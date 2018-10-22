Таджикский Памир: рост напряженности

00:55 25.10.2018

Таджикистан: жесткие переговоры с правительством на Памире, усиление напряженности

Власти назвали пять цифр, которые, как они говорят, запустили подземный мир в ГБАО.



Контрольная точка во время более ранней операции безопасности в ГБАО.

Власти Таджикистана усилили напряженность в восточном регионе Памира в минувшие выходные, назвав целевые показатели непрерывной проверки безопасности, назвав их лидерами преступных группировок. Названные цифры уволились, отклонив обвинения, выдвинутые в государственных СМИ.



В публикации, опубликованной на веб-сайте государственного информационного агентства "Ховар" 20 октября, пять человек были идентифицированы как "руководители организованных преступных групп" - очевидное заявление о намерении двигаться против людей, которые ранее упоминались в публичных заявлениях, но редко назывались вчистую. 22 октября таджикская служба РСЕ / РС Радио "Озоди" сообщила, что пять человек - Толиб Айомбеков, Йодгор Мамадасламов, Мамадбокир Мамадбокиров, Хурсанд Мазоров и Мунаввар Шанбиев - лично отправились в прокуратуру в Хорог, столицу Горно- Бадахшанской автономной области, или ГБАО, спросить, на каких основаниях они были описаны в этих условиях.



"Мы считаем себя невиновными. Обвинение властей, что мы являемся членами организованной преступной группы, беспочвенны ", - сказал Айомбеков Озоди.



Нет никаких указаний на то, что были задержаны люди, все из которых по-разному описываются как контрабандные вожди или неофициальные лидеры общин.



В докладе "Ховар" от 20 октября сотрудники службы безопасности заявили, что они конфисковали по меньшей мере 186 единиц огнестрельного оружия, в том числе 72 автоматических ружья и двух гранатометов, из вооруженных групп, находящихся под контролем пяти мужчин.



ГБАО находится на грани с 15 сентября, когда президент Эмомали Рахмон использовал свое присутствие в Хороге, чтобы одеть верх над должностными лицами безопасности из-за того, что он назвал состоянием беззакония в регионе. Затем он дал должностным лицам срок в один месяц, чтобы нейтрализовать "пять или шесть преступников", которые, по его словам, лежат в основе болезней региона и подразумевают, что могут потребоваться более надежные меры, если он будет недоволен результатами. Этот срок пришел и ушел на прошлой неделе.



Брифинг по безопасности 16 октября, о котором сообщил Ховар в течение уикенда, был предназначен для обновления статуса, чтобы успокоить Рахмона, что его ожидания были частично удовлетворены, но тревоги растут, а не ослабляются.



На межведомственном совещании по безопасности в 19 октября, посвященном ситуации в ГБАО, недавно назначенный действующим главой региона Йодгор Файзов занял заметную боевую и порой странную линию, заявив, что он был неспособен на вызов противостоять неформальным лидерам Памири.



"Независимо от того, сколько оружия у них есть, они не могут ничего сделать. Скажем, у Йодгора [Мамадасламова] 50-100 человек, у Толиба [Айомбекова] - еще 50-100, а у Мамадбокира Мамадбокирова такое же число, что и 300-400 человек. Скажем, у них 1000 человек. Что такое 1000 человек перед государством с армией из миллиона человек? ", - сказал он.



Таджикистан не разглашает информацию о численности своей постоянной армии, но можно с уверенностью предположить, что реальная цифра значительно ниже, чем оценка, предложенная Файзовым.



Если Файзов, который в течение нескольких лет возглавлял Фонд Ага Хана в Таджикистане, агентство по развитию, которое играет жизненно важную роль в поддержании кропотливой экономики ГБАО, похоже, играет настрой Душанбе, принимая жесткий тон, другие замечания указывают, что он стремясь отговорить центральное правительство от принятия крайних мер. Обращаясь к Рахмону, которого нет, он заявил, что "Хорог - это не место для войны" - неявное подтверждение того, что в карточках активизирована операция безопасности.



"Даже без этого у людей много проблем. Они приходят ко мне, чтобы говорить о своих проблемах - у них нет работы, они живут в гаражах. Если будет война, где это оставит людей? "- сказал он.



Файзов также сказал, что он попросил главу Государственного комитета национальной безопасности Саймуна Ятимова или ГКНБ вывести оружие из ГБАО.



Но на том же заседании 19 октября Ятимов дал понять, что попытки правительства нейтрализовать наступательный потенциал лидеров Памири были далеки от завершения.



"Мы все знаем. Оружие 170-180, которое они сдавали, составляет лишь 10-15 процентов от их арсенала. Но ни одна пуля, ни один пистолет Макарова, ни один пулемет им не помогут. Если они не сдадут все свое оружие, если преступность будет продолжаться, мы примем юридические меры ", - сказал он.



Давление уже было применено, по крайней мере, к одному близкому родственнику одного из мужчин, названных в качестве основных целей правительства. Государственное телевидение в ГБАО сообщило, что среди пяти мужчин, задержанных 15 октября за отказ подчиниться полицейским ордерам на контрольно-пропускном пункте в нескольких километрах от Хорога был племянник Толиба Айомбекова, 21-летний Абдурахмон Айомбеков.



Как отметила " Азия-Плюс" , отец Абдурахмона Айомбекова, Окил, в 2012 году был приговорен к длительному сроку тюремного заключения вместе с водителем Толиба Айомбекова Хамзой Муродовым по обвинению в убийстве главы местного ГКНБ Абдулло Назарова.



После убийства Толиб Айомбеков, который в то время был командиром пограничного отряда Памири, был обвинен правительством в том, что он возглавлял операцию по контрабанде табака и драгоценных камней. Затем правительственные войска пытались задержать Айомбекова и других так называемых неформальных лидеров, но их усилия оказались безуспешными, несмотря на кровопролитие . После переговоров Айомбекову и другим позволили остаться на свободе - ситуация, в которой сейчас появляется Рахмон.



22 октября 2018 г.