 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Си Цзиньпин открыл крупнейший в мире мост (видео)
14:16 24.10.2018

Китай соединил самоуправляемые территории

Председатель КНР Си Цзиньпин открыл сегодня крупнейший в мире 55-километровый мост, который соединит материковый Китай и две его автономные самоуправляемые территории - Гонконг и Макао. Строительство моста не только поможет развитию экономики, но и политически сблизит Китай с двумя территориями с протестным потенциалом.

Открытие моста носило скорее символический характер: один из главных его участков, ведущих к порту Гонконга, будет сдан в эксплуатацию только в следующем году. Но большая его часть уже пригодна для проезда. Спешка со сдачей проекта (еще в 2015 году наиболее вероятным сроком называли 2021 год) дорого обошлась строителям: с 2010 года погибли 10 человек, ранения получили около 600. 21 сотрудник компании, нанятой китайской стороной и отвечавшей за соответствие моста нормам безопасности, принятым в Гонконге, был арестован властями района за подделку данных.




Соединяющий Гонконг, Макао и приграничный китайский город Чжухай мост должен был быть открыт в 2016 году, но строительство затянулось. Причиной стали протесты властей Гонконга против разрушения экосистемы залива, которая была бы неминуема, если бы строившие мост компании применяли для насыпки островов традиционную технологию. Она предполагает подъем со дна моря грунта и высыпание его в указанном месте для образования искусственных островов. Вместо этого пришлось применять технологию забивки в морское дно полых металлических свай, которые потом заполнялись для устойчивости инертным материалом.

Стоимость моста длиной 55 км выросла с $5,58 млрд в 2010 году до $7,56 млрд в декабре 2017 года (Крымский мост длиной около 19 км обошелся РФ в $3,5 млрд). Суммарная же стоимость проекта вместе с новыми погранпереходами, ответвлениями и насыпными островами составила около $20 млрд. В состав основного участка входят мост длиной 22,9 км и подводный тоннель длиной 6,7 км, соединенный двумя большими искусственными островами. Все вместе они представляют собой крупнейшее в мире инженерное сооружение через водное пространство. Впрочем в списке мостов положение у него более скромное: он лишь шестой. Хотя предыдущие пять также расположены на территории Китая.

Создание моста помимо очевидных транспортных выгод принесло и политические, так как физически связало Китай и две его самоуправляемые территории, присоединенные к стране лишь в конце 1990-х годов. Именно поэтому на церемонию приехало высшее руководство страны. Помимо председателя КНР присутствовали курирующий региональную интеграцию вице-премьер Хань Чжэн, директор Госкомитета по развитию и реформе Хэ Лифэн, глава парткома провинции Гуандун Ли Си, губернатор Гонконга Кэрри Лам и многие другие.

Ли Си, выступая на открытии, сообщил, что идея построить мост - первый совместный проект трех регионов, который поможет сблизить их и дать импульс для развития экономики.

Помимо этого он закрепит и политический контроль над двумя территориями КНР, еще недавно бывшими португальской и британской колониями. Движение по мосту, соединяющему левосторонние Макао и Гонконг, будет правосторонним, как принято в континентальном Китае.

Мост поможет Макао и Гонконгу влиться в "Большую зону залива" - экономический макрорегион из девяти южных городов КНР и двух специальных административных районов. По задумке председателя КНР Си Цзиньпина, регион должен стать одним из моторов экономического развития Китая и новой "кремниевой долиной" страны. Помимо этого проект плотнее привяжет экономики Гонконга и Макао к континентальному Китаю, что еще больше укрепит политическое доминирование Пекина над этими территориями.

Мост характеризуется китайскими властями как "настоящее инженерное чудо", которое может выдержать сильнейшие тайфуны, регулярно обрушивающиеся на регион, а также землетрясения силой до 8 баллов.

Михаил Коростиков

Источник - Коммерсант
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