Здоровые реформы. Как изменится казахстанская медицина?

14:09 24.10.2018 Октябрьское Послание Президента народу Казахстана, по мнению экспертов, может существенно изменить отечественную систему здравоохранения. И дело не только в повышении зарплат медработникам и в целом в увеличении расходов на развитие этой сферы. Главное - был задан четкий курс на повышение качества медицинских услуг. О том, как будет реализовываться эта архиважная задача, рассказывает министр здравоохранения Елжан Биртанов.



- Глава государства поручил в первую очередь заняться повышением доступности первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), особенно на селе. Елжан Амантаевич, что уже было сделано и что планируется сделать в этом направлении?



- К настоящему времени в стране уже запущено множество проектов по развитию ПМСП. К примеру, было увеличено финансирование амбулаторных услуг с 37 процентов до 43 процентов. Выросло количество участковых врачей. И здесь нельзя не отметить такую положительную тенденцию, как рост количества врачей общей практики - за 10 лет в шесть раз (с 836 до 6 205).



Кроме того, была существенно снижена нагрузка на участковых врачей путем уменьшения числа прикрепленного населения - с 2 200 до 1 950 человек на каждого. В рамках реализации Послания мы намерены довести эту цифру до 1 700, в связи с чем запланировано открытие дополнительно 1 531 участка.



Также ведется работа по внесению изменений в региональные планы развития инфраструктуры по созданию малых компактных амбулаторных центров. Они будут максимально приближены к месту жительства прикрепленного населения, в том числе размещены на первых этажах жилых и офисных помещений. Создание центров ПМСП будет осуществлено за счет внедрения проектов ГЧП.



Еще одно интересное направление - трансформация диспансеризации в программу управления 30 основными заболеваниями, определяющими более 60 процентов причин смертности. К 2020 году охват этими программами будет увеличен с 11 до 30 процентов пациентов, состоящих на учете по трем заболеваниям (артериальная гипертензия, сахарный диабет и хроническая сердечная недостаточность).



- В рейтинге смертельных заболеваний в Казахстане традиционно лидируют болезни системы кровообращения и онкология. Какие меры борьбы с ними принимаются в стране?



- За 10 лет нам удалось снизить смертность от злокачественных новообразований на 27 процентов (в 2017 году - 83,9 человека на 100 тысяч населения) в сравнении с 2008 годом (114,9). Но этого недостаточно. Поэтому в текущем году по поручению Главы государства утвержден Комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями в РК на 2018-2022 годы, на реализацию которого предусмотрено 35 миллиардов тенге для расширения доступности высокотехнологичных медицинских услуг, внедрения инновационных методов диагностики и лечения, развития кадровых ресурсов, фундаментальных и прикладных научных исследований в области онкологии.



В рамках Послания Главы государства уже ведется работа по созданию Национального научного онкологического центра, в том числе по строительству Центра протонной терапии (всего в мире насчитывается 57 таких центров), что позволит проводить высокотехнологичную терапию онкологическим больным в стране без выезда за рубеж.



Что касается болезней системы кровообращения, то организация сети кардиохирургических и инсультных подразделений во всех областях, а также проведение больным с острым инфарктом миокарда тромболитической терапии позволили снизить смертность от них по итогам 2017 года в 2,3 раза (по данным Комитета статистики МНЭ РК в 2017 году - 174,83 на 100 тысяч населения, в 2010 году - 403,9).



Также стоит заметить, что в результате проведенных активных мероприятий в стране за 10 лет сократилась смертность от туберкулеза в более чем пять раз. Кроме того, удалось снизить материнскую смертность на 61,5 процента и младенческую смертность на 62 процента. В целом показатель смертности за этот период сократился с 9,74 на 1000 человек населения до 7,15. При этом коэффициент естественного прироста возрос на 11,3 процента и составил 14,48 на 1000 человек. В результате программных мер ожидаемая продолжительность жизни по итогам 2017 года выросла на 5,8 лет, составив 72,95 лет против 67,11 лет в 2008 году.



- Повышение качества медицины невозможно без обеспечения этой сферы необходимым количеством высококвалифицированных кадров. Расскажите о реформах в этом направлении.



- Разумеется, это одно их ключевых направлений. Принимаемые меры позволили снизить дефицит кадров с 5,6 тысячи специалистов в 2007 году до 2,8 тысячи в 2017 году, то есть на 50 процентов.



Благодаря реализации соответствующих госпрограмм был увеличен прием в медицинские вузы - с 1 500 человек в 2004 году до 2 700 человек в 2018 году. Кроме того, выросли расходы на обучение одного студента - с 191 тысячи тенге в 2005 году до 609 тысяч в 2017 году. Также были увеличены расходы и ежегодный прием на обучение в резидентуре, магистратуре и PhD докторантуре.



В текущем году общий выпуск составил 5 956 человек (4 611 человек - интерны и 1 345 человек - резиденты), при дефиците врачебных кадров 2 846 единиц.



С целью обеспечения потребности во врачебных кадрах министерством в последние годы проведена следующая работа:



- увеличен прием в медицинские вузы;



- с 2016 года введена обязательная трехлетняя отработка выпускниками резидентуры, с 2019 года - выпускниками интернатуры медицинских вузов, обучающихся за счет государственного образовательного заказа;



- дана возможность местным исполнительным органам (далее - МИО) размещать за счет местного бюджета образовательный заказ на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием для региона;



- закреплена за МИО ответственность по оказанию мер социальной поддержки молодым специалистам;



- заключены меморандумы с МИО о достижении показателей в сфере здравоохранения, в том числе по снижению дефицита врачебных кадров (достигли показателя Кызылординская, Жамбылская, Акмолинская, Павлодарская, Западно-Казахстанская, Атырауская области и Алматы);



- по приоритетным направлениям в 2017 году внесены изменения в нормативные правовые акты, которые допускают выпускников интернатуры к практической деятельности в медицинских организациях без прохождения резидентуры ("Педиатрия", "Акушерство и гинекология", "Хирургия", "Общая врачебная практика", "Терапия") или после переподготовки ("Неврология", "Профессиональная патология", "Фтизиатрия, в том числе детская", "Медицинская реабилитология, в том числе детская", "Клиническая фармакология", "Анестезиология и реаниматология", "Клиническая лабораторная диагностика", "Гериатрия").



Предпринимаемые меры по кадровому обеспечению позволили снизить дефицит врачебных кадров с 3,8 тысячи специалистов в 2014 году до 2,8 тысячи специалистов в 2017 году, то есть на 34,6 процента. К 2020 году ожидается снижение дефицита до 1,9 тысячи ,или 2,7 процента от предусмотренных штатных единиц.



На основе трансферта передовых зарубежных медицинских стандартов, на примере модели АО "Назарбаев Университет", привлечены зарубежные университеты, входящие в топ-500 лучших мировых - это медицинские школы США, Швеции, Италии и Польши. На основе меморандумов между медицинскими вузами РК и зарубежными университетами в 2016 году был реализован I этап стратегического партнерства (НМУ - Duke University (США), Литовский университет наук здоровья (Литва); МУА - La Sapienza University (Италия), Вильнюсский универсиет (Литва); ГМУ г. Семей - Saint Louis University, School of Medicine (США), Башкент университет (Турция); ЗКГМУ - Poznan University of Medical Sciences (Польша); КГМУ - LUND University (Швеция); ЮКМА - Гданьский медицинский университет).



С участием стратегических зарубежных партнеров медицинских вузов на основе международных требований разработаны и внедрены новые стандарты образования по медицинским специальностям базовой подготовки с сентября 2017 года.



На управленческие позиции (в качестве первого проректора (провоста) в КГМУ привлечен Вайва Хендриксон, спецалист из медицинской школы Вильнюсского университета (Литва), в КазНМУ - специалист из Литовского университета наук здоровья (Литва), в МУА - Филиппо Барточчони, специалист из Университета Ла-Сапиенца (Италия), в ГМУ г. Семей - Ренгин Эрдал, специалист из Университета Башкент (Турция), в ЗКГМУ - Марчин Ручински, специалист из Познаньского медиицинского университета (Польша) и в качестве профессоров кафедр привлечено 18 зарубежных специалистов из Швеции, Франции, Польши, Чехии, Италии, Индии, Турции и других стран.



Важно отметить, что все медицинские вузы прошли институциональную аккредитацию и перешли на новую модель подготовки врачебных кадров, включая обязательную резидентуру, а также дуальный подход при подготовке медицинских сестер. Параллельно действуют курсы повышения квалификации, на которых за период с 2002 по 2017 год подготовлено более 300 тысяч специалистов, в том числе за рубежом - более 2 000 человек.



- Президент в своем Послании также поручил перейти на безбумажное ведение медицинской документации. Как это будет выглядеть на практике?



В текущем году начат пилот по внедрению безбумажного ведения медицинской документации во всех регионах. В рамках данного проекта идет поэтапный отказ от бумажных форм.



В рамках I этапа пилотного проекта в Карагандинской, Акмолинской, Костанайской и Западно-Казахстанской областях для организаций, использующих МИС, в штатном режиме с 1 января 2018 года отменена необходимость заполнения учетной документации в бумажном виде.



С 1 апреля 2018 года Южно-Казахстанская, Мангистауская, Павлодарская и Алматинская области в рамках II этапа пилотного проекта приступили к ведению медицинской документации в электронном формате.



В рамках III этапа пилотного проекта с 1 июля 2018 года перешли организации здравоохранения Жамбылской, Северо-Казахстанской, Кызылординской, Атырауской, Актюбинской и Восточно-Казахстанской областей и городов Астана и Алматы.



По состоянию на текущую дату на безбумажное ведение медицинской документации перешли 678 из 713 (95,1 процента) государственных организаций здравоохранения.



Оснащение врачей и среднего медицинского персонала компьютерной техникой составляет 90,8 процента.



К 1 января 2019 года планируется доведение показателя до 100 процентов.



Доступ к сети Интернет имеют 100 процентов организаций здравоохранения (до уровня районных центров).



Доля внедрения МИСов в организациях здравоохранения составляет 99 процентов. К 1 января 2019 года планируется доведение этого показателя до 100 процентов (до уровня районных центров включительно).



С 1 января 2019 года будет обеспечен 100-процентный переход на безбумажное ведение медицинской документации.



В настоящее время эффекты цифровизации "по республике" показывают следующее:



- в 678 из 713 (95,1 процента ) государственных медицинских организациях внедрено безбумажное ведение;



- 66 отчетно-учетных форм в пилотных медицинских организациях ведутся только в электронном формате (54,2 процента);



- в 2 раза сокращено количество визитов в поликлинику (в среднем с 12 до 6 посещений);



- в 2 раза сокращены живые очереди (с 30 до 15 минут);



- на 50 процентов экономия времени врачей и пациентов (доступность информации);



- в 2,5 раза сокращено время на получение результатов исследований за счет получения через смартфоны (с 5 до 2 часов);



- на 1,6 процента оптимизировано количество рабочих мест.



- А как насчет инвестиций?



- По данным Комитета по статистике МНЭ РК, по итогам января-сентября 2018 года в сферу здравоохранения привлечено 71,4 миллиарда тенге инвестиций, в том числе 30,2 миллиарда тенге внебюджетных. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал к соответствующему периоду 2017 года составил 150,1 процента. Кстати, необходимость повышения инвестирования в медицину - одна из основных тем Глобальной международной конференции, посвященной 40-летию принятия Алма-Атинской декларации ВОЗ по ПМСП, которая пройдет в Астане 25-26 октября. Мировой опыт показывает, что улучшение и развитие систем здравоохранения, в том числе на первичном уровне, невозможно без целевых инвестиций в инфраструктуру. Учитывая поставленные задачи, Президент поручил в течение ближайших пяти лет довести расходы на образование, науку и здравоохранение из всех источников до 10 процентов от ВВП, что соответствует уровню высокоразвитых государств. Источник - Tengrinews.kz

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