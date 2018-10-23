 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Как российские кибератаки помогли Трампу стать президентом США, - Guardian
00:53 24.10.2018

23 октября 2018 г.
Кэтлин Холл Джеймисон | The Guardian

В июле 2018 года замгенпрокурора США Род Дж. Розенстайн, говоря о сотрудниках российской военной разведки, которых обвинили в хакерском хищении материалов американских демократов и их размещении в интернете, отметил: "Остается лишь предполагать, какое влияние они, возможно, оказали (на президентские выборы 2016 года. - Прим. авт.)", - напоминает в своей статье в The Guardian Кэтрин Холл Джеймисон, профессор Annenberg School for Communication (Пенсильванский университет, США), автор книги "Кибервойна: как российские хакеры и тролли помогли избрать президента" (Cyberwar: How Russian Hackers and Trolls Helped elect a President).

Джеймисон, со своей стороны, не согласна с Розенстайном. "Правда, в этом деле никогда не будет неопровержимых доказательств, но можно правдоподобно установить, как эти саботажники, связанные с Кремлем, изменили ход состязания, в результате которого девелопер Дональд Трамп пришел в Белый дом", - пишет она.

Автор исходит из тезиса: "Размещение в интернете (вначале через Guccifer 2 и DCLeaks, а затем силами WikiLeaks) контента, который был добыт российскими агентами путем хакерских взломов, превратило журналистов и СМИ в "фактический инструмент российской разведки", как выразилась команда репортеров из New York Times, удостоенная Пулитцеровской премии". По ее мнению, западные журналисты "занижали значение связанной с Россией информации, которая ставила республиканцев в невыгодное положение, вбрасывали в медийную повестку дня "новости", направленные против г-жи Клинтон, а также вырывали контент, добытый хакерами, из контекста таким образом, что это чинило проблемы демократам".

"Обвинительные заключения спецпрокурора Мюллера от июля 2018 года подтвердили, что WikiLeaks выбирал время для публикации контента, добытого хакерами в Национальном комитете Демократической партии, так, чтобы сорвать попытки г-жи Клинтон заручиться поддержкой электората (ее соперника на праймериз Берни. - Прим. ред.) Сандерса", - пишет издание.

"Контент, добытый хакерами, помог Трампу легитимизировать три ключевых обвинения: демократы устраивают подтасовки на выборах, крупным СМИ нельзя доверять, так как у них альянс с г-жой Клинтон, а избирательный штаб бывшей первой леди сам усомнился в том, что она годится в президенты", - пишет автор.

Автор особо останавливается на том, как запись разговора Трампа с телеведущим Билли Бушем от 2005 года грозила "утопить кандидатуру Трампа". Запись "крайне неприличного разговора о женщинах", по выражению The Washington Post, была опубликована 7 октября 2016 года.

"Размещая в интернете фрагменты речей, произнесенных г-жой Клинтон за закрытыми дверями, WikiLeaks и Джулиан Ассанж заставили СМИ переключиться с наклонностей Трампа и оснований, по которым россияне были бы рады его победе, на анализ уязвимых мест кандидатов от обеих основных партий", - говорится в статье.

Ссылаясь на опросы, проведенные Annenberg School for Communication, автор утверждает, что с 3 по 20 октября 2016 года значительно уменьшилось число тех, кто считал г-жу Клинтон достаточно квалифицированной для президентского поста. "Вероятное объяснение - медийная повестка дня, где изобиловало скандальное по тону освещение контента, добытого хакерами и размещенного на WikiLeaks", - пишет автор. А модераторы предвыборных дебатов между Трампом и Клинтон, по словам автора, превратили добытый хакерами контент (а именно, цитаты из непубличных речей г-жи Клинтон) в вопросы, неблагоприятные для ее кандидатуры и созвучные нападкам республиканцев на нее.

"Зрители тех или других вышеупомянутых дебатов чаще, чем те, кто их не смотрел, сообщали о разнице между публичными и неофициальными мнениями г-жи Клинтон; это совпало с оценкой, которую предполагало использование как модераторами, так и Трампом добытого хакерами контента при этих двух встречах. Это негативное восприятие после дебатов предрекало снижение вероятности того, что респондент решит голосовать за кандидата-демократа", - говорится в статье.

"При предыдущих кампаниях изменения в медийной повестке дня, которые были не столь масштабными, как эти, повлияли на большее число голосов, чем те 78 тыс., которые в 2016 году предопределили решение коллегии выборщиков. Следовательно, весьма вероятно, что без вмешательств России Дональд Дж. Трамп не стал бы 45-м президентом США", - заключает автор.

Источник: The Guardian

Источник - Инопресса
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