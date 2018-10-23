КазЮг. Замакима Толебийского района Туркестанской области Бейсебаеву киллер ранил в голову

14:53 24.10.2018

О состоянии раненной замакима Толебийского района рассказал сын

Покушение произошло возле дома пострадавшей.



Сын пострадавшей от пулевого ранения заместителя акима Толебийского района Рабиги Бейсебаевой, Болат Жаппаров, экстренно прилетел из Астаны, чтобы навестить в больнице Шымкента свою мать, передает Zakon.kz со ссылкой на Оtyrar.



"Я сегодня в обед узнал, что случилось с мамой и первым же рейсом прилетел из Астаны. Мне сказали, что возле нашего дома на мать было совершено покушение и она получила ранение в область головы. Я сразу же посетил маму в больнице. Рану зашили, сейчас ее состояние удовлетворительное. Раньше подобного никогда не случалось", - рассказал Болат.



Покушение на заместителя акима Толебийского района Туркестанской области Рабигу Бейсебаеву произошло 23 октября во время обеденного перерыва около дома пострадавшей. На звук выстрелов вышли люди и спугнули нападавших, рассказывают соседи.