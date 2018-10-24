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Аркадаг пытается заманить Вашингтон в свою газовую отрасль, - В.Панфилова
07:23 25.10.2018

Бердымухамедов попытается заманить Вашингтон в газовую отрасль

Решение экономических проблем Туркменистана США увяжут с правами человека

В Ашхабаде 25 октября стартуют двухдневные политические консультации США–Туркменистан. Американскую делегацию на переговорах представит заместитель помощника государственного секретаря по делам Центральной Азии Эмилия Пума. Накануне она побывала в Таджикистане, где потребовала ослабить давление на гражданское общество и пересмотреть дело осужденного на 28 лет адвоката Бузургмехра Ерова. Ожидается, что в Ашхабаде она увяжет проблему прав человека с другими аспектами двустороннего сотрудничества, в частности с решением экономических проблем. В условиях нарастающего кризиса это очень важно для президента Гурбангулы Бердымухамедова.

О том, кто будет представлять на переговорах туркменскую сторону, не сообщается. "Помимо министра иностранных дел Рашида Мередова, за стол переговоров с американцами отправят Сердара Бердымухамедова – сына главы государства, с тем чтобы к нему привыкали представители США", – сказал "НГ" эксперт по Туркменистану, главный редактор сайта "Гундогар" Борис Шихмурадов.

36-летнего Сердара прочат в преемники действующего президента. Он уже сменил ряд государственных постов, участвовал в парламентских выборах, и по их итогам возглавил комитет по законодательству Меджлиса. Сердар все чаще присутствует на официальных мероприятиях, в том числе и за рубежом, что дает ему возможность общаться с высокопоставленными лицами разных стран.

"Предстоящие консультации – плановое протокольное мероприятие, и, на мой взгляд, ожидать сколько-нибудь осязаемых практических результатов не стоит. Но в то же время США неоднократно выражали озабоченность положением с правами человека в Туркменистане, и не исключено, что этот вопрос будет затронут", – считает Шихмурадов.

Уверенности в этом добавляет то, что в Душанбе американская делегация подняла проблему свобод гражданского общества и, как сообщила Эмилия Пума, "правительство Таджикистана попросили пересмотреть дело Бузургмехра Ерова". Таджикский адвокат Еров был арестован осенью 2015 года по обвинению в "мошенничестве" и "подделке документов" и приговорен к 28 годам лишения свободы. Арест последовал после того, как он взял под защиту находящихся под следствием членов Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ).

На встрече с таджикскими журналистами представитель Госдепа США отметила, что американские дипломаты в ходе прошедших консультаций в Душанбе выразили обеспокоенность положением в сфере прав человека: "Правительство Таджикистана предоставило ответы, которые, к сожалению, я не могу озвучить".

По мнению Шихмурадова, во время предстоящих консультаций в Ашхабаде США имеют отличную возможность увязать проблемы прав человека в Туркменистане с другими аспектами туркмено-американского сотрудничества, особенно в экономической сфере. "В Туркмении нарастает кризис, и для Бердымухамедова помощь американцев приобретает двойное значение", – считает эксперт.

Туркменистан оказался в крайне тяжелом положении. В стране продолжается финансовый и товарный кризис. Нехватка продуктов особенно ощущается в регионах. Жители областей едут за продуктами в столицу. Полицейские останавливают машины с региональными номерами для досмотра и, если находят продукты, закупленные в государственных магазинах, по ценам ниже рыночных, штрафуют, но при этом никаких официальных постановлений или приказов о запрете они не предъявляют, пишет оппозиционный сайт "Хроника Туркменистана".

Как ранее сообщала "НГ", Ашхабад ведет переговоры по экспорту своего газа с Евросоюзом, Россией и США. Москва, дабы не допустить появления на Каспии третьих сил, предложила Ашхабаду возобновить закупки туркменского газа (см. "НГ" от 16.09.18). В Туркменистан на переговоры приезжал глава "Газпрома" Алексей Миллер, который пообещал, что уже с нового года РФ будет закупать туркменский газ (см. "НГ" от 10.10.18).

Однако Туркменистан не отказался от идеи продажи своего газа на рынках ЕС. На днях стало известно, что Ашхабад параллельно московским вел переговоры в Брюсселе. На последнем заседании туркменского правительства вице-премьер Мыратгелди Мередов сообщил, что "ЕС проявил интерес к строительству Транскаспийского газопровода и поставкам природного газа из республики на европейский рынок". По его словам, европейские чиновники "готовы помочь в привлечении инвестиций в реализацию важнейшего энергетического проекта – Транскаспийского трубопровода". Теперь слово за Вашингтоном. Как сказал ранее "НГ" доктор политических наук, член научного совета Института исследований Центральной Азии и Афганистана "Иран–Восток" Игорь Панкратенко, Бердымухамедов готов обсудить с Вашингтоном вопрос приоритетности – активное участие в TAPI (Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия) в ущерб "китайскому контракту". Естественно, что обсуждение он готов вести в тесной привязке к финансовой составляющей столь "сложного" для себя выбора".

В США Ашхабад имеет репутацию сложного переговорщика. В августе 2018 года Госдеп опубликовал комплексную стратегию в отношении этой страны на ближайшие годы, в которой обозначил Туркменистан как "исторически трудное место для выполнения сотрудниками миссий США своих служебных обязанностей". В частности, в стратегии отмечается, что "слабый человеческий потенциал и плохое управление не позволяют правительству Туркменистана достичь поставленных целей, а самоизоляция страны ограничивает его взаимодействие с США".

"Возникает вопрос, как США, столь информированные о печальном положении дел в Туркменистане и знающие причины этого, собираются реализовывать в этом государстве свою стратегию с учетом всех проблем, ими же и изложенных", – заключил Борис Шихмурадов.

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
24.10.18

Источник - независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1540441380
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