В аппарате президента Киргизии учредили Отдел "политики стратегического развития, экономики и финансов"

00:50 24.10.2018

Данияр Иманалиев назначен заведующим отделом политики стратегического развития, экономики и финансов аппарата президента. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.



По ее данным, президент КР Сооронбай Жээнбеков подписал соответствующий указ.



Отметим, на прошлой неделе подписан указ, согласно которому завотделом Нурсулу Ахметова переведена на другую работу.



Данияр Иманалиев возглавлял отдел экономики и инвестиций аппарата правительства. Ранее был заместителем министра экономики.