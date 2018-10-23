КирПравительство: В министры труда двинули "чекиста" Кочкорова, минкульта - "туриста" Жаманкулова

10:56 24.10.2018

Правительство определилось с кандидатами на посты глав двух министерств



Правительство Кыргызстана определилось с кандидатами на должность министров труда и социального развития и культуры. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе кабмина.



По ее данным, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев внес кандидатуру Улукбека Кочкорова для назначения на должность министра труда и социального развития КР. На должность главы Министерства культуры, информации и туризма предложен нынешний глава Департамента туризма Азамат Жаманкулов.



"В случае отставки либо освобождения от должности члена правительства премьер-министр вносит президенту кандидатуру для назначения на вакантную должность члена правительства в течение пяти рабочих дней со дня ее одобрения Жогорку Кенешем. Президент в трехдневный срок со дня принятия соответствующего постановления Жогорку Кенеша издает указ о назначении члена правительства", - прокомментировали в пресс-службе.