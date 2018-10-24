Эгоизм, социальные медиа и абсурдность политики Кыргызстана

00:53 25.10.2018

Высотный гребень привел к маловероятному воссоединению одноразовых противников.



Маловероятный недавний эпизод высокогорного товарищества послужил убедительной виньеткой о маленьких абсурдах, которые делают для политики в Кыргызстане.



Он развернулся 22 октября во время вечернего рейса из столицы Бишкека в Москву.



Когда бывший президент Алмазбек Атамбаев, политик, который в настоящее время ведет переговоры о неспокойных водах в результате кислого противостояния с его преемником, сел на самолет, его присутствие не осталось незамеченным. Несколькими местами был Нариман Тюлеев, одноразовый мэр Бишкека, который был приговорен к 11 годам тюремного заключения по обвинениям в коррупции при Атамбаеве, но был амнистирован в течение трех лет после его приговора.



У двух мужчин есть история. В 2010 году, когда пыль оседала на насильственном восстании, свергнувшем продажного лидера Курманбека Бакиева, пара была заклятой противником.



И когда Атамбаев укрепил свою власть над внутренней политикой с победой на президентских выборах в 2011 году, Тюлеев стал одной из его первых целей. Тюлейев был арестован в 2012 году, а затем целая часть имущества его семьи была захвачена правительством.



Хотя мало кто сомневается, что Тюлейев обогатился непрозрачными средствами при Бакиеве, также широко считалось, что антикоррупционное расследование было испорчено политикой.



Критики Атамбаева считают, что он слишком обогатился, находясь у власти, и есть растущий шум, чтобы он мог предстать перед правосудием.



Что касается того, кто сейчас между Атамбаевым и Тюлеевым лучше - это вопрос перспективы.



На ум Атамбаева, должно быть, было немало вещей, когда он отправился в Москву, предположительно, чтобы присутствовать на конференции азиатских политических партий по противодействию экстремизму.



Его главной заботой, возможно, была судьба его бывшего советника, получившего полицию, и конечной фигуры из внутреннего круга. За два дня до того, как Атамбаев отправился на полет, этот бывший сотрудник был взят в другом направлении в наручниках по просьбе охранных служб Кыргызстана, которые выдали ордер на его арест за предполагаемые преступления, связанные с взяточничеством.



Икрам Ильмянов сейчас остывает на каблуках в киргизском следственном изоляторе.



Другим лидером Атамбаева, обвиняемым в взяточничестве, является бывший премьер-министр Сапар Исаков, который был арестован в июне.



Оба эти события, по-видимому, являются следствием горьких осадков между Атамбаевым и действующим президентом Суоронбаем Жээнбековым.



Атамбаев предоставил Жээнбекову значительный политический капитал, чтобы помочь ему выиграть выборы в ноябре прошлого года. Атамбаев мог бы побежать сам, но конституция допускает только один термин. В обмен на эту поддержку уходящий лидер ожидал погашения в виде прочного за кадром влияния.



В марте, когда он почувствовал, что он был изменен и оставлен на холоде, Атамбаев набросился на нового президента в товарном знаке. С тех пор он разрушает свое безразличие, поскольку союзников отбирали один за другим - либо уволяли, либо бросали в тюрьму.



Социал-демократическая партия Кыргызстана или СДПК, которая находится на бумаге во главе с Атамбаевым, жаловались, прежде чем отправиться в Россию, что дополнение экс-президента, выделенное государственными органами, было сокращено без объяснения причин.



Между тем видный член парламента выдвигает законопроект, который лишает бывших президентов иммунитета за преступления, совершенные во время их пребывания на посту. Депутат совершенно ясно дал понять, что имеет в виду Атамбаев.



При этом все, что требовалось Атамбаеву, - это Тюлейев, раскачивающий его в тишине раздела бизнес-класса его полета в Москву. Тюлейев даже опубликовал скрытую картину Атамбаева в социальных сетях.



"Видимо, после ареста (Икрамов) он решил бежать", - кричал Тюлейев на Facebook. "Он притворяется, что не слышит, хотя многие люди в самолете говорят о нем нелестно".



Даже Тюлееву пришлось признать, что его извержение было "грубым, суровым и бесценным".



Сообщение Facebook и, в частности, предположение о том, что Атамбаев покидает Кыргызстан навсегда, вызвали шквал со стороны социальных сетей.



Эдиль Байсалов, бывший преданный политик и социальный медиа, который наслаждался ударом Атамбаева, пока он не работает, уже начал продавать эту теорию, когда были объявлены новости об участии Атамбаева в московской конференции. Как только поверхность изображения Facebook, Байсалов начал, почему-то, взволнованно намечая ход полета Атамбаева онлайн-трекера .



Спустя некоторое время, в шок, Тюлейев опубликовал веселый взгляд на себя, позируя с Атамбаевым. Бывший президент ответил на его призыв приглашением на чат в небе, сказал экс-мэр.



В течение этого трех с половиной часов тет-а-тет Атамбаев отрицал ответственность за то, что Тюлейев посадил в тюрьму и настаивал, что он не собирался покидать страну, по словам Тюлеева.



Последователи экс-мэра не были впечатлены: если бы Тюлеев однажды не провозгласил, что он даже не разделяет общественный туалет с Атамбаевым? Было ли самоубийство спровоцировано потреблением водки, стандартной смазки для мирных переговоров в Кыргызстане? И, главное, не политика была очень грязным делом?



Атамбаев узнает об этом несколько вещей. И теперь он может волноваться, что, если он вернется с Московского конгресса, у него не будет партии, заслуживающей названия, чтобы вернуться.



По словам одного из средств массовой информации, движение, действующее под лозунгом "СДПК без Атамбаева", парило и нашло поддержку от Исы Омуркулова, еще одного бывшего союзника Атамбаева, который теперь возглавляет СДПК в парламенте.



Колеса вниз, пристегните ремни безопасности, этот полет подходит к концу, и посадка может быть ухабистой.



24 октября 2018 г.