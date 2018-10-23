Таджикистан в ожидании инвестиций трудовых мигрантов

00:28 25.10.2018

Искандар Фируз



Власти Таджикистана намерены создать специальный фонд по привлечению инвестиций таджикских трудовых мигрантов. Эта идея прозвучала 16 октября в Душанбе на конференции по привлечению инвестиций зарубежных соотечественников в таджикскую экономику.



Шараф Шерализода, секретарь консультативного совета по улучшению инвестиционного климата в Таджикистане, сказал, что это будет специальный постоянно действующий фонд, в который соотечественники могут инвестировать свои средства. "Его механизм еще полностью не заработал, но он должен быть прозрачный, чтобы каждый, кто вкладывает средства, знал, как расходуются средства. Все поступающие средства будут стекаться в централизованный фонд и будет установлен финансовый и общественный контроль за расходованием средств", - отметил он.



По его словам, учредителями фонда и членами наблюдательного совета будут общества таджиков за рубежом и правительство. Но, отметил Шараф Шерализода, для реализации задуманного нужно приложить еще много усилий.



Таджикистан в ожидании инвестиций трудовых мигрантов



"Во-первых, для этого необходимо в структуре МИД или Минтруда создать специальный отдел. Так наши зарубежные соотечественники смогут найти точную информацию об экономических процессах в стране. А условия для получения разрешения на строительство или выделение земельных участков для соотечественников должны быть упрощены", - сказал Шерализода.



"Нет доверительных отношений"



Власти отмечают, что между государством и зарубежными диаспорами таджиков не установлены доверительные отношения в вопросе инвестиций в развитие страны. Саидасрор Саидов, начальник управления миграции населения Минтруда, сказал, что вклад диаспор в инвестирование свободных экономических зон сведен к минимуму.



На сегодняшний день зарегистрировано 86 обществ таджиков в четырех странах – России, Украине, Кыргызстане и Казахстане, именно там можно найти самых крупных инвесторов. Из них только в России действует 81 общество таджиков.



По словам Саидасрора Саидова, в условиях отсутствия тесного контакта между властями и диаспорами страна теряет не только инвестиции соотечественников, но последующие поколения трудовых мигрантов теряют чувство национальной идентичности и связь с родиной.



"Это особо ощущается среди второго и третьего поколения мигрантов – они забывают родной язык и теряют связь с родиной. Это нежелательный процесс и нужно работать в этом направлении", - сказал Саидов.



Правительство Таджикистана в 2000 году приняло постановление о сотрудничестве с обществами таджиков за рубежом, и в 2012 году была подписана Программа о вкладе зарубежных соотечественников в развитие Таджикистана. Основная цель – привлечение средств зарубежных соотечественников в таджикскую экономику. Однако, при признанию властей, по прошествии почти двух десятилетий вклад диаспор в таджикскую экономику ничтожно мал.



"Таджикские диаспоры в России обладают определенными финансовыми средствами и человеческими ресурсами, но они очень осторожны в вопросе инвестирования в экономику Таджикистана", - говорит Саидасрор Саидов.



"Ждем дельных предложений"



Тем временем представители таджикских диаспор отмечают, что они обладают достаточным инвестиционным потенциалом, но ожидают дельных предложений. Солех Раджабов, председатель общества таджиков "Навруз" в Липецкой области России сказал, что было бы лучше, если таджикские власти провели бы прямые переговоры с группами таджикских мигрантов в России и разъяснили бы им условия инвестирования. Таджикские предприниматели в России ожидают, что власти предложат им какие-либо преференции в обмен на инвестиции в экономику Таджикистана.



Нарзулло Саидов, руководитель таджикской диаспоры во Владимирской области России, сказал, что без каких-либо льгот со стороны государства он профинансировал за последние три года строительство нескольких магазинов и двух плавательных бассейнов в Дангаре Хатлонской области.



Между тем, страна остро нуждается в производственных предприятиях. В 2016 году в стране насчитывалось более 88 тыс. крупных и малых предприятий, а за последние два года из количество уменьшилось до 32 тыс, - сообщил летом этого года Бобохон Баротзода, глава Агентства труда и занятости населения Минтруда РТ.



Международные организации считают, что среди причин малого привлечения инвестиций в республику – отсутствие независимости судебной системы, высокие банковские проценты по кредитам, высокие налоговые ставки.



Почему мигранты не инвестируют?



Турсуной Алимардонова, заместитель председателя Профсоюза таджикских трудовых мигрантов в России, также сказала 16 октября в беседе с Радио Озоди, что высокий уровень налогообложения препятствует инвестициям соотечественников в таджикскую экономику.



"Мигранты сетуют на высокий уровень налогообложения, поэтому они не хотят вкладываться в экономику Таджикистана. Кроме того, большинство мигрантов выехали в Россию целыми семьями и у них на родине не осталось родных, которые могли бы встать у руля создаваемых предприятий", - говорит она.



"Нужны льготы для мигрантов"



Рахмон Ульмасов, эксперт по вопросам миграции, также считает, что власти не используют потенциал таджикских трудовых мигрантов. По его словам, одними лозунгами невозможно привлечь интеллектуальный и экономический потенциал мигрантов.



Эксперт считает, что правительству Таджикистана необходимо по примеру Китая, Пакистана или Мексики обозначить в Основном законе страны роль мигрантов и обеспечить безопасность их деятельности на чужбине. Например, продолжил он, если в Мексике или Пакистане мигрант инвестирует в экономику страны 10 тыс долларов, банки выдают ему дополнительные 30 тыс долларов для развития.



"Другой пример: в Пакистане трудовому мигранту можно бесплатно получить загранпаспорт. Поэтому таджикские власти в свою очередь тоже должны предоставить подобные льготы для трудовых мигрантов", - отметил Ульмасов.



По официальным данным, в настоящее время до 1 млн таджикистанцев находятся на заработках в России. Денежные переводы трудовых мигрантов составляют до 40% ВВП страны.