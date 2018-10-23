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У Эр-Рияда наготове оружие возмездия. К сокрытию доказательств по убийству Хашогги подключили Трампа, - С.Лендман
11:54 24.10.2018

Саудовцы примут на себя ответственность за смерть оппозиционного журналиста, считают в CNN, Reuters, AP News, New York Times и других СМИ.

Со ссылками на анонимные источники утверждается, что Эр-Рияд заявит, будто Хашогги умер при неудачном допросе и попытке похитить его, и все произошло без соизволения королевства. А отвечать должны те, кто принимал в этом участие. В одном из сообщений, цитирующем информатора, посвященного в план Эр-Рияда, утверждается, что допрос и похищение Хашогги санкционировал крон-принц Мохаммед бен Сальман (МБС), но королевство с него ответственность снимет, переложив на пока не названного сотрудника разведки.

Зачем еще в тот самый день, когда в консульстве королевства пропал Хашогги, Эр-Рияд отрядил бы в Стамбул группу сотрудников спецслужб в составе 15 человек, как не похитить и устранить его с явной целью заглушить критику политики режима.

Трамп сказал, что видел это сообщение. "Никому неизвестно", официально ли это сказано. Больше всего Вашингтон желает, чтобы ничто не помешало давно наладившимся американо-саудовским отношениям.

" Сейчас нефть марки "Брент" торгуется у отметки 80 долларов за баррель. Если саудовцы сократят добычу в достаточных объемах, цена может вырасти до 100 долларов и выше "
Турецкая группа следователей по противодействию терроризму и эксперты-криминалисты прочесывали саудовское консульство в течение девяти часов. Анкара утверждает, что располагает аудиозаписью, а возможно, и иными свидетельствами, доказывающими, что убийство произошло внутри здания и саудовцы ответственны за то, что произошло.

Сразу после исчезновения Хашогги внутри консульства ни у кого и не было сомнений в том, что ответственность за постигшую его судьбу несет королевство.

Однако поступающие сообщения указывают на то, что в настоящее время проводится операция, имеющая целью выгородить МБС и других ключевых членов правящей семьи.

А затем Эр-Рияд в заявлении саудовского информационного агентства предупредил, что решительно выступит против любого государства, которое введет санкции или примет иные меры против королевства: "КСА подтверждает свое полное непринятие любых угроз и попыток подрывной деятельности против него – будь то угроза введения экономических санкций, оказание политического давления или повторение ложных обвинений". И все – больше никаких подробностей.

Принадлежащая саудовцам телекомпания "Аль-Арабия" высказала предположение, что королевство будет в состоянии использовать нефть в качестве оружия возмездия. Сокращение ее добычи сможет резко поднять цены прямо перед промежуточными выборами в США.

Сейчас "Брент" торгуется у отметки 80 долларов за баррель. Если саудовцы сократят добычу нефти в достаточных объемах, цена на нее может вырасти до 100 долларов или выше, что влечет за собой вероятность наступления негативных экономических последствий, которые ощутят по всему миру.

Саудовское арабоязычное ежедневное издание Okaz вышло с заголовком "Не испытывайте наше терпение". Газета Saudi Gazette подчеркнула: "Хватит – значит хватит". Аналогичным образом интернет-портал Saudi Arab News заявил, что королевство "запугать не удастся".

Телеканал CNN сообщил, что доклад, признающий виновность королевства, уже готовится и в него вносятся поправки перед окончательным выпуском.

Хашогги был колумнистом Washington Post – домашнего органа ЦРУ и неоконсерваторов. Поэтому в WaPo вышла статья под заголовком "Трамп присоединяется к саудовскому сокрытию убийства Хашогги" с уточнением: "Королевство выстроило свои фургоны в круг и озлобленно отбивается от обвинений. А еще кажется, что оно нашло себе добровольного союзника в лице президента Трампа".

На телепрограмме CBS News "60 минут" он дал понять, что не имеет намерений прекратить или хотя бы приостановить продажу американского оружия королевству, сказав: "Я не хочу терять такой заказ". Кроме того, Трамп заявил, что было бы "глупо" отказываться от поставок вооружений королевству, поскольку "никто не знает", ответственны ли саудовцы за судьбу Хашогги.

Они "отрицают это со всей страстью", подчеркнул президент после разговора с королем Салманом. Если ранее упомянутое сообщение о докладе соответствует действительности, то версия королевства может измениться, и оно признает ответственность за смерть Хашогги, хотя до того утверждало, что тот покинул консульство целым и невредимым.

Турецкие источники называют случившееся "преднамеренным убийством". Ясное дело, что так оно и есть.

Отношения Запада с королевством установились давно. Саудовская нефть, сверхбогатство, крупномасштабные инвестиции за рубежом и союз с Вашингтоном в его "войне ВМЕСТЕ С террором" в Сирии, Йемене и в других странах Ближнего Востока являются гарантией того, что отношения с Эр-Риядом не изменятся. А устранение Хашогги станет мелким краткосрочным недоразумением, которое забудется.

Не приходится сомневаться в том, что саудовцы ответственны за смерть журналиста, и объем свидетельств в пользу этого идет по нарастающей.

В противоположность очевидному Россия, Китай, Иран, Сирия, Венесуэла и другие противники США стоят перед лицом все новых вздорных обвинений со стороны Запада. При этом нет никаких доказательств.

Вашингтон, НАТО, Израиль, саудовцы и их имперские партнеры несут ответственность за тяжкие военные преступления против человечества. Но не несут наказания.

За саудовскую нефть и сверхбогатство покупается влияние огромных размеров. США, другие западные страны и Турция не позволят, чтобы судьба Хашогги разрушила отношения с королевством.

Нынешняя буря пройдет, как только этот вопрос исчезнет из заголовков мировых СМИ.

Справка "ВПК"
Стивен Лендман (Stephen Lendman) – американский журналист и политолог, эксперт монреальского Центра исследования глобализации (Centre for Research on Globalization), лауреат "Проекта "Подвергнутый цензуре" (2008 Project Censored, инициатива в области медиаисследований, образования и пропаганды, которая защищает важность свободной прессы для демократического самоуправления) и Мексиканского клуба журналистов (2011 Mexican Journalists Club international).

Публикуется с разрешения издателя (https://www.globalresearch.ca/saudis-to-admit-jamal-khashoggi-killed-dur...)

Стивен Лендман,
политолог (США)
Перевод Сергея Духанова
Опубликовано в выпуске № 41 (754) за 23 октября 2018 год

Источник - ВПК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1540371240
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