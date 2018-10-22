Войсковые разведчики Узбекистана победили на конкурсе "Кембрийский патруль" в Великобритании

09:46 24.10.2018

23 октября 2018 г. () -- Военнослужащие Министерства обороны Республики Узбекистан на этот раз громко заявили о себе, став победителями на международных соревнованиях "Кембрийский патруль", которые состоялись в британском городе Брэкон. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Узбекистана.



В период с 15 по 17 октября группа военнослужащих Министерства обороны Узбекистана приняла участие в международных соревнованиях среди разведывательных подразделений "Кембрийский патруль", которые состоялись в Великобритании.



На соревнованиях приняли участие 123 команды из 34 государств. "Кембрийский патруль" проводится в Уэльсе ежегодно на протяжении 40 лет. Оно считается одним из самых сложных и престижных состязаний среди военнослужащих, которые можно сравнить с отбором в подразделения специального назначения. Особые требования предъявляются к физической и морально-психологической подготовке военнослужащих.



В 2017 году на этих престижных соревнованиях принимали участие 139 команд из 29 государств, где военнослужащие Узбекистана, участвуя впервые, удостоились второго места пьедестала почета.



Но уже через год результаты повысились, и группа войсковых разведчиков Узбекистана показала лучший результат, тем самым твердо заявив о своем первенстве в состязаниях с британской группой. К сведению, за право лидерства в конкурсе участвовало 90 команд Великобритании.



На второй строчке команды военнослужащих Великобритании, Индии и Франции. Третьего места удостоились военнослужащие британской армии и Казахстана.



Победителей престижных соревнований в торжественно встретили в Ташкентском международном аэропорту имени Ислама Каримова.



После, в Государственном музее Вооруженных Сил Узбекистана состоялось мероприятие, посвященное чествованию армейцев. В нем приняли участие первый заместитель министра обороны – начальник Генарального штаба Вооруженных Сил Узбекистана генерал-майор Павел Эргашев, аккредитованные в Республике Узбекистан военные атташе при посольствах иностранных госудраств, победители конкурса и их близкие, широкая общественность.



Вчера, 22 октября в центральном аппарате Министерства обороны прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса "Кембрийский патруль".



Министр обороны Узбекистана Абдусалом Азизов поздравил победителей этого престижного соревнования и отметил, что по сравнению с предыдущими годами в войсках Минобороны увеличились и количественный и качественный показатели занятий по боевой подготовке, что обеспечивает достижения таких высоких уровней на международной арене.



"В ходе посещения Президентом страны в этом году воинской части, расположенной в Бухарской области, войсковые разведчики, занявшие второе место в конкурсе "Кембрийский патруль" в 2017 году, обещали в этом году поднять результаты и вернутся на Родину с долгожданной победой, и достойно сдержали обещание.



Надо признать одну истину – без любви к Родине, без верности ей нельзя было одержать победы!," – сказал Абдусалом Азизов.



Также, были выражены слова благодарности в честь родителей, которые непосредственно участвовали в процессе воспитания ребят, успешно выступивших на этих состязаниях. Девятеро военнослужащих-победителей конкурса были награждены нагрудным знаком министра обороны "Намунали хизмати учун" ("За образцовую службу") и ценными подарками.



По завершению торжественной части мероприятия, для победителей конкурса и их близких от имени министра обороны Узбекистана был организован праздничный стол.



Напомним, что войсковые разведчики Миноброны Узбекистана и ранее заявляли о своем мастерстве на различных международных соревнованиях. Так в 2017 и 2018 годах на конкурсе "Отличники войсковой разведки", которые прошли в рамках III и IV Армейских международных игр, военнослужащие Узбекистана два года подряд занимали тертье место.