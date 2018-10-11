Институт Евразийской интеграции Казахстана возглавил журналист Тулемис Кульмухамедов

21:24 24.10.2018

Назначен директор Института Евразийской интеграции



Кульмухамедов Т. Б. получил образование по истории и обществоведению (политологии), а также в области экономики и бизнеса. Более 20 лет трудовой деятельности он посвятил работе в медийной сфере, в том числе на руководящих должностях в республиканских газетах "Новое поколение", "Экспресс-К", "Казахстанская правда", "Литер", в Национальном пресс-клубе, информационном холдинге "АО "Арна Медиа", в издательстве "Время", ТОО "Нур-Медиа".

Тулемис Бактыбаевич – член Союза журналистов Казахстана с 1995 года, член Совета директоров АО "Республиканская газета "Казахстанская правда", независимый директор (2011–2012 гг.), член Общественного совета при Министерстве внутренних дел РК (2014–2015 гг.), с 2014 года – Почетный Президент ОО "Айкикарате".



11 октября 2018