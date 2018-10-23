Эрдоган требует судить убийц Хашогги в Стамбуле, - "НГ"

07:06 24.10.2018

Турецкий президент назвал преступление тщательно спланированным



Фемида Селимова Александр Малышев

23 окт. 18



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который возглавил расследование по делу саудовского журналиста Джамаля Хашогги, как обещал ранее, сделал заявление относительно обстоятельств его убийства. Выступая во вторник на встрече парламентской фракции Партии справедливости и развития, Эрдоган заявил, что Хашогги стал жертвой зверского и тщательно спланированного преступления. Он потребовал проведения суда над 18 лицами, арестованными саудовскими властями в связи с убийством журналиста, в Стамбуле.



"Я хочу рассказать об убийстве Хашогги, факт которого установлен. Есть свидетельства того, что убийство было тщательно спланировано. 1 октября (за день до смерти Хашогги) в Стамбул прибыли три группы саудовских подданных.



Они проследовали в генконсульство, а также поехали на разведку в Белградский лес и провинцию Ялова", – заявил турецкий президент, чье выступление транслировал телеканал NTV. Он также рассказал, что в день убийства Хашогги прибывшие из Эр-Рияда специалисты отключили системы видеонаблюдения в генконсульстве.



Ввиду того, что речь идет о политически мотивированном преступлении, наказание должны понести все его соучастники, в том числе находящиеся за пределами Турции, уверен Эрдоган. Он потребовал проведения в Стамбуле суда над 18 лицами, которых саудовские власти арестовали в связи с убийством Хашогги. "Тот факт, что жертвой преступления стал всемирно известный журналист, возлагает на Анкару особую ответственность. Турция рассматривает это преступление не только с точки зрения государственного суверенитета, но и гласа совести человечества", – приводит слова президента агентство Anadolu.



Версию убийства журналиста турецкие спецслужбы выдвигали с момента его исчезновения. Изучив данные с камер видеонаблюдения, турецкие правоохранительные органы заключили, что журналист не покидал здание дипмиссии 2 октября, в то время как Эр-Рияд отрицал свою причастность к исчезновению Хашогги и утверждал обратное. На кадрах с камер видеонаблюдения, которые опубликовал телеканал CNN, видно, как через черный ход консульства выходит человек, по комплекции и ростом похожий на Хашогги, одетый так же, как он. Как отмечает газета Hurriyet, саудовское генконсульство пыталось скрыть убийство Хашогги с помощью его двойника, роль которого играл саудовский чиновник Мустафа аль-Мадани. Отмечается, что его в турецкую столицу якобы специально доставили для того, чтобы инсценировать уход Хашогги из генконсульства. Однако полицейские не поверили в то, что человек покидающий диппредставительство, действительно является Хашогги. Подозрение у них вызвали кроссовки, в которых был двойник убитого журналиста, в то время как Хашогги заходил в консульство в туфлях.



Эрдоган взял расследование под личный контроль. 16 и 17 октября турецкие правоохранители провели обыск в саудовском консульстве. Как сообщалось в СМИ, в ходе следственных мероприятий были обнаружены "определенные улики", свидетельствующие о смерти журналиста.



В этой связи Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к произошедшему. Между тем по мере нарастания критики в адрес Эр-Рияда со стороны мировой общественности власти королевства выдвинули вторую версию произошедшего. Согласно ей, Хашогги действительно погиб в консульстве в Стамбуле, однако в результате несчастного случая. Под ним подразумевается якобы случайно завязавшаяся драка между журналистом и сотрудниками дипмиссии. Соответствующее заявление саудовские СМИ, со ссылкой на генпрокурора монархии, сделали в ночь с 19 на 20 октября. Также сообщалось, что в связи со случившимся арестованы 18 человек, которые допрашиваются.



Власти королевства заявили, что намерены провести тщательное расследование случившегося. В минувшее воскресенье в интервью телеканалу Fox News глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр принес соболезнования семье и близким Хашогги и заявил, что представители спецслужб "вышли за пределы своих полномочий". "К сожалению, была совершена огромная и серьезная ошибка, и я заверяю их, что виновные будут привлечены к ответственности", – сказал министр. – Мы предпримем все необходимые шаги, чтобы не допустить повторения таких инцидентов в будущем". При этом он заверил, что кронпринц Мухаммед бин Сальман Аль Сауд не причастен к убийству.



Аргументы, которые Эр-Рияд привел в свое оправдание, мало убедили мировое сообщество, резко осудившее преступление. Лидеры многих стран призвали власти королевства провести прозрачное расследование убийства. Лондон, Париж и Берлин в ответ на новую версию о гибели журналиста потребовали от Эр-Рияда объяснений. Немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что Германия приостанавливает экспорт оружия в Саудовскую Аравию. Она также призвала ввести общеевропейское эмбарго на поставки вооружений королевству.



Дональд Трамп, который ранее заявлял, что за исчезновением Хашогги стоят "залетные убийцы", выразил неудовлетворение аргументами Эр-Рияда относительно гибели журналиста. Ранее президент США заявлял, что в Саудовской Аравии и Турции находятся агенты американских спецслужб, которые обнародуют свою версию случившегося в ближайшее время. Издание Hurriyet сообщило, что во вторник с целью расследования убийства Хашогги в Стамбул прибыла директор ЦРУ Джина Хаспел.



Что касается масштабных санкций в отношении Саудовской Аравии, то о них лидеры западных стран пока не заявляли. Для многих из них Эр-Рияд в одном лице является крупным инвестором, поставщиком нефти и покупателем оружия. Трамп уже дал понять, что не собирается вводить экономические санкции против королевства, хотя и уверяет, что не пытается покрывать его в деле Хашогги. "Я не хочу терять все те инвестиции в нашу страну, которые они делают. Я не хочу терять миллион рабочих мест и 110 млрд долл. инвестиций", – заявил президент США прессе. Ранее он говорил, что прекращение поставок оружия Эр-Рияду может навредить американской экономике.



Между тем новостной портал Haberler со ссылкой на главу турецкой оппозиционной партии "Родина" Догу Перинчека сообщил, что в колодце на территории резиденции генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле были обнаружены фрагменты тела Хашогги. Официального подтверждения данной информации на момент сдачи материала в номер не поступало.



Вечером в СМИ появились фотография со встречи сына Хашогги Салеха с принцем Мухаммедом, запечатлевшая их рукопожатие. "Сын Хашогги пожал руку принцу Мухаммеду, которого подозревают в организации убийства его отца. Неплохо..." - прокомментировал фото главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале. Свое мнение о происходящем в Турции высказали и другие влиятельные телеграмеры.



"Все ли заметили, что стоило теме Хашогги попасть в мировые топы, из них мигом как корова языком слизнула Петрова, Боширова, Васечкина и всю-всю прочую скрипалятину? – отмечает "Адекват". - Даже при том, что именно на последние недели пришлись тяжелейшие времена для британского кабинета – что с очередным и очень тяжелым раундом переговоров про брекзит, что с крайне неприятным внутренним резонансом от этого раунда? Когда, казалось бы, сам бог велел лишний раз зайти в привычную уже масть, чтобы общность типа ценностей противопоставить антагонизму интересов?"



"А как называлась спецоперация, по возвращению Хашогги в Саудовскую Аравию? – задается вопросом "Мышь в овощном". - Наверняка у нее было какое-то кодовое обозначение. И возможно даже были готовы лекала для памятных медалей. Какая-нибудь "Лапа Льва".