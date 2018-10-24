В Балканабаде забросали камнями оппозиционного туркмен-журналиста Непескулиева

02:49 25.10.2018

В Туркменистане напали на журналиста Сапармамеда Непескулиева



Утром 19 октября, в городе Балканабад (бывший Небит-Даг) неизвестный забросал камнями журналиста Сапармамеда Непескулиева. Об этом сообщает сайт АНТ.



Сообщается, что с момента освобождения Непескулиева из тюрьмы в мае этого года, за журналистом ведется круглосуточное наблюдение. "Около его дома в одном из городских кварталов постоянно дежурят люди в штатском", – пишет издание.



По данным АНТ, в пятницу за Сапармамедом, отправившимся в магазин, последовали двое людей в гражданской одежде. Рядом, в автомобиле Toyota с номером AN4653BN, дежурил третий.



Заметив слежку, журналист включил камеру и, резко развернувшись, пошел на встречу преследователям. Один из них убежал, а второй начал кидать в Сапармамеда камни, но, к счастью, не попал.



За день до инцидента, была заблокирована сим-карта журналиста, и он лишился доступа в интернет.



"Непескулиев активно выступает в соцсетях и высказывает свою позицию в отношении тех или иных событий в Туркменистане. Сейчас он занят оформлением российского паспорта, недавно ему подтвердили наличие гражданства РФ", – сообщает АНТ.



Напомним, что в мае этого года независимый внештатный журналист Радио "Свобода" и издания АНТ Сапармамед Непескулиев вышел на свободу, отбыв трехлетний срок заключения.



Непескулиев был арестован в июле 2015 года. Его приговорили к 3 годам заключения за хранение Трамадола – запрещенного в Туркменистане медицинского препарата.



Арест последовал после публикаций ряда критических фото и видеорепортажей о Туркменистане.



Международные правозащитные организации, а также ОБСЕ ранее призывали власти страны освободить журналиста.