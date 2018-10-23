На "китайском" золотом месторождении Шамбесай опять стычка между аборигенами кыргызами и милицией

12:50 24.10.2018

Жители Кадамжайского района Баткенской области вновь выступили против разработки золоторудного месторождения Шамбесай. Об этом КирТАГ сообщила пресс-секретарь полномочного представительства правительства в Баткенской области в среду.



"Накануне в Кадамжайском районе на месторождении Шамбесай местные жители выступили против разработки рудника. Между представителями госорганов и жителями айыльного округа Майдан произошла стычка. Представители правоохранительных органов приняли меры к обеспечению общественного порядка. Никто не задержан", - сообщили в пресс-службе.



Напомним, жители села Майдан не первый раз выступают против разработки золоторудного месторождения. Они требуют закрыть рудник и отозвать лизанию у китайской компании, считая, что разработка рудника нанесет непоправимый ущерб экологии.



Золоторудное месторождение Шамбесай находится в Майданском айыльном округе Кадамжайского района Баткенской области на высоте 1200-1500 м над уровнем моря примерно в 110 км от г. Ош и 760 км от г. Бишкек. Разработка планируется открытым способом.



Месторождение открыто австралийской компанией Manas Resources. Позже китайская компания "Тианди Интернэшнл Майнинг" выкупила у австралийцев 100% акций.



Мунара Боромбаева.