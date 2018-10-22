В Узбекистане создается Агентство по развитию ГЧП (гос-частного партнерства)

08:50 24.10.2018

В Узбекистане создается Агентство по развитию государственно – частного партнерства при Министерстве финансов.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал постановление "О мерах по организации эффективной системы координации и развития деятельности государственно – частного партнерства".



Согласно документу, агентство будет разрабатывать совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами программы развития государственно - частного партнерства в приоритетных направлениях экономики, включая социальной сфере.



Также агентство будет развивать правовую и институциональную базу государственно – частного партнерства, методик оценки эффективности и сравнительного преимущества проектов государственно - частного партнерства, а также осуществлять методическое сопровождение подготовки, реализации и прекращения вышеуказанных проектов.



Новая организация также будет оказывать содействие министерствам и ведомствам в реализации программ развития государственно - частного партнерства, в разработке концепций конкретных проектов, включая механизмы их реализации и схемы финансирования.



Агентство будет взаимодействовать с инвесторами, финансирующими организациями, международными финансовыми и донорскими организациями, научным и экспертным сообществом, а также иными участниками рынка.



Агентство будет обеспечивать межведомственную координацию при реализации проектов в области государственно - частного партнерства, а также размещать информацию о проектах в открытом доступе с ведением их реестра.



Также агентство будут осуществлять мониторинг проектов государственно - частного партнерства, в том числе использования средств Государственного бюджета Республики Узбекистан, задействованных в проектах государственно - частного партнерства.



В постановлении отмечается, что проекты нормативно-правовых актов, конкурсная документация, а также проекты соглашений о государственно – частном партнерстве и изменения к ним в обязательном порядке подлежат согласованию с Агентством.



Агентство является специально уполномоченным органом по координации и развитию государственно – частного партнерства и является государственным учреждением с правами юридического лица.



В своей деятельности Агентство независимо от других органов государственного и хозяйственного управления, органов государственной власти на местах и подотчетно Министерству финансов Республики Узбекистан.



Агентство имеет право запрашивать и получать информацию о ходе реализации, технико-экономических и финансовых показателях от инициаторов и участников проектов государственно – частного партнерства.



Директор Агентства одновременно является заместителем министра финансов Республики Узбекистан.