Санкции США против Саудовской Аравии будут персональными, - "Къ"

19:47 24.10.2018

Убийство журналиста Джамаля Хашокджи мало помешает отношениям двух стран



Президент США Дональд Трамп впервые публично обвинил власти Саудовской Аравии в организации убийства журналиста Джамаля Хашокджи, назвав проведенную спецслужбами королевства операцию "худшей попыткой замести следы в истории". При этом глава Белого дома дал понять, что Вашингтон не собирается идти на обострение отношений с Эр-Риядом и не откажется от поставок оружия королевству. Наказанию подвергнется лишь 21 подданный королевства - им аннулируют американские визы в рамках "Глобального акта Магнитского".



Дональд Трамп, неоднократно заявлявший, что "не видит причин" не верить заявлениям саудовских властей о непричастности к убийству журналиста Джамаля Хашокджи (совершенному 2 октября в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле), во вторник неожиданно изменил свою точку зрения. Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, президент США пообещал, что виновных в этом преступлении ждут "большие неприятности".



"У них изначально была очень плохая задумка,- заявил господин Трамп.- Это было очень плохо исполнено, а попытка замести следы была худшей в истории. Так что все очень просто.



Плохая операция, которую не нужно было задумывать. Кто-то очень сильно напортачил".



На просьбу уточнить, осуждает ли он только попытку "замести следы", Дональд Трамп ответил, что говорит об "операции" в целом, а не только о попытке скрыть факт преступления. "Я говорю о том, что они не должны были даже думать об этом,- сказал он.- Потому что, когда они это задумали, все остальное также пошло не так... Этого не должно было случиться. Не должно было произойти убийства, и не должно было быть попытки замести следы".



Через несколько минут после заявлений президента госсекретарь США Майк Помпео объявил, что Соединенные Штаты аннулируют визы и запрещают въезд в страну 21 подданному Саудовской Аравии, которых американские власти подозревают в убийстве журналиста. Введения визовых мер против саудовских чиновников в рамках "Глобального акта Магнитского" ранее потребовал комитет по международным делам Сената США. "Это наказание будет не последним со стороны Соединенных Штатов,- предупредил госсекретарь Помпео.- Мы ясно даем понять, что Соединенные Штаты не собираются оставлять такие вопиющие акции без последствий".



Еще одной санкцией Вашингтона против Эр-Рияда можно назвать бойкот инвестиционного форума Future Investment Initiative, (также известен как "Давос в пустыне"), стартовавшего в тот же день в Эр-Рияде. На него не приехали делегации из Германии, Франции, Великобритании и США, однако российская делегация не только не присоединилась к бойкоту, но и расширила число участников.



Глава Госдепартамента пояснил, что вводимые санкции не помешают Вашингтону сохранить союзнические отношения с Эр-Риядом.

"Мы будем поддерживать прочные партнерские отношения с королевством Саудовская Аравия,- сообщил Майк Помпео.- И президент, и я крайне недовольны этой ситуацией, но наши общие стратегические интересы с Саудовской Аравией остаются неизменными".



Чем еще убийство известного критика властей грозит Саудовской Аравии

Чем еще убийство известного критика властей грозит Саудовской Аравии

О том, что администрация США не собирается идти на обострение отношений с Эр-Риядом из-за "дела Хашокджи", особенно в вопросе поставок вооружений, Дональд Трамп дал понять изначально. "Я скажу вам, что Россия и Китай будут счастливы получить эти военные заказы,- сказал он сразу после исчезновения журналиста.- Если мы сделаем это, то накажем только самих себя". По его словам, он обсудил инцидент в саудовском консульстве в Турции с лидерами нескольких иностранных государств. "Никому не понравилось то, что произошло",- кратко прокомментировал президент результаты этих переговоров. Впрочем, господин Трамп добавил, что окончательные выводы сделает только после возвращения в Вашингтон директора ЦРУ Джины Хаспел, которая сейчас занимается расследованием в Турции.



Напомним, в течение последних недель представители обеих партий в Конгрессе США выступали за введение более жестких санкций против Саудовской Аравии. В списке предложенных законодателями торговых и визовых мер фигурируют и довольно экзотичные: несколько членов Конгресса призвали официально исключить принца Мохаммеда бен Сальмана, которого подозревают в руководстве операцией по убийству журналиста, из числа возможных наследников королевского престола.



Кирилл Белянинов, Вашингтон

24 окт. 18