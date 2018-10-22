Came back Москвы. Мирзиеев снова жмется к Кремлю, - "Правда"

09:39 24.10.2018

Пять мудрых шагов Москвы по азимуту Ташкента

Владимир Путин может поставить себе жирный плюс за итоги визита в Узбекистан и последующего саммита в Казахстане. А ведь весной казалось, что ключевые центральноазиатские лидеры четко определились со стратегическим выбором на Запад



Любовь Степушова, Правда.Ру, 22 октября 18



Владимир Путин может поставить себе жирный плюс за итоги визита в Узбекистан и последующего саммита в Казахстане. А ведь весной казалось, что ключевые центральноазиатские лидеры четко определились со стратегическим выбором на Запад. Однако выгода от сотрудничества с Россией оказалась большей. Россия, наконец, сделала что-то не как всегда, и получилось, действительно, лучше.



Роль Узбекистана в регионе



Отметим, что Узбекистан играет ключевую роль в урегулировании ситуации в Афганистане, так как обе стороны афганского противостояния - и официальный Кабул, и "Талибан"* - готовы сотрудничать с Ташкентом. Такая лояльность объясняется тем, что в Афганистане живет трехмиллионная узбекская диаспора, которая помогает Ташкенту в реализации экономических проектов. Например, уже построена железная дорога из Термеза до Мазари-Шарифа.

Президент страны Шавкат Мирзиеев прекрасно понимает свой незаменимый статус. За год после вступления в должность президента он уже успел нанести визиты в США, Китай, Францию, Индию и везде заручился поддержкой и контрактами. Например, в Китае - на 20 миллиардов долларов, во Франции - на пять, в США - на 4,7. Узбекистан - к тому же, самодостаточная, богатая природными ресурсами страна с огромным трудовым населением - 33 миллиона человек, что составляет половину граждан всей постсоветской Азии. Узбекистан экспортирует уран, золото, природный газ, продовольствие. О хлопке, конечно, все знают.



Вашингтон в борьбе за Ташкент



После того, как США вконец испортили отношения с Пакистаном, для них жизненно важно сохранить так называемую "Северную распределительную сеть" - маршрут, который они используют для отправки грузов в войска НАТО в Афганистан через Узбекистан. Трамп признал ключевую роль Ташкента в межафганском диалоге и пообещал поддержку через региональный формат C5+1.

За восемь месяцев этого года объем торговли между США и Узбекистаном достиг почти 300 миллионов долларов, по данным Центрального банка Узбекистана. США заняли первое место среди стран, инвестирующих в экономику страны в первом квартале 2018 года. Накануне визита Владимира Путина Агентство США по международному развитию USAUD (изгнано из России за подрывную деятельность) провело в Ташкенте неделю бизнеса США в рамках Центральноазиатского торгового форума.



На Западе появились статьи, расхваливающие правительство за реформы, ратующие за демократизацию страны. В них говорится, что отменен обязательный сбор хлопка, освобождены политзаключенные (не все, конечно), началась борьба с коррупцией, естественно, с помощью USAID. В сентябре министерство труда США убрало Узбекистан из списка стран, использующих принудительный детский труд. Казалось бы, в этом направлении дружбы с США все отлично дрейфует, особенно после саммита глав пяти стран Центральной Азии в Астане 15 марта, на котором Мирзиеев объявил план по созданию нового сообщества стран Центральной Азии без России.



Came back Москвы



Но Москва за полгода блестяще вернулась в Узбекистан. Главная ставка была сделана на энергетический проект - строительство атомной электростанции, которая будет введена в строй к 2028 году (открыт кредит на 20 миллиардов долларов). Это российские технологии, сырье, рекультивация отходов, специалисты, к которым будет привязана энергетика страны. Запущено еще два высокотехнологичных проекта - строительство радиотелескопа для исследований Вселенной и совместного спутника.

Второй очень грамотный шаг Москвы - это открытие памятника экс-президенту Исламу Каримову в Москве, за что последовала "глубокая благодарность". Третий шаг - Ташкенту была отдана инициатива по переговорам с движением "Талибан"*. Четвертый - подтверждено сотрудничество между министерством труда и соцзащиты РФ и министерством занятости Узбекистана. То есть решены вопросы организованного найма на работу в Россию узбекских мигрантов, которые приносят в казну Узбекистана немалый доход - около пяти процентов ВВП. Россия заинтересована в том, чтобы эти люди легче включались и в российский рынок труда, чтобы их трудней было вербовать исламистам.



Пятый шаг - в стране, где почти не осталось русской диаспоры, открываются русские школы, действует пять российских вузов, планируется создать ряд филиалов: МГИМО (У) МИД России, МИФИ, ВГИКа, Московского энергетического института и Российского химико-технологического университета. По словам Сергея Шойгу, 340 военнослужащих Узбекистана начали обучение в военных учебных заведениях России. Вот это уже не "как всегда", это воспитание элиты, которая будет дружить с Россией. Через какое-то время с ней можно налаживать и более тесную интеграцию через ЕАЭС и ОДКБ.

Конечно, всего этого бы не было, если бы не встречное движение Шавката Мерзиеева.



Хотели как лучше, и получилось!



Сами по себе это очень положительные итоги, но они выглядят отменными, если учесть, что сразу после встречи лидеры России и Узбекистана приехали к президенту Нурсултану Назарбаеву в казахстанский город-курорт Сарыагаш. Тому самому Назарбаеву, который весной сказал Дональду Трампу при личной встрече, что "все 26 лет Казахстан был другом Америки" и намерен продолжать этот курс.



Оказалось, что Россия конкурентноспособна в мире американского империализма. Помимо высокотехнологичных инвестиций, Москва может помочь решить и узкие двусторонние вопросы сосуществования центральноазиатских республик. Например, логистические проблемы по перевозке грузов из южной части Киргизии в другие области страны через равнинные части Узбекистана. То же касается железнодорожного сообщения Ташкента с густонаселенной Ферганской долиной через Таджикистан.

Как сказал "Правде.Ру" заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института СНГ, кандидат исторических наук Андрей Грозин, "если раньше постоянно подтягивались войска к узбекско-таджикской, узбекско-киргизской границам, то сейчас налицо региональная разрядка". Отмечается рост торговли с соседними государствами. "Мы договорились об открытии нашего рынка продуктов питания для узбекской "зеленой" продукции. Это сразу подняло товарооборот на 20 процентов. На афганском направлении мы выступаем тандемом, разночтения носят формальный характер", - сказал Андрей Грозин в интервью "Правде.Ру".



По его мнению, итоги встречи Путин - Мерзиеев - это серьезное достижение российской дипломатии. "Республика реализует свои национальные интересы по разным азимутам, но российский азимут сейчас доминирующий", - в беседе с корреспондентом "Правды.Ру" заметил эксперт.

"Даже если не брать договор о строительстве АЭС, мы имеем безусловный успех России в межрегиональном сотрудничестве (между различными регионами РФ и Узбекистана) и сотрудничестве в области образования. Присутствовавшие 80 руководителей российских вузов на образовательном форуме в рамках саммита - это прорыв, это главный его итог", - сказал Андрей Грозин для "Правды.Ру".