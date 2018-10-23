"Исламское государство" проиграло парламентские выборы в Афганистане, - А.Серенко

09:08 24.10.2018

Афганские талибы сдержали обещание сделать все возможное, чтобы сорвать выборы 20-21 октября



Фактическое исчезновение "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ) в Афганистане в дни проведения парламентских выборов стало одной из октябрьских политических сенсаций. На фоне многочисленных попыток "Талибана" (организация запрещена в РФ) сорвать с помощью атак боевиков и терактов голосование 20-21 октября, отсутствие ИГ в эти драматичные дни было особенно заметно. Поведение боевиков ИГ в период выборов в афганский парламент свидетельствует о слабости сторонников "халифата" в Исламской Республике Афганистан (ИРА) и явном преувеличении возможностей местного филиала ИГ некоторыми российскими политиками и экспертами.



Выборы депутатов Волуси джирги (Народной палаты национального парламента Афганистана) состоялись 20-21 октября. Несмотря на многочисленные нарушения, допущенные в ходе организации голосования, а также попытки боевиков "Талибана" сорвать выборы, они уже признаны состоявшимися афганским правительством и рядом международных организаций.



Октябрьские парламентские выборы, помимо всего прочего, стали площадкой демонстрации боевых возможностей афганских талибов: еще летом лидеры "Талибана" пообещали сорвать голосование и не допустить проведения "фальшивых" выборов, которые работают на поддержку "оккупационного режима" в стране. Практически одновременно с талибами о своем намерении помешать проведению выборов в Волуси джиргу заявили и представители "вилаята Хорасан" – афганского филиала "Исламского государства". Согласно доктрине ИГ, сам институт выборов является проявлением ширка (многобожия) и противоречит принципам шариата, поэтому противодействие любым выборам – это непременная обязанность "правоверного мусульманина" в понимании сторонников "халифата". Учитывая многочисленные заявления ряда политиков и экспертов в России и республиках Центральной Азии о растущей мощи "Исламского государства" в Афганистане, ожидался всплеск активности местных сторонников "халифа" Абу Бакра аль-Багдади в дни голосования на выборах депутатов национального парламента ИРА.



Афганские талибы сдержали обещание сделать все возможное, чтобы сорвать выборы 20-21 октября. Их официальный представитель Кари Мохаммад Юсуф Ахмади сообщил 21 октября, что в дни парламентских выборов боевиками Талибана было проведено "рекордное количество атак". По словам Ахмади, в первый день голосования 20 октября талибы осуществили 166 нападений, что, по их мнению, привело к снижению явки избирателей и заставило кабульские власти продлить выборы еще на один день. "В ответ муджахиды усилили интенсивность атак, – говорится в официальном заявлении "Талибана". – В итоге в ходе голосования за кресла в парламенте зафиксировано 407 операций, десятки наемников убиты, выборы провалились".



Как отмечается в заявлении талибов, "407 нападений были зафиксированы по всей стране до заката вчерашнего дня (21 октября), причинив врагу тяжелые людские и материальные потери": "Были уничтожены или закрыты избирательные участки, убиты и ранены десятки полицейских и солдат, десятки единиц оставленной техники уничтожено, предвыборные материалы с нескольких участков попали в руки муджахидов, взято в плен до 100 сотрудников избирательной комиссии".



На фоне бешеной боевой, террористической и информационной активности талибов 20-21 октября о деятельности боевиков "Исламского государства" в Афганистане практически ничего не было слышно. Проведенный "НГ" анализ информационных сообщений, сделанных от имени "вилаята Хорасан", медиа-центра "Иршад" и агентства "Амак" (официальные публикаторы пресс-релизов "халифата") показал, что в дни выборов в Волуси джиргу боевики ИГ провели на территории Афганистана лишь две боевые операции. Причем обе не были напрямую связаны с проходящими парламентскими выборами.



Так, в субботу 20 октября боевики афганского филиала ИГ подорвали мину в районе Хукиано восточной провинции Нангархар, в результате чего был уничтожен "хаммер" афганской армии, а трое находящихся в нем военнослужащих получили ранения. На следующий день, 21 октября, боевики "халифата" взорвали еще одну мину в районе Маменд уезда Ачин провинции Нангархар, уничтожив автомобиль афганской армии. В результате этого нападения были убиты двое афганских солдат, один ранен. Никаких других террористических операций в дни голосования в парламент Афганистана боевики "вилаята Хорасан" не проводили.



Единственный боевой эпизод в деятельности афганского филиала ИГ, имеющий отношение к выборам 20-21 октября, был зафиксирован 17 октября, то есть за трое суток до дня голосования. Согласно сообщениям агентства "Амак" и медиа-центра "Иршад", 17 октября боевики ИГ взорвали мину у избирательного участка, расположенного в районе Хивах провинции Нангархар, из-за чего получили ранения двое афганских полицейских.



Следует отметить, что, судя по отчетам медиа-представителей "халифата", боевики ИГ 10-19 октября, совершали эпизодические теракты или нападения, но все они не имели отношения к парламентским выборам и никак не могли повлиять на их проведение.



Любопытно, что больше половины нападений сторонников "халифата" в предвыборные дни пришлось на талибов, которых "Исламское государство" считает своим главным конкурентом в ИРА. Вот лишь некоторые эпизоды: 13 октября боевики ИГ казнили командира талибов Адам Хана, взятого накануне в плен в селе Ману района Джабрахар провинции Нангархар, а 14 октября сторонники "халифата" убили командира Талибана и ранили одного его подчиненного в результате подрыва мины в районе Марага Базар в области Бармаль, провинция Пактика.



Другими словами, боевики афганского филиала "Исламского государства" проиграли парламентские выборы 20-21 октября, не только не сумев организовать по примеру талибов заметные и многочисленные нападения на избирательные участки, но и выбрав в качестве целей в эти дни одиночных афганских военнослужащих и боевиков "Талибана".



Неспособность "вилаята Хорасан" выполнить обещание сорвать выборы в Волуси джиргу, крайне низкая, по сравнению с талибами, боевая активность в дни голосования 20-21 октября позволяют говорить о слабости "Исламского государства" в Афганистане. Очевидно, что заявления ряда российских и центрально-азиатских политиков и экспертов о якобы растущей силе ИГ в Афганистане являются сильно преувеличенными. Сторонники "халифа" аль-Багдади, базирующиеся в Афганистане, сегодня явно не способны к масштабным боевым террористическим операциям на афганской территории и еще менее вероятно, что они готовы организовать крупное нападение на Узбекистан, Таджикистан и другие постсоветские республики. Это, конечно, не значит, что террористы-смертники ИГ не способны осуществлять самоподрывы в Кабуле, Джелалабаде и других крупных афганских городах, что приводит к большим человеческим жертвам. Однако к серьезной территориальной экспансии в регионе боевики "вилаята Хорасан", как показали афганские выборы 20-21 октября, абсолютно не готовы.



Андрей Серенко

Собственный корреспондент "НГ" в Волгоградской области и Калмыкии



23.10.18