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|ФСБ РФ: проект всепланетного интернета угрожает безопасности России
00:02 25.10.2018
ФСБ выступила против реализации в России американского проекта спутниковой связи OneWeb, который должен обеспечить всю планету высокоскоростным интернетом. Как заявил представитель спецслужбы Владимир Садовников, проект может быть использован в разведывательных целях, сообщает Reuters.
Гарантии безопасности, отметил представитель ведомства, "носят в большей степени декларативный характер". Он также обратил внимание, что OneWeb может сделать нерентабельной работу российских операторов связи в отдельных труднодоступных регионах.
Единственным способом защиты от потенциальной угрозы в ФСБ считают ограничение использования иностранных систем спутниковой связи в РФ и "развитие конкурентных отечественных систем связи с аналогичным функционалом". По словам Садовникова, альтернативу можно создавать с Индией, Китаем и рядом других государств.