Главой MegaCom Киргизии стал в свое 30-летие профессиональный лоботряс (депутат) Жамангулов

11:13 24.10.2018

До сегодняшнего дня новый руководитель компании был депутатом ЖК от фракции "Республика - Ата-Журт".



Акылбек Жамангулов назначен генеральным директором ЗАО "Альфа Телеком" (торговая марка MegaCom), сообщили Sputnik Кыргызстан источники в правительстве.



До сегодняшнего дня Жамангулов был депутатом Жогорку Кенеша от фракции "Республика - Ата-Журт".



Сегодня нового руководителя представят коллективу компании. Единственный акционер ЗАО - Фонд управления государственным имуществом.



Президент КР Сооронбай Жээнбеков принял министра иностранных дел страны Чынгыза Айдарбекова

© ПРЕСС-СЛУЖБА ПРЕЗИДЕНТА КР / СУЛТАН ДОСАЛИЕВ

Жээнбеков дал первые поручения новому главе МИД

Кстати, сегодня, 24 октября, у Жамангулова день рождения: ему исполнилось 30 лет.

25 августа прошлого года сотовый оператор, который принадлежит правительству КР, был выставлен на прямые торги (после нескольких неудачных аукционов) со стартовой ценой 19 миллиардов сомов. Стоимость объекта определили в 13,5 миллиарда сомов плюс комиссионный сбор - 7 процентов от суммы.



Однако ЗАО до сих пор не купили. Появлялись потенциальные покупатели, но по разным причинам объект так и не был продан. Позже глава ФУГИ предложил оставить компанию в госсобственности.



А еще правительство определилось с кандидатами на посты глав Минкультуры и Минтруда.



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