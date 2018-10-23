Нефтедоллары Саудовской Аравии польются в российскую Арктику, - А.Комраков

08:59 24.10.2018 "Новатэк" устраивает схватку инвесторов за российский сжиженный газ



Саудовская Аравия (СА) присоединилась к странам и компаниям, которые на фоне успехов российского проекта по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Арктике хотели бы поучаствовать в его расширении. СА – наряду с РФ крупнейший производитель нефти, – заявила об амбициях стать не только инвестором, но и трейдером на весьма конкурентном рынке СПГ.



Саудовская Аравия готова инвестировать около 5 млрд долл. в проект РФ по добыче и сжижению природного газа в Арктике, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, ссылаясь на министра энергетики СА Халеда аль-Фалиха. По словам министра, госкомпания Saudi Aramco намерена войти в проект "Арктик СПГ-2", который планирует реализовать российский "Новатэк".



"Арктик СПГ-2" мощностью 19,8 млн т в год будет уже вторым после "Ямал СПГ" заводом "Новатэка" по производству сжиженного природного газа, его запуск запланирован на 2023 год.



Saudi Aramco рассчитывает стать ключевым игроком на рынке СПГ, в том числе за счет проектов в Арктике, сказал аль-Фалих в кулуарах инвестфорума в Эр-Рияде. "Пусть это не удивляет, если через три-четыре года Aramco станет очень значительным инвестором, а вслед за этим и трейдером на глобальном рынке СПГ". "Арктика – это один из регионов, с помощью которого мы сможем достичь этой цели", – сказал министр.



Саудиты будут уже не первыми иностранными претендентами на акции будущего завода. В мае "Новатэк" подписал соглашение с французской Total, по которому та приобретает 10%, но может увеличить свою долю до 15%, если доля "Новатэка" будет ниже 60%. В этом соглашении весь проект был оценен в 25,5 млрд. долл., очевидно, что саудовцы претендуют со своими 5 млрд почти на 20-процентный пакет, именно поэтому аль-Фалих заявляет, что Aramco станет вторым по величине акционером.



Total и китайская CNPC владеют сейчас по 20% в "Ямале СПГ", а в начале сентября глава "Новатэка" Леонид Михельсон говорил, что вхождение CNPC в будущий проект также "рассматривается".



"Новатэк" стремится создать вид ажиотажной борьбы за пакеты акций в "Арктик СПГ". Компания заявила, что проект еще более выгодный, чем "Ямал СПГ", а долей на продажу в нем выставляется меньше, чем в первом проекте. В "Ямале СПГ" было продано 49,9%, а в "Арктик СПГ" якобы продадут только 40%. Тем самым "Новатэк" стимулирует потенциальных инвесторов поторопиться", – сказал "НГ" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его мнению, Total и CNPC являются главными претендентами на пакеты акций. "Есть и менее вероятные претенденты – саудиты, корейская KOGAS, японские компании, Индия и Катар, – продолжает Юшков. – Между последними "Новатэк" и хочет устроить конкуренцию. Если бы у кого-то из претендентов было твердое намерение купить пакет в "Арктик СПГ", "Новатэк" сразу же реализовал сделку, так как это подстегнуло бы остальных поторопиться. Отсутствие твердых договоренностей показывает, что пока все претенденты выжидают, оценивая среди прочего перспективы дополнительных санкций США против российских СПГ-проектов".



Саудиты заинтересовались проектами "Новатэка" еще осенью 2017 года, а российский министр энергетики Александр Новак ожидал подписания соглашения с ними еще летом во время Экономического форума в Санкт-Петербурге.



"Сегодня любые крупные соглашения в энергетике являются предметом детальной проработки инвесторами – слишком высока неопределенность на энергетическом рынке. И если в небольшие короткие проекты со сроками окупаемости два-три года привлечь деньги относительно легко, то для многомиллиардных долгосрочных проектов требуется более глубокий анализ", – сказал "НГ" завотделом Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин.



По его мнению, положительным фактором для проекта "Арктик СПГ" является опыт реализации проекта "Ямал СПГ", который подтвердил практическую осуществимость идеи. "Но по-прежнему остаются вопросы экономической эффективности, которые сильно зависят от конъюнктуры мировых цен, возможности проходки Северного морского пути, а также тех льгот, которые сможет получить новый проект. При этом ситуация с судоходством, в свою очередь, зависит от исполнения планов по развитию атомного ледокольного флота", – говорит Кулагин.



По мнению Кулагина, саудитам нужно время, чтобы проанализировать привлекательность условий по вхождению и участию в проекте и согласовать все аспекты. "Впрочем, время есть. Запуск проекта намечен на 2023 год", – говорит он.



Эксперт сомневается, что газ из Арктики будет поставляться в Саудовскую Аравию. "Поставки из Арктики газа в регион с богатейшими запасами углеводородов с учетом огромного плеча транспортировки – явно не самое оптимальное решение. Не стоит расценивать вхождение в проект и как попытку выстроить глобальный СПГ-бизнес. Все-таки Саудовская Аравия не Катар, и газовый бизнес не имеет для нее такого стратегического значения. Этот проект для саудитов скорее имеет именно финансовое значение и рассматривается с точки зрения инвестиционной привлекательности. При этом важное значение для них будет иметь участие в проекте и других международных инвесторов, в том числе покупателей газа, таких как Китай. Это всегда позволяет разделить риски и обеспечить определенные гарантии сбыта продукции".



Кулагин обращает внимание, что в числе рисков проекта сохраняются и санкционные, поскольку Россия пока не в состоянии обеспечить заводы СПГ собственными технологиями. "В числе привлекательных сторон проекта большая поддержка со стороны государства как в части налоговых льгот и различных преференций, так и в части помощи при освоении арктических территорий и обеспечении проходки Северного морского пути. Конечно же, такая поддержка является привлекательной стороной проекта для любого его акционера", – резюмирует Кулагин.



"Рентабельность вложений саудитов будет зависеть от общей рентабельности проекта, а практика работы "Ямала СПГ" показывает, что проект приносит прибыль", – говорит Юшков. По его мнению, следующий проект "Новатэка" будет выгоднее первого за счет того, что большее количество оборудования будет производиться в России, а мощность завода будет больше, чем у "Ямала СПГ". "Плюсом является и то, что к моменту запуска "Арктик СПГ" предполагается построить перевалочные хабы в Мурманской области и на Камчатке. Это позволит строить меньше газовозов ледового класса, чем для "Ямала СПГ". Еще один плюс – продолжение формирования инфраструктуры Севморпути. Государство берет на себя совершенствование инфраструктуры (системы навигации и т.д.) и – главное – строительство новых атомных ледоколов класса "Лидер". Эти суда широкие и мощные и смогут проводить СПГ-танкеры на Восток даже зимой, что понижает себестоимость доставки на премиальные рынки Азии".



Юшков считает, что саудиты инвестируют в российский СПГ-проект не только с экономической точки зрения. "Они хотят договориться с Москвой о сотрудничестве в других сферах, прежде всего по Сирии, из-за этого диалог проходит сложно и затягивается. К тому же Саудовская Аравия является главным партнером США на Ближнем Востоке. Поэтому Эр-Рияду приходится учитывать противодействие Вашингтона, который ввел санкции против "Новатэка" и стремится ограничить экспорт углеводородов из России. Саудиты опасаются реакции США на вхождение в "Арктик СПГ", так как американцы хотят расширить свои рынки сбыта. Российский СПГ американцам не нужен ни на каких рынках, ни в Европе, ни в Азии. Поэтому саудитам приходится лавировать в сложной международной обстановке", – говорит Юшков.



По мнению эксперта, чисто теоретически у Кремля тоже может быть соблазн порегулировать доступ к новому проекту по добыче СПГ в Арктике. "Рекомендации из Кремля можно ожидать, если за право участвовать в "Арктик СПГ" будет настоящая конкуренция. Пока ее, вероятно, нет", – говорит Юшков. Он отмечает, что в целом у властей нет негативного мнения ни об одном из претендентов на проект.



Во вторник также стало известно, что "Роснефть" и ExxonMobil думают реализовать заявленный более пяти лет назад проект СПГ-завода в рамках консорциума "Сахалин-1" с индийскими и японскими партнерами, а не самостоятельно, сообщили Reuters два источника, знакомые с планами компаний. Расширение числа участников проекта позволит разделить затраты на проект общей стоимостью около 15 млрд долл. и снизить риск западных санкций.



Анатолий Комраков



23 окт. 18 Источник - ng.ru

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