского генерала Смайли
12:51 Позор Медведева-2018: Россия по росту ВВП отстала даже от Киргизии
09:46 Приказом по АО "Узмекомбинат" 3200 человек добровольно отправились на сбор хлопка
09:43 Узбекистан на пороге взрывного роста цен - 16/11
09:41 РосУзбОлигарх А.Усманов отказался от руководства Mail.ru
09:38 Мозговым трестам КНР промыли мозги, - Вл.Скосырев
09:08 Уникальный подвижный протез изобрели в Кыргызстане молодые врачи и программисты
09:00 Как изменилась экономика Китая за 40 лет? - Чжан Ляньци
08:51 Война идеологий – технологии принятия решений, - А.Ильницкий, А.Лосев
08:47 Дело Хашогги: перебор для наследного принца MBS, - Le Figaro
08:45 США опасаются, что Россия поможет Ирану обойти санкции, - Financial Times
07:58 Отделяя зерна от плевел. Переосмысливая историю казахско-джунгарских войн, - М.Томпиев
07:53 Ханская ставка Пакистана. Борьба с террором по-восточному, - А.Куприянов
06:54 "Авторитаризм России не навязан сверху", - Сергей Караганов, Виктор Лошак
06:23 Треугольник союзников. Как исчезновение журналиста столкнуло США, Турцию и Саудовскую Аравию, - М.Беленькая
05:59 Как в Перестройку интеллигенция "оторвалась" от народа
01:22 Русская геополитика и внеклеточная жизнь. Наследие Ильи Мечникова, - А.Ваганов
00:50 В Китае прошло тестовое испытание крупнейшего в мире БПЛА "Фэйхун-98"
00:43 Жестокий Кыргызстан. 13 преступлений, всколыхнувших страну
00:42 Тупой и толстая: Какими солдатами Америка будет драться с Россией
00:38 Китай наносит удар по России и Индии. Пекин создает "карманный" военный блок для защиты собственных интересов, - А.Храмчихин
00:28 13-летняя казахстанка Аружан Ардак взяла итальянскую вокальную премию "Mia Martini"
00:26 "НГ": Ударят ли санкции по саудовскому принцу. Сенаторы США настаивают на смене главного идеолога ОПЕК+
00:00 Китайцы снижают налоги для разгона экономики, - О.Соловьева
|В аппарате президента Киргизии учредили Отдел "политики стратегического развития, экономики и финансов"
00:50 24.10.2018
Данияр Иманалиев назначен заведующим отделом политики стратегического развития, экономики и финансов аппарата президента. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
По ее данным, президент КР Сооронбай Жээнбеков подписал соответствующий указ.
Отметим, на прошлой неделе подписан указ, согласно которому завотделом Нурсулу Ахметова переведена на другую работу.
Данияр Иманалиев возглавлял отдел экономики и инвестиций аппарата правительства. Ранее был заместителем министра экономики.