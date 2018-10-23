КырВерхСуд отменил сомнительный приговор главреду "Вечернего Бишкека" А.Киму

14:28 24.10.2018

Ким – непростой "враг"



20 февраля прошлого года, решением Свердловского районного суда города Бишкека бывший владелец газеты "Вечерний Бишкек" Александр Ким был приговорен к 6 годам лишения свободы условно и обязался выплатить Рябушкину 27 млн сомов. Но недавно Верховный суд отменил это решение, а дело отправил на пересмотр.



Источник: газета "Багыт.kg" №30 от 24.10.2018 / стр. 5