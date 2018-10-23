 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 25.10.2018
01:00  Киргизским мигрантам в России грозит активность Шавката Мирзиеева
00:55  Таджикский Памир: рост напряженности
00:53  Эгоизм, социальные медиа и абсурдность политики Кыргызстана
00:51  Газовозы сели на мель: американский СПГ Китаю больше не нужен
00:28  Таджикистан в ожидании инвестиций трудовых мигрантов
00:04  Будущая всемирная китайская гегемония, - А.Запольскис
Среда, 24.10.2018
21:24  Институт Евразийской интеграции Казахстана возглавил журналист Тулемис Кульмухамедов
19:47  Санкции США против Саудовской Аравии будут персональными, - "Къ"
19:46  Иран попытался перетянуть к себе Афганистан, - Д.Калмаков
18:00  Болтон едет на Кавказ интриговать против Ирана, - Дж.Кучера
17:59  Хищные планы: удастся ли вернуть исчезнувших тигров в дельту Балхаша
17:50  Spectator: Пора защищать гетеросексуалов от ЛГБТ
14:53  КазЮг. Замакима Толебийского района Туркестанской области Бейсебаеву киллер ранил в голову
14:50  Год во власти: что изменил в Киргизии Жээнбеков?
14:28  КырВерхСуд отменил сомнительный приговор главреду "Вечернего Бишкека" А.Киму
14:16  Си Цзиньпин открыл крупнейший в мире мост (видео)
14:10  Генералы черных поставок. Саудиты пытаются решать внутренние проблемы с помощью военных технологий, - Е.Сатановский
14:09  Здоровые реформы. Как изменится казахстанская медицина?
12:50  На "китайском" золотом месторождении Шамбесай опять стычка между аборигенами кыргызами и милицией
11:54  У Эр-Рияда наготове оружие возмездия. К сокрытию доказательств по убийству Хашогги подключили Трампа, - С.Лендман
11:13  Главой MegaCom Киргизии стал в свое 30-летие профессиональный лоботряс (депутат) Жамангулов
10:56  КирПравительство: В министры труда двинули "чекиста" Кочкорова, минкульта - "туриста" Жаманкулова
09:58  Хаддерсфилдское дело – лишь верхушка айсберга. Банда мигрантов годами насиловала малолетних британок
09:46  Войсковые разведчики Узбекистана победили на конкурсе "Кембрийский патруль" в Великобритании
09:39  Came back Москвы. Мирзиеев снова жмется к Кремлю, - "Правда"
09:16  Европа против Рахмона. Польша становится центром сбора таджикской оппозиции, - А.Уваров
09:08  "Исламское государство" проиграло парламентские выборы в Афганистане, - А.Серенко
08:59  Нефтедоллары Саудовской Аравии польются в российскую Арктику, - А.Комраков
08:50  В Узбекистане создается Агентство по развитию ГЧП (гос-частного партнерства)
07:06  Эрдоган требует судить убийц Хашогги в Стамбуле, - "НГ"
02:49  Посткаримовский Узбекистан: перезагрузка клептократии, - Б.Мусаев
02:45  Казахстанский госпроект по переводу учебников: почему и как? - М.Шибутов
01:01  Американские фирмы вложились в Узбекистан на $2,5 млрд. К итогам Ташкентского бизнес-форума
00:53  Как российские кибератаки помогли Трампу стать президентом США, - Guardian
00:51  Двойственная позиция Трампа перед лицом Эр-Рияда, - Le Temps
00:50  В аппарате президента Киргизии учредили Отдел "политики стратегического развития, экономики и финансов"
00:49  География против распада СССР. Но кое-чего ЕАЭС еще не хватает, - А.Асалыоглу
00:09  Власти Кыргызстана передумали продавать MegaCom
00:02  Аркадаг шуганул этрапских хокимов за недосбор хлопка
Вторник, 23.10.2018
13:06  Foreign Affairs: Как избежать неизбежной войны с Китаем?
13:04  Убийство Хашогги. Случайно задушили и случайно отрезали голову, - Э.Лимонов
13:02  Начался второй фазовый переход ситуации в Сирии, - Вл.Васильев
13:01  Восточный перенос: как меняется мировая военная иерархия, - И.Крамник
12:56  В духе бандеровской морали... Украденное будущее УкрМолодежи, - Саша Корпанюк
12:52  В Афгане переодетый талиб подстрелил американского генерала Смайли
12:51  Позор Медведева-2018: Россия по росту ВВП отстала даже от Киргизии
09:46  Приказом по АО "Узмекомбинат" 3200 человек добровольно отправились на сбор хлопка
09:43  Узбекистан на пороге взрывного роста цен - 16/11
09:41  РосУзбОлигарх А.Усманов отказался от руководства Mail.ru
09:38  Мозговым трестам КНР промыли мозги, - Вл.Скосырев
09:08  Уникальный подвижный протез изобрели в Кыргызстане молодые врачи и программисты
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Газовозы сели на мель: американский СПГ Китаю больше не нужен
00:51 25.10.2018

В торговой войне с Китаем США теряют самый перспективный рынок. И надежды на реализацию крупного СПГ-проекта на Аляске

Два района Аляски - Матануска-Суситна и Кенай - борются за право стать местом расположения морского терминала и производства сжиженного природного газа (СПГ) Alaska LNG. Как сообщает Alaska Journal, власти боро (района) Матануски-Суситны направили просьбу в федеральную комиссию по контролю энергоресурсов провести тщательный анализ имеющихся альтернатив для размещения СПГ-предприятия.

О проекте Alaska LNG Соединенные Штаты заговорили пять лет назад. В него должен войти завод по сжижению газа и 1280-километровый газопровод, по которому на завод на юге Аляски будет поставляться сырье с газового комплекса месторождений Прудо Бей на севере штата. Мощность проекта составит 27,6 млрд кубометров в год.

Изначально в качестве площадки для размещения завода разработчики проекта выбрали город Никиски и его порт на полуострове Кенай. Однако район-конкурент Кеная просит федеральную комиссию пересмотреть планы в пользу порта Маккензи на территории Матануски-Суситны.

Но более важен не результат этого спора, а то, что его предметом фактически является шкура некупленного медведя: проект Alaska LNG нацелен на удовлетворение энергетических потребностей Китая - страны, с которой США ведут полноценную торговую войну.

Американско-китайское соглашение о совместной работе над проектом было подписано в ноябре 2017 года. Планируется, что китайские инвестиции составят около трех четвертей общей стоимости проекта в 43 млрд долларов. Еще порядка 11 млрд долларов планируется привлечь от других инвесторов. Однако соглашение, не подкрепленное официальными документами, фактически не имеет силы. И тот факт, что стороны заявляли о заключении контрактов к концу 2018 года, доказывает, что такого поворота в экономических отношениях двух стран никто не ожидал.

В конце сентября Китай ввел 10-процентный тариф на американский СПГ, и это серьезно ударило по отраслевому экспорту. Как сообщает Reuters, первая после введения пошлин партия СПГ из Штатов прибудет в Китай в середине ноября. Но, по информации трейдеров, можно судить о масштабной переориентации Китая на газовый рынок стран Ближнего Востока и практически полном отказе от американского топлива.

Согласно данным Refinitiv Eikon, объемы поставок американского СПГ в Китай в сентябре снизились до 145 тысяч тонн, по сравнению с 355 тысячами тонн в мае и 450 тысячами тонн в январе (зимой спрос на газ в Северном полушарии объяснимо достигает пика). К слову, в 2017 году Китай закупил около 3,6 млн тонн СПГ у Штатов, превратив тем самым США во второго по величине поставщика данного вида топлива.

Однако в разгар конфликта в экономической плоскости власти США стараются сохранить лицо и в потере китайского СПГ-рынка трагедии якобы не видят:

"Я не уверен, что это будет иметь какое-либо влияние, по крайней мере, в ближайшее время, - прокомментировал ситуацию замминистра энергетики США Дэн Бруйетт. - Мировой спрос на СПГ очень высок: появились запросы от Индии, Европа начинает диверсифицировать свои источники энергии, а Япония и другие страны Азии продолжают экономический рост".

Рынок СПГ станет одним из самых перспективных в ближайшие годы, а Китай выйдет на первое место среди импортеров. Сегодня КНР потребляет чуть более 200 млрд кубометров газа в год, из которых импортирует 40%. Правительство Китая планирует сокращать потребление угля и нефти и дальше, поэтому, по различным прогнозам, к 2020 году эта цифра вырастет до 260-300 млрд кубометров.

В связи с этим медленно, но верно продолжает расти число потенциальных поставщиков. На днях компания Royal Dutch Shell заявила, что получила окончательное инвестиционное решение для своего проекта LNG Canada стоимостью 31 млрд долларов, который, как ожидается, начнет поставки в 2025 году.

Исполнительный директор канадского СПГ-проекта Энди Калиц считает, что американский СПГ в свете последних событий теряет конкурентоспособность.

"В мире стало так много конкуренции, что если страна столкнулась с десятипроцентным тарифом на поставки СПГ, то, насколько я могу судить, она села на мель. Поэтому я очень рад быть в Канаде", - сообщил он Reuters.

По словам Калица, с началом эксплуатации проекта LNG Canada Канада получит преимущество над экспортерами из США: канадская площадка расположится ближе к североазиатским потребителям, что позволит сэкономить затраты на фрахт судов, а главное - позволит избежать сборов за использование Панамского канала, которые сейчас платят американские поставщики.

Дождется ли при всем этом замороженный проект Alaska LNG своей очереди и китайского внимания? Возможно, власти Аляски вскоре начнут искать новых инвесторов, готовых с нуля реализовать затратный проект. Или попросту решат переждать торговую войну, которую ведет глава государства со стратегически важным партнером.

Анна Горохова

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1540417860
Новости Казахстана
- За девять месяцев общий объем инвестиций в основной капитал вырос на 21,6%
- Аскар Мамин принял участие в международном форуме "Евразийская неделя" в Ереване
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2018 года №652
- Кадровые перестановки
- Комитет Сената рассмотрел законопроекты по вопросам рекламы и государственной статистики
- Строительство БАКАД планируется завершить в 2021 году
- Рассмотрен Меморандум между РК и Индией о порядке совместного развертывания казахстанского миротворческого контингента
- Выявлен ряд системных проблем в деятельности Комитета геологии и недропользования
- Пять мудрых шагов Москвы по азимуту Ташкента
- Европа против Рахмона
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  