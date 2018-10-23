Хищные планы: удастся ли вернуть исчезнувших тигров в дельту Балхаша

17:59 24.10.2018

Эта программа действует здесь с лета 2018 года



Расположенное в Казахстане озеро Балхаш - единственное в мире, которое состоит сразу из двух частей.



Вода в одной из них соленая, а в другой - пресная. Летом 2018 года власти Казахстана объявили о создании на его территории Иле-Балхашского резервата, который местные жители окрестили "тигриным".



По инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF) здесь предполагается реализовать программу реинтродукции тигров, которые были истреблены на этих землях более полувека назад.



По просьбе "Известий", специалисты WWF рассказали о жизни на берегах озера и о том, как строится программа по возвращению хищников



Некогда Иле-Балхаш славился густыми тугайными лесами, из-за пожаров, выпаса и недостатка воды в Или они поредели на две трети. Восстановление лесов - обязательный пункт в программе реинтродукции тигра, ведь они необходимы копытным, а копытные - полосатому хищнику, потому что являются основой его рациона



Берег всегда начинается с тростника. Прибрежные заросли могут занимать от 3 м до 4 км. Тростнику, в отличие от тугайных лесов, пожары не так страшны, единственная угроза для него - отсутствие или недостаток воды. Тростник - важное растение в "доме" тигра. Это любимая еда и убежище для кабана, а кабан - любимое "блюдо" полосатого хищника, 70% его рациона. Поэтому проект по реинтродукции тигра предусматривает увеличение численности кабанов в 4–5 раз, то есть в ближайшие пять лет на 100 га должно обитать от 17 до 20 кабанов



Занесенный в Красную книгу розовый пеликан на южном берегу озера Балхаш. Именно здесь расположен самый большой участок Иле-Балхашского резервата - 356 тыс. га



Дельта реки Или - излюбленное место рыбалки не только для местных жителей, но и гостей из Алма-Аты и даже других стран: 100-килограммовые сомы здесь не редкость, а норма. По всей дельте можно встретить базы для любительского рыболовства. Появление Иле-Балхашского резервата никак не препятствует развитию любительского рыболовства в этом районе



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https://iz.ru/803620/gallery/balkhash