 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 25.10.2018
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00:55  Таджикский Памир: рост напряженности
00:53  Эгоизм, социальные медиа и абсурдность политики Кыргызстана
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00:28  Таджикистан в ожидании инвестиций трудовых мигрантов
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Среда, 24.10.2018
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19:47  Санкции США против Саудовской Аравии будут персональными, - "Къ"
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17:59  Хищные планы: удастся ли вернуть исчезнувших тигров в дельту Балхаша
17:50  Spectator: Пора защищать гетеросексуалов от ЛГБТ
14:53  КазЮг. Замакима Толебийского района Туркестанской области Бейсебаеву киллер ранил в голову
14:50  Год во власти: что изменил в Киргизии Жээнбеков?
14:28  КырВерхСуд отменил сомнительный приговор главреду "Вечернего Бишкека" А.Киму
14:16  Си Цзиньпин открыл крупнейший в мире мост (видео)
14:10  Генералы черных поставок. Саудиты пытаются решать внутренние проблемы с помощью военных технологий, - Е.Сатановский
14:09  Здоровые реформы. Как изменится казахстанская медицина?
12:50  На "китайском" золотом месторождении Шамбесай опять стычка между аборигенами кыргызами и милицией
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08:59  Нефтедоллары Саудовской Аравии польются в российскую Арктику, - А.Комраков
08:50  В Узбекистане создается Агентство по развитию ГЧП (гос-частного партнерства)
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02:45  Казахстанский госпроект по переводу учебников: почему и как? - М.Шибутов
01:01  Американские фирмы вложились в Узбекистан на $2,5 млрд. К итогам Ташкентского бизнес-форума
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Вторник, 23.10.2018
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ФСБ РФ: проект всепланетного интернета угрожает безопасности России
00:02 25.10.2018

ФСБ выступила против реализации в России американского проекта спутниковой связи OneWeb, который должен обеспечить всю планету высокоскоростным интернетом. Как заявил представитель спецслужбы Владимир Садовников, проект может быть использован в разведывательных целях, сообщает Reuters.

Гарантии безопасности, отметил представитель ведомства, "носят в большей степени декларативный характер". Он также обратил внимание, что OneWeb может сделать нерентабельной работу российских операторов связи в отдельных труднодоступных регионах.

Единственным способом защиты от потенциальной угрозы в ФСБ считают ограничение использования иностранных систем спутниковой связи в РФ и "развитие конкурентных отечественных систем связи с аналогичным функционалом". По словам Садовникова, альтернативу можно создавать с Индией, Китаем и рядом других государств.

Источник - Московский комсомолец
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