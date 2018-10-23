 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 24.10.2018
18:00  Болтон едет на Кавказ интриговать против Ирана, - Дж.Кучера
17:59  Хищные планы: удастся ли вернуть исчезнувших тигров в дельту Балхаша
17:50  Spectator: Пора защищать гетеросексуалов от ЛГБТ
14:53  КазЮг. Замакима Толебийского района Туркестанской области Бейсебаеву киллер ранил в голову
14:50  Год во власти: что изменил в Киргизии Жээнбеков?
14:28  КырВерхСуд отменил сомнительный приговор главреду "Вечернего Бишкека" А.Киму
14:16  Си Цзиньпин открыл крупнейший в мире мост (видео)
14:10  Генералы черных поставок. Саудиты пытаются решать внутренние проблемы с помощью военных технологий, - Е.Сатановский
14:09  Здоровые реформы. Как изменится казахстанская медицина?
12:50  На "китайском" золотом месторождении Шамбесай опять стычка между аборигенами кыргызами и милицией
11:54  У Эр-Рияда наготове оружие возмездия. К сокрытию доказательств по убийству Хашогги подключили Трампа, - С.Лендман
11:13  Главой MegaCom Киргизии стал в свое 30-летие профессиональный лоботряс (депутат) Жамангулов
10:56  КирПравительство: В министры труда двинули "чекиста" Кочкорова, минкульта - "туриста" Жаманкулова
09:58  Хаддерсфилдское дело – лишь верхушка айсберга. Банда мигрантов годами насиловала малолетних британок
09:46  Войсковые разведчики Узбекистана победили на конкурсе "Кембрийский патруль" в Великобритании
09:39  Came back Москвы. Мирзиеев снова жмется к Кремлю, - "Правда"
09:16  Европа против Рахмона. Польша становится центром сбора таджикской оппозиции, - А.Уваров
09:08  "Исламское государство" проиграло парламентские выборы в Афганистане, - А.Серенко
08:59  Нефтедоллары Саудовской Аравии польются в российскую Арктику, - А.Комраков
08:50  В Узбекистане создается Агентство по развитию ГЧП (гос-частного партнерства)
07:06  Эрдоган требует судить убийц Хашогги в Стамбуле, - "НГ"
02:49  Посткаримовский Узбекистан: перезагрузка клептократии, - Б.Мусаев
02:45  Казахстанский госпроект по переводу учебников: почему и как? - М.Шибутов
01:01  Американские фирмы вложились в Узбекистан на $2,5 млрд. К итогам Ташкентского бизнес-форума
00:53  Как российские кибератаки помогли Трампу стать президентом США, - Guardian
00:51  Двойственная позиция Трампа перед лицом Эр-Рияда, - Le Temps
00:50  В аппарате президента Киргизии учредили Отдел "политики стратегического развития, экономики и финансов"
00:49  География против распада СССР. Но кое-чего ЕАЭС еще не хватает, - А.Асалыоглу
00:09  Власти Кыргызстана передумали продавать MegaCom
00:02  Аркадаг шуганул этрапских хокимов за недосбор хлопка
Вторник, 23.10.2018
13:06  Foreign Affairs: Как избежать неизбежной войны с Китаем?
13:04  Убийство Хашогги. Случайно задушили и случайно отрезали голову, - Э.Лимонов
13:02  Начался второй фазовый переход ситуации в Сирии, - Вл.Васильев
13:01  Восточный перенос: как меняется мировая военная иерархия, - И.Крамник
12:56  В духе бандеровской морали... Украденное будущее УкрМолодежи, - Саша Корпанюк
12:52  В Афгане переодетый талиб подстрелил американского генерала Смайли
12:51  Позор Медведева-2018: Россия по росту ВВП отстала даже от Киргизии
09:46  Приказом по АО "Узмекомбинат" 3200 человек добровольно отправились на сбор хлопка
09:43  Узбекистан на пороге взрывного роста цен - 16/11
09:41  РосУзбОлигарх А.Усманов отказался от руководства Mail.ru
09:38  Мозговым трестам КНР промыли мозги, - Вл.Скосырев
09:08  Уникальный подвижный протез изобрели в Кыргызстане молодые врачи и программисты
09:00  Как изменилась экономика Китая за 40 лет? - Чжан Ляньци
08:51  Война идеологий – технологии принятия решений, - А.Ильницкий, А.Лосев
08:47  Дело Хашогги: перебор для наследного принца MBS, - Le Figaro
08:45  США опасаются, что Россия поможет Ирану обойти санкции, - Financial Times
07:58  Отделяя зерна от плевел. Переосмысливая историю казахско-джунгарских войн, - М.Томпиев
07:53  Ханская ставка Пакистана. Борьба с террором по-восточному, - А.Куприянов
06:54  "Авторитаризм России не навязан сверху", - Сергей Караганов, Виктор Лошак
06:23  Треугольник союзников. Как исчезновение журналиста столкнуло США, Турцию и Саудовскую Аравию, - М.Беленькая
05:59  Как в Перестройку интеллигенция "оторвалась" от народа
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Хищные планы: удастся ли вернуть исчезнувших тигров в дельту Балхаша
17:59 24.10.2018

Эта программа действует здесь с лета 2018 года

Расположенное в Казахстане озеро Балхаш - единственное в мире, которое состоит сразу из двух частей.

Вода в одной из них соленая, а в другой - пресная. Летом 2018 года власти Казахстана объявили о создании на его территории Иле-Балхашского резервата, который местные жители окрестили "тигриным".

По инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF) здесь предполагается реализовать программу реинтродукции тигров, которые были истреблены на этих землях более полувека назад.

По просьбе "Известий", специалисты WWF рассказали о жизни на берегах озера и о том, как строится программа по возвращению хищников

Некогда Иле-Балхаш славился густыми тугайными лесами, из-за пожаров, выпаса и недостатка воды в Или они поредели на две трети. Восстановление лесов - обязательный пункт в программе реинтродукции тигра, ведь они необходимы копытным, а копытные - полосатому хищнику, потому что являются основой его рациона

Берег всегда начинается с тростника. Прибрежные заросли могут занимать от 3 м до 4 км. Тростнику, в отличие от тугайных лесов, пожары не так страшны, единственная угроза для него - отсутствие или недостаток воды. Тростник - важное растение в "доме" тигра. Это любимая еда и убежище для кабана, а кабан - любимое "блюдо" полосатого хищника, 70% его рациона. Поэтому проект по реинтродукции тигра предусматривает увеличение численности кабанов в 4–5 раз, то есть в ближайшие пять лет на 100 га должно обитать от 17 до 20 кабанов

Занесенный в Красную книгу розовый пеликан на южном берегу озера Балхаш. Именно здесь расположен самый большой участок Иле-Балхашского резервата - 356 тыс. га

Дельта реки Или - излюбленное место рыбалки не только для местных жителей, но и гостей из Алма-Аты и даже других стран: 100-килограммовые сомы здесь не редкость, а норма. По всей дельте можно встретить базы для любительского рыболовства. Появление Иле-Балхашского резервата никак не препятствует развитию любительского рыболовства в этом районе

Подробнее
https://iz.ru/803620/gallery/balkhash

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1540393140
Новости Казахстана
- За девять месяцев общий объем инвестиций в основной капитал вырос на 21,6%
- Аскар Мамин принял участие в международном форуме "Евразийская неделя" в Ереване
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2018 года №652
- Кадровые перестановки
- Комитет Сената рассмотрел законопроекты по вопросам рекламы и государственной статистики
- Строительство БАКАД планируется завершить в 2021 году
- Рассмотрен Меморандум между РК и Индией о порядке совместного развертывания казахстанского миротворческого контингента
- Выявлен ряд системных проблем в деятельности Комитета геологии и недропользования
- Пять мудрых шагов Москвы по азимуту Ташкента
- Европа против Рахмона
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  