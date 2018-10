Европа против Рахмона. Польша становится центром сбора таджикской оппозиции, - А.Уваров

09:16 24.10.2018

Андрей УВАРОВ, 23 октября 2018



10 октября министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин принял копии верительных грамот нового главы представительства Европейского союза в Республике Таджикистан, посла Мэрилин Йосефсон.

Традиционные расшаркивания по поводу "динамично развивающихся отношений" не скрывают наступление нового этапа, который характеризуется усилением мягкого давления ЕС на режим Рахмона, с одной стороны, и поддержкой Евросоюзом "таджикской демократической оппозиции" – с другой.

Кого и зачем Брюссель прислал в Душанбе? Уроженка Швеции Мэрилин Йосефсон (1977 года рождения) после обучения в университете Квебека работала в департаменте стран Латинской Америки и Африки Миграционной службы Швеции. Затем курировала работу бельгийской организации "Врачи без границ", работала в МИД Швеции, представляла ООН на Украине. С 2012 года Йосефсон становится сотрудником Европейской внешнеполитической службы и через два года – главой офиса и политическим советником генерального секретаря внешнеполитической службы ЕС в Брюсселе г-жи Хельги Шмид. То есть к Рахмону прибыл серьезный человек, имеющий опыт работы с неправительственными организациями.



Рахмон в европейских объятиях

После того как в 2013 году ЕС поддержал вступление Таджикистана в ВТО, республика начала получать помощь Евросоюза. С 2016 года, когда перспективы вступления Таджикистана в ЕАЭС стали очевиднее, объемы и целевые направления европейской помощи расширились. Чиновники Рахмона не раз встречались с директором Департамента развития сотрудничества ЕС со странами Центральной Азии ЕС Пьерром Амилхатом. Год назад ЕС обещал выделить Таджикистану в рамках инициативы "Возобновленная стратегия Европы для Центральной Азии" и индикативной программы Европейского союза на 2014-2020 годы 251 млн. евро по трем направлениям: здравоохранение, образование, развитие села.

В 2017 году делегация Брюсселя (гендиректор по международному развитию и сотрудничеству Еврокомиссии Стефано Мансервиси, спецпредставитель ЕС по вопросам Центральной Азии Петера Буриан, а также банкиры) посетила в Хатлонской области (вилояти Хатлон) приграничный район Шамсиддин Шохин и побывала на месте моста, построенного между Таджикистаном и афганской провинцией Бадахшан (уезд Хохон). Тогда ЕС подписал с Таджикистаном соглашение на 16 млн евро о восстановительных работах и строительстве нового моста в районе таджикского поселка Фархор (Хатлонская область).

Осуществляется европейская помощь реабилитационным центрам, детским спортклубам. Например, ЕС полностью профинансировал создание реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями "Мехрбахш" в городе Нурек. Кроме того, Таджикистан ежегодно получает около 750 тысяч евро в рамках программы поддержки организациям гражданского общества, главной целью которой является сокращение масштабов бедности в контексте устойчивого развития.

В Таджикистане ежегодно стали проводить Европейскую неделю, многие таджикские студенты принимают участие в гуманитарно-образовательной программе Erasmus Plus. Официальный Душанбе с благодарностью принимает помощь от ЕС из одной руки, не представляя, что вторая рука уже занесла нож, которым может быть ликвидирован нынешний режим.



Зеркальная любовь к таджикской оппозиции

Брюссель открыто поддерживает различные оппозиционные структуры в Таджикистане, в том числе радикально-исламистские вроде фракции запрещенной партии Исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ). Разменная монета Евросоюза в отношениях с Рахмоном – права человека. К критике Душанбе в этом вопросе присоединилась и верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Летом 2018 года на официальном сайте Human Right Watch таджикская оппозиция и правозащитные организации Human Right Watch, Civil Rights Defenders, Норвежская Хельсинская группа и Freedom Now обратились к руководству ЕС, в частности к Федерике Могерини, с просьбой способствовать освобождению всех политзаключенных в Таджикистане и введению санкций в отношении таджикских чиновников.

Из европейских источников финансируется портал таджикской оппозиции, зачастую используемый для антироссийских выпадов. В начале октября европейцами запущен информационный портал Гражданского комитета защиты политических заложников и узников в Таджикистане. Сам Комитет обосновался в Варшаве, которая превращается в центр таджикской оппозиции. Так, член высшего совета ПИВТ Мухаммадсаид Ризои сообщил, что в Польше живет около 200 активных членов этой партии.

В Варшаве располагается и штаб-квартира БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека) ОБСЕ, которое курирует деятельность таджикской оппозиции, предоставляя ей площадки для собраний и заявлений. 9 сентября, в день независимости Таджикистана, в варшавском БДИПЧ ОБСЕ представители таджикской оппозиции объединились в Национальный альянс Таджикистана. Декларацию об объединениии подписали ПИВТ – Партия исламского возрождения Таджикистана (Мухиддин Кабири), Конгресс свободомыслящих Таджикистана (Алим Шерзманов), Реформа и развитие Таджикистана (Шарофиддин Гадоев) и Конгресс мигрантов Центральной Азии (Илхомджон Екубов). Конгресс конструктивных сил Дододжона Атовуллоева и "Группа 24" не присоединились к новой коалиции.

Провозглашенная цель нового альянса – "истинная независимость Таджикистана, построение правового и светского общества и борьба за создание условий для проведения свободных выборов". Так что задачи, поставленные БДИПЧ ОБСЕ ("укрепление и защита демократических институтов"), несколько расширяются. Как минимум в отношении Душанбе.

Раскачка режима извне подразумевает развитие внутриполитического конфликта. Потому в лидеры Национального альянса Таджикистана определили Мухиддина Кабири – главу наиболее авторитетной оппозиционной силы, которая, правда, уже не та, что была при Саиде Абдулло Нури. Однако на безрыбье и рак рыба: Западу нужна физически ощутимая оппозиция хотя бы из лузеров, чтобы раскручивать ее дальше.

В сентябре самой многочисленной делегацией в Варшаве от неправительственного сектора, где всегда лидировали Казахстан и Киргизия, стали оппозиционеры Таджикистана. На заседании присутствовала и официальная делегация Душанбе, ее глава Сайфулло Сафаров не покинул зал и даже согласился выступать после оппозиционеров. А в кулуарах беседовал с Кабири. Зато после заседания возле отеля между членами официальной таджикской делегации и оппозиционерами произошла драка. Затем Верховный суд Таджикистана заочно приговорил Мухиддина Кабири к пожизненному заключению, не снимая с него обвинения в подготовке вооруженного мятежа во главе с замминистра обороны Абдулхалимом Назарзода в 2015 году, убитого в Рамитском ущелье.

В результате наметившийся было "диалог между властью и оппозицией" сорвался. Теперь таджикские оппозиционеры используют в своей информационной работе не только преследование в республике политических оппонентов, но конфликт в ГБАО (Горно-Бадахшанская автономная область). Республику будет продолжать трясти дальше.