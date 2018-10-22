 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 24.10.2018
09:58  Хаддерсфилдское дело – лишь верхушка айсберга. Банда мигрантов годами насиловала малолетних британок
09:46  Войсковые разведчики Узбекистана победили на конкурсе "Кембрийский патруль" в Великобритании
09:39  Came back Москвы. Мирзиеев снова жмется к Кремлю, - "Правда"
09:16  Европа против Рахмона. Польша становится центром сбора таджикской оппозиции, - А.Уваров
09:08  "Исламское государство" проиграло парламентские выборы в Афганистане, - А.Серенко
08:59  Нефтедоллары Саудовской Аравии польются в российскую Арктику, - А.Комраков
08:50  В Узбекистане создается Агентство по развитию ГЧП (гос-частного партнерства)
07:06  Эрдоган требует судить убийц Хашогги в Стамбуле, - "НГ"
02:49  Посткаримовский Узбекистан: перезагрузка клептократии, - Б.Мусаев
02:45  Казахстанский госпроект по переводу учебников: почему и как? - М.Шибутов
01:01  Американские фирмы вложились в Узбекистан на $2,5 млрд. К итогам Ташкентского бизнес-форума
00:53  Как российские кибератаки помогли Трампу стать президентом США, - Guardian
00:51  Двойственная позиция Трампа перед лицом Эр-Рияда, - Le Temps
00:50  В аппарате президента Киргизии учредили Отдел "политики стратегического развития, экономики и финансов"
00:49  География против распада СССР. Но кое-чего ЕАЭС еще не хватает, - А.Асалыоглу
00:09  Власти Кыргызстана передумали продавать MegaCom
00:02  Аркадаг шуганул этрапских хокимов за недосбор хлопка
Вторник, 23.10.2018
13:06  Foreign Affairs: Как избежать неизбежной войны с Китаем?
13:04  Убийство Хашогги. Случайно задушили и случайно отрезали голову, - Э.Лимонов
13:02  Начался второй фазовый переход ситуации в Сирии, - Вл.Васильев
13:01  Восточный перенос: как меняется мировая военная иерархия, - И.Крамник
12:56  В духе бандеровской морали... Украденное будущее УкрМолодежи, - Саша Корпанюк
12:52  В Афгане переодетый талиб подстрелил американского генерала Смайли
12:51  Позор Медведева-2018: Россия по росту ВВП отстала даже от Киргизии
09:46  Приказом по АО "Узмекомбинат" 3200 человек добровольно отправились на сбор хлопка
09:43  Узбекистан на пороге взрывного роста цен - 16/11
09:41  РосУзбОлигарх А.Усманов отказался от руководства Mail.ru
09:38  Мозговым трестам КНР промыли мозги, - Вл.Скосырев
09:08  Уникальный подвижный протез изобрели в Кыргызстане молодые врачи и программисты
09:00  Как изменилась экономика Китая за 40 лет? - Чжан Ляньци
08:51  Война идеологий – технологии принятия решений, - А.Ильницкий, А.Лосев
08:47  Дело Хашогги: перебор для наследного принца MBS, - Le Figaro
08:45  США опасаются, что Россия поможет Ирану обойти санкции, - Financial Times
07:58  Отделяя зерна от плевел. Переосмысливая историю казахско-джунгарских войн, - М.Томпиев
07:53  Ханская ставка Пакистана. Борьба с террором по-восточному, - А.Куприянов
06:54  "Авторитаризм России не навязан сверху", - Сергей Караганов, Виктор Лошак
06:23  Треугольник союзников. Как исчезновение журналиста столкнуло США, Турцию и Саудовскую Аравию, - М.Беленькая
05:59  Как в Перестройку интеллигенция "оторвалась" от народа
01:22  Русская геополитика и внеклеточная жизнь. Наследие Ильи Мечникова, - А.Ваганов
00:50  В Китае прошло тестовое испытание крупнейшего в мире БПЛА "Фэйхун-98"
00:43  Жестокий Кыргызстан. 13 преступлений, всколыхнувших страну
00:42  Тупой и толстая: Какими солдатами Америка будет драться с Россией
00:38  Китай наносит удар по России и Индии. Пекин создает "карманный" военный блок для защиты собственных интересов, - А.Храмчихин
00:28  13-летняя казахстанка Аружан Ардак взяла итальянскую вокальную премию "Mia Martini"
00:26  "НГ": Ударят ли санкции по саудовскому принцу. Сенаторы США настаивают на смене главного идеолога ОПЕК+
00:00  Китайцы снижают налоги для разгона экономики, - О.Соловьева
Понедельник, 22.10.2018
23:22  Трамп разорвал "горбачевский" договор с Россией о РСМД
22:29  "Маленький принц" крепко подставил Трампа. Сможет ли Эр-Рияд замять скандал с убийством Джамаля Хашогги, - И.Панкратенко
21:22  Новый глава МИД Киргизии обещает зачистить ведомство от коррупционеров. Бишкекский мечтатель
19:59  Крепость Гебал-Библос-Джубейля, - жемчужина Ливана, - П.Густерин
19:52  Морское вооружение и торпеды: чем еще знаменита военная промышленность Казахстана?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
В Узбекистане создается Агентство по развитию ГЧП (гос-частного партнерства)
08:50 24.10.2018

В Узбекистане создается Агентство по развитию государственно – частного партнерства при Министерстве финансов.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал постановление "О мерах по организации эффективной системы координации и развития деятельности государственно – частного партнерства".

Согласно документу, агентство будет разрабатывать совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами программы развития государственно - частного партнерства в приоритетных направлениях экономики, включая социальной сфере.

Также агентство будет развивать правовую и институциональную базу государственно – частного партнерства, методик оценки эффективности и сравнительного преимущества проектов государственно - частного партнерства, а также осуществлять методическое сопровождение подготовки, реализации и прекращения вышеуказанных проектов.

Новая организация также будет оказывать содействие министерствам и ведомствам в реализации программ развития государственно - частного партнерства, в разработке концепций конкретных проектов, включая механизмы их реализации и схемы финансирования.

Агентство будет взаимодействовать с инвесторами, финансирующими организациями, международными финансовыми и донорскими организациями, научным и экспертным сообществом, а также иными участниками рынка.

Агентство будет обеспечивать межведомственную координацию при реализации проектов в области государственно - частного партнерства, а также размещать информацию о проектах в открытом доступе с ведением их реестра.

Также агентство будут осуществлять мониторинг проектов государственно - частного партнерства, в том числе использования средств Государственного бюджета Республики Узбекистан, задействованных в проектах государственно - частного партнерства.

В постановлении отмечается, что проекты нормативно-правовых актов, конкурсная документация, а также проекты соглашений о государственно – частном партнерстве и изменения к ним в обязательном порядке подлежат согласованию с Агентством.

Агентство является специально уполномоченным органом по координации и развитию государственно – частного партнерства и является государственным учреждением с правами юридического лица.

В своей деятельности Агентство независимо от других органов государственного и хозяйственного управления, органов государственной власти на местах и подотчетно Министерству финансов Республики Узбекистан.

Агентство имеет право запрашивать и получать информацию о ходе реализации, технико-экономических и финансовых показателях от инициаторов и участников проектов государственно – частного партнерства.

Директор Агентства одновременно является заместителем министра финансов Республики Узбекистан.

Источник - UzDaily.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1540360200
Новости Казахстана
- За девять месяцев общий объем инвестиций в основной капитал вырос на 21,6%
- Аскар Мамин принял участие в международном форуме "Евразийская неделя" в Ереване
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2018 года №652
- Кадровые перестановки
- Комитет Сената рассмотрел законопроекты по вопросам рекламы и государственной статистики
- Строительство БАКАД планируется завершить в 2021 году
- Рассмотрен Меморандум между РК и Индией о порядке совместного развертывания казахстанского миротворческого контингента
- Выявлен ряд системных проблем в деятельности Комитета геологии и недропользования
- Пять мудрых шагов Москвы по азимуту Ташкента
- Европа против Рахмона
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  