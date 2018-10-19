Год во власти: что изменил в Киргизии Жээнбеков?

14:50 24.10.2018

Прошел год с тех пор, как Сооронбай Жээнбеков был избран на должность президента. В честь этого сделал заявление Фарид Ниязов, руководивший штабом Жээнбекова на президентских выборах. "На сегодняшний день часть общественности с отвращением наблюдает за происходящими во внутренней политике страны переменами. Но история все рассудит", - говорит Ниязов.



Представитель бывшей власти отмечает, что Сооронбай Жээнбеков был предложен в президенты не потому, что являлся незаменимым кандидатом, а по другой причине. "Твердая позиция Атамбаева по кандидату в президенты страны исходит из стремления позаботиться о единстве народа Кыргызского государства и направлена на борьбу с регионализмом", - говорит он.



Кандидат Жээнбеков давал много обещаний народу перед выборами. Он говорил, что сократится безработица в стране и будут созданы 240 тысяч рабочих мест. По данным Национального статистического комитета, к 1 сентября 2018 года число официально зарегистрированных безработных в стране выросло на 9,9% по сравнению с 2017 годом. Если к аналогичному периоду прошлого года число безработных составляло 62 тысячи человек, то сейчас эта цифра достигает 68,8 тысячи человек. Значит, за первый год работы Сооронбая Жээнбекова показатель безработицы вырос. Граждане страны, как и раньше, выезжают за границу в поисках работы и достойной зарплаты. Перед выборами Жээнбеков говорил, что если он станет президентом, то страна начнет ориентироваться на экспорт. За 8 месяцев текущего года показатель экспорта упал на 1,6%, а показатель импорта вырос на 20%. Статистика показывает, что Жээнбеков пока не начал выполнять обещания. Показатель недоверия к судьям сохраняется на уровне прошлой власти. Мало того, судьи вроде Жаныл Мамбеталы, которые якобы "исполняют указания "Белого дома"", по предложению Жээнбекова получают повышение по службе.



Хотя Жээнбеков сделал своим главным лозунгом борьбу с коррупцией, все больше возникают сомнения по поводу реальности этой борьбы. Подвергнувшиеся политическому преследованию при предыдущей власти и осужденные под различными предлогами политики Омурбек Текебаев, Дуйшенкул Чотонов, Садыр Жапаров после смены власти начали искать справедливость, обращаться, но ни у одного из них дело не было пересмотрено. Это говорит о том, что власть Жээнбекова не намерена обеспечить объективные судебные разбирательства, дать возможность защитить свои права политикам, которых международные правозащитные организации назвали политическими подсудимыми. Первый год на президентском троне Жээнбеков в основном потратил на арест основных представителей команды, которая привела его во власть, на уменьшение влияния Атамбаева…



Источник: газета "Супер-Инфо" №833 от 19.10.2018 / стр. 7