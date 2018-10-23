 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 24.10.2018
09:58  Хаддерсфилдское дело – лишь верхушка айсберга. Банда мигрантов годами насиловала малолетних британок
09:46  Войсковые разведчики Узбекистана победили на конкурсе "Кембрийский патруль" в Великобритании
09:39  Came back Москвы. Мирзиеев снова жмется к Кремлю, - "Правда"
09:16  Европа против Рахмона. Польша становится центром сбора таджикской оппозиции, - А.Уваров
09:08  "Исламское государство" проиграло парламентские выборы в Афганистане, - А.Серенко
08:59  Нефтедоллары Саудовской Аравии польются в российскую Арктику, - А.Комраков
08:50  В Узбекистане создается Агентство по развитию ГЧП (гос-частного партнерства)
07:06  Эрдоган требует судить убийц Хашогги в Стамбуле, - "НГ"
02:49  Посткаримовский Узбекистан: перезагрузка клептократии, - Б.Мусаев
02:45  Казахстанский госпроект по переводу учебников: почему и как? - М.Шибутов
01:01  Американские фирмы вложились в Узбекистан на $2,5 млрд. К итогам Ташкентского бизнес-форума
00:53  Как российские кибератаки помогли Трампу стать президентом США, - Guardian
00:51  Двойственная позиция Трампа перед лицом Эр-Рияда, - Le Temps
00:50  В аппарате президента Киргизии учредили Отдел "политики стратегического развития, экономики и финансов"
00:49  География против распада СССР. Но кое-чего ЕАЭС еще не хватает, - А.Асалыоглу
00:09  Власти Кыргызстана передумали продавать MegaCom
00:02  Аркадаг шуганул этрапских хокимов за недосбор хлопка
Вторник, 23.10.2018
13:06  Foreign Affairs: Как избежать неизбежной войны с Китаем?
13:04  Убийство Хашогги. Случайно задушили и случайно отрезали голову, - Э.Лимонов
13:02  Начался второй фазовый переход ситуации в Сирии, - Вл.Васильев
13:01  Восточный перенос: как меняется мировая военная иерархия, - И.Крамник
12:56  В духе бандеровской морали... Украденное будущее УкрМолодежи, - Саша Корпанюк
12:52  В Афгане переодетый талиб подстрелил американского генерала Смайли
12:51  Позор Медведева-2018: Россия по росту ВВП отстала даже от Киргизии
09:46  Приказом по АО "Узмекомбинат" 3200 человек добровольно отправились на сбор хлопка
09:43  Узбекистан на пороге взрывного роста цен - 16/11
09:41  РосУзбОлигарх А.Усманов отказался от руководства Mail.ru
09:38  Мозговым трестам КНР промыли мозги, - Вл.Скосырев
09:08  Уникальный подвижный протез изобрели в Кыргызстане молодые врачи и программисты
09:00  Как изменилась экономика Китая за 40 лет? - Чжан Ляньци
08:51  Война идеологий – технологии принятия решений, - А.Ильницкий, А.Лосев
08:47  Дело Хашогги: перебор для наследного принца MBS, - Le Figaro
08:45  США опасаются, что Россия поможет Ирану обойти санкции, - Financial Times
07:58  Отделяя зерна от плевел. Переосмысливая историю казахско-джунгарских войн, - М.Томпиев
07:53  Ханская ставка Пакистана. Борьба с террором по-восточному, - А.Куприянов
06:54  "Авторитаризм России не навязан сверху", - Сергей Караганов, Виктор Лошак
06:23  Треугольник союзников. Как исчезновение журналиста столкнуло США, Турцию и Саудовскую Аравию, - М.Беленькая
05:59  Как в Перестройку интеллигенция "оторвалась" от народа
01:22  Русская геополитика и внеклеточная жизнь. Наследие Ильи Мечникова, - А.Ваганов
00:50  В Китае прошло тестовое испытание крупнейшего в мире БПЛА "Фэйхун-98"
00:43  Жестокий Кыргызстан. 13 преступлений, всколыхнувших страну
00:42  Тупой и толстая: Какими солдатами Америка будет драться с Россией
00:38  Китай наносит удар по России и Индии. Пекин создает "карманный" военный блок для защиты собственных интересов, - А.Храмчихин
00:28  13-летняя казахстанка Аружан Ардак взяла итальянскую вокальную премию "Mia Martini"
00:26  "НГ": Ударят ли санкции по саудовскому принцу. Сенаторы США настаивают на смене главного идеолога ОПЕК+
00:00  Китайцы снижают налоги для разгона экономики, - О.Соловьева
Понедельник, 22.10.2018
23:22  Трамп разорвал "горбачевский" договор с Россией о РСМД
22:29  "Маленький принц" крепко подставил Трампа. Сможет ли Эр-Рияд замять скандал с убийством Джамаля Хашогги, - И.Панкратенко
21:22  Новый глава МИД Киргизии обещает зачистить ведомство от коррупционеров. Бишкекский мечтатель
19:59  Крепость Гебал-Библос-Джубейля, - жемчужина Ливана, - П.Густерин
19:52  Морское вооружение и торпеды: чем еще знаменита военная промышленность Казахстана?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Афганистан   | 
"Исламское государство" проиграло парламентские выборы в Афганистане, - А.Серенко
09:08 24.10.2018

Афганские талибы сдержали обещание сделать все возможное, чтобы сорвать выборы 20-21 октября

Фактическое исчезновение "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ) в Афганистане в дни проведения парламентских выборов стало одной из октябрьских политических сенсаций. На фоне многочисленных попыток "Талибана" (организация запрещена в РФ) сорвать с помощью атак боевиков и терактов голосование 20-21 октября, отсутствие ИГ в эти драматичные дни было особенно заметно. Поведение боевиков ИГ в период выборов в афганский парламент свидетельствует о слабости сторонников "халифата" в Исламской Республике Афганистан (ИРА) и явном преувеличении возможностей местного филиала ИГ некоторыми российскими политиками и экспертами.

Выборы депутатов Волуси джирги (Народной палаты национального парламента Афганистана) состоялись 20-21 октября. Несмотря на многочисленные нарушения, допущенные в ходе организации голосования, а также попытки боевиков "Талибана" сорвать выборы, они уже признаны состоявшимися афганским правительством и рядом международных организаций.

Октябрьские парламентские выборы, помимо всего прочего, стали площадкой демонстрации боевых возможностей афганских талибов: еще летом лидеры "Талибана" пообещали сорвать голосование и не допустить проведения "фальшивых" выборов, которые работают на поддержку "оккупационного режима" в стране. Практически одновременно с талибами о своем намерении помешать проведению выборов в Волуси джиргу заявили и представители "вилаята Хорасан" – афганского филиала "Исламского государства". Согласно доктрине ИГ, сам институт выборов является проявлением ширка (многобожия) и противоречит принципам шариата, поэтому противодействие любым выборам – это непременная обязанность "правоверного мусульманина" в понимании сторонников "халифата". Учитывая многочисленные заявления ряда политиков и экспертов в России и республиках Центральной Азии о растущей мощи "Исламского государства" в Афганистане, ожидался всплеск активности местных сторонников "халифа" Абу Бакра аль-Багдади в дни голосования на выборах депутатов национального парламента ИРА.

Афганские талибы сдержали обещание сделать все возможное, чтобы сорвать выборы 20-21 октября. Их официальный представитель Кари Мохаммад Юсуф Ахмади сообщил 21 октября, что в дни парламентских выборов боевиками Талибана было проведено "рекордное количество атак". По словам Ахмади, в первый день голосования 20 октября талибы осуществили 166 нападений, что, по их мнению, привело к снижению явки избирателей и заставило кабульские власти продлить выборы еще на один день. "В ответ муджахиды усилили интенсивность атак, – говорится в официальном заявлении "Талибана". – В итоге в ходе голосования за кресла в парламенте зафиксировано 407 операций, десятки наемников убиты, выборы провалились".

Как отмечается в заявлении талибов, "407 нападений были зафиксированы по всей стране до заката вчерашнего дня (21 октября), причинив врагу тяжелые людские и материальные потери": "Были уничтожены или закрыты избирательные участки, убиты и ранены десятки полицейских и солдат, десятки единиц оставленной техники уничтожено, предвыборные материалы с нескольких участков попали в руки муджахидов, взято в плен до 100 сотрудников избирательной комиссии".

На фоне бешеной боевой, террористической и информационной активности талибов 20-21 октября о деятельности боевиков "Исламского государства" в Афганистане практически ничего не было слышно. Проведенный "НГ" анализ информационных сообщений, сделанных от имени "вилаята Хорасан", медиа-центра "Иршад" и агентства "Амак" (официальные публикаторы пресс-релизов "халифата") показал, что в дни выборов в Волуси джиргу боевики ИГ провели на территории Афганистана лишь две боевые операции. Причем обе не были напрямую связаны с проходящими парламентскими выборами.

Так, в субботу 20 октября боевики афганского филиала ИГ подорвали мину в районе Хукиано восточной провинции Нангархар, в результате чего был уничтожен "хаммер" афганской армии, а трое находящихся в нем военнослужащих получили ранения. На следующий день, 21 октября, боевики "халифата" взорвали еще одну мину в районе Маменд уезда Ачин провинции Нангархар, уничтожив автомобиль афганской армии. В результате этого нападения были убиты двое афганских солдат, один ранен. Никаких других террористических операций в дни голосования в парламент Афганистана боевики "вилаята Хорасан" не проводили.

Единственный боевой эпизод в деятельности афганского филиала ИГ, имеющий отношение к выборам 20-21 октября, был зафиксирован 17 октября, то есть за трое суток до дня голосования. Согласно сообщениям агентства "Амак" и медиа-центра "Иршад", 17 октября боевики ИГ взорвали мину у избирательного участка, расположенного в районе Хивах провинции Нангархар, из-за чего получили ранения двое афганских полицейских.

Следует отметить, что, судя по отчетам медиа-представителей "халифата", боевики ИГ 10-19 октября, совершали эпизодические теракты или нападения, но все они не имели отношения к парламентским выборам и никак не могли повлиять на их проведение.

Любопытно, что больше половины нападений сторонников "халифата" в предвыборные дни пришлось на талибов, которых "Исламское государство" считает своим главным конкурентом в ИРА. Вот лишь некоторые эпизоды: 13 октября боевики ИГ казнили командира талибов Адам Хана, взятого накануне в плен в селе Ману района Джабрахар провинции Нангархар, а 14 октября сторонники "халифата" убили командира Талибана и ранили одного его подчиненного в результате подрыва мины в районе Марага Базар в области Бармаль, провинция Пактика.

Другими словами, боевики афганского филиала "Исламского государства" проиграли парламентские выборы 20-21 октября, не только не сумев организовать по примеру талибов заметные и многочисленные нападения на избирательные участки, но и выбрав в качестве целей в эти дни одиночных афганских военнослужащих и боевиков "Талибана".

Неспособность "вилаята Хорасан" выполнить обещание сорвать выборы в Волуси джиргу, крайне низкая, по сравнению с талибами, боевая активность в дни голосования 20-21 октября позволяют говорить о слабости "Исламского государства" в Афганистане. Очевидно, что заявления ряда российских и центрально-азиатских политиков и экспертов о якобы растущей силе ИГ в Афганистане являются сильно преувеличенными. Сторонники "халифа" аль-Багдади, базирующиеся в Афганистане, сегодня явно не способны к масштабным боевым террористическим операциям на афганской территории и еще менее вероятно, что они готовы организовать крупное нападение на Узбекистан, Таджикистан и другие постсоветские республики. Это, конечно, не значит, что террористы-смертники ИГ не способны осуществлять самоподрывы в Кабуле, Джелалабаде и других крупных афганских городах, что приводит к большим человеческим жертвам. Однако к серьезной территориальной экспансии в регионе боевики "вилаята Хорасан", как показали афганские выборы 20-21 октября, абсолютно не готовы.

Андрей Серенко
Собственный корреспондент "НГ" в Волгоградской области и Калмыкии

23.10.18

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1540361280
Новости Казахстана
- За девять месяцев общий объем инвестиций в основной капитал вырос на 21,6%
- Аскар Мамин принял участие в международном форуме "Евразийская неделя" в Ереване
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2018 года №652
- Кадровые перестановки
- Комитет Сената рассмотрел законопроекты по вопросам рекламы и государственной статистики
- Строительство БАКАД планируется завершить в 2021 году
- Рассмотрен Меморандум между РК и Индией о порядке совместного развертывания казахстанского миротворческого контингента
- Выявлен ряд системных проблем в деятельности Комитета геологии и недропользования
- Пять мудрых шагов Москвы по азимуту Ташкента
- Европа против Рахмона
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  