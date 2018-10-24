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Трамп ввернул болтон в Путина. Кремлю предлагают держаться от Китая подальше, - И.Субботин
07:27 25.10.2018

Путину на новой встрече с Трампом не удастся обойти тему КНР

Джон Болтон должен передать своему шефу
Дональду Трампу предложения российской
стороны по поводу встречи в Париже.

На запланированной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, которая должна состояться 11 ноября в Париже на полях мероприятий в честь 100-летия окончания Первой мировой войны, его американский коллега Дональд Трамп может поднять тему Китая. В этом сходятся ведущие эксперты в области международной политики. Завершившийся визит помощника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона в РФ усилил ощущение, что у Кремля Вашингтон ищет понимания по поводу сдерживания Пекина.

"Этот вопрос обсуждается сейчас, – заявил Дональд Трамп журналистам, комментируя подготовку встречи с российским лидером в Париже. – Она еще не организована, но, вероятно, мы встретимся".

Москва говорит, что рассчитывает на полноформатный и предельно серьезный разговор о будущем двусторонних отношений. "Предварительная договоренность о встрече в Париже 11 ноября достигнута, – заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на следующий день после окончания визита Болтона. – И мы исходим из того, что это будет полноформатная встреча. То есть это не встреча на ногах, не встреча на ходу. Это отдельный контакт". На вопрос, будет ли у встречи лидеров фиксированная повестка дня, дипломат ответил, что "повестка дня подлежит дополнительному обсуждению". Сам Болтон на пресс-конференции в Москве также подтвердил начало подготовки к саммиту в Париже.

Необходимо заметить, что переговоры президентов РФ и США во французской столице состоятся уже после промежуточных выборов в Конгресс США, которые намечены на 6 ноября. В развернувшейся борьбе за Капитолийский холм тема России и ее предполагаемого "вмешательства" в политическую систему США занимает не последнее место. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уже отметила, комментируя запланированную встречу Путина и Трампа, что она пройдет с учетом новой американской политической конъюнктуры, и только исходя из этого стороны определят дальнейшие перспективы взаимодействия. "Конечно же, эти переговоры, на мой взгляд, будут учитывать этот политический расклад (в Конгрессе США. – "НГ") и наметят перспективу дальнейшего нашего взаимодействия. Мы рассчитываем на позитивные результаты этих переговоров", – пояснила Матвиенко в разговоре с журналистами.

Председатель Совета по внешней и оборонной политике России Федор Лукьянов заявил "НГ", что набор тем, которые предстоит обсудить Путину и Трампу, давно известен. "Это ядерные договоры или их отсутствие, это некое взаимопонимание, связанное с будущим Сирии, что-то по Украине, Северная Корея, встык которой идет Китай, – рассказал Лукьянов. – Такой неменяющийся набор останется. Сейчас приоритетная тема – ядерная, потому что непонятно, что будет дальше в связи с тем, что ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности. – "НГ") завершается, а договор СНВ (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. – "НГ") завершается через три года и, видимо, продлеваться не будет. Тут очень важно понять, по какой модели ядерные сверхдержавы будут взаимодействовать дальше или не будут этого делать вообще. Но, к сожалению, практика саммитов Путина и Трампа показывает, что совершенно неважно, что обсуждается, потому что результат все равно совершенно иной, и он политически мотивирован внутренними обстоятельствами в США".

Однако, что действительно интересно, китайская тема, которая волнует США, возможно, будет поднята в Париже. В экспертной среде этого не исключают. "Но про альянс речи идти не может, – пояснил "НГ" Лукьянов. – Нет сумасшедших, которые бы полагали, что Россия готова вступить в антикитайский альянс. Конечно, задача американской администрации, Трампа, Болтона и других людей, которые пытаются работать в этих чудовищных политических условиях, – это каким-то образом не допустить дальнейшего сближения РФ и КНР, чтобы Россия занимала более сдержанную позицию. Болтон этого не скрывал и не скрывает. Другой вопрос, что, по-моему, совершенно наивно полагать, что Россия вдруг по китайскому вопросу – а КНР на сегодняшний день является одним из важнейших партнеров России – изменила свою позицию. То, что на уме у администрации США Китай, – это без сомнения, но это их политика. Россия, конечно, к ним присоединяться не будет".

Директор ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Федор Войтоловский, в свою очередь, усомнился в разговоре с "НГ", что Россию можно отнести к числу безусловных сторонников политики КНР. "Не думаю, что США отказываются от давления и конфронтационной риторики с Россией, – отметил эксперт. – Я считаю, что в администрации Трампа действует подход, основанный на двойном давлении – и на Россию, и на Китай. Я считаю, что только с таким подходом могут быть оправданны очень серьезные программы, которые запланированы или уже осуществляются в интересах американского ВПК. Несмотря на то что диалог с Россией идет, и визит Болтона – позитивный сигнал, решение администрации Трампа о выходе из ДРСМД – непонятная и неясная позиция, несмотря на сигналы, звучавшие в ситуации с возможностью продления после 2021 года СНВ. Напряженность и неясность относительно американской системы противоракетной обороны дают в сумме весьма негативный фон в военно-политической сфере для развития российско-американских отношений в дальнейшем".

Федор Войтоловский обращает внимание, что США апеллируют к несоответствию и половины китайских ракет положениям двусторонних российско-американских договоренностей. "И США вроде бы нужны какие-то меры контрбаланса в регионе, основанные на этом классе ракет, но у них достаточно ракет морского базирования соответствующих классов, крылатых ракет соответствующих классов, не нарушающих соглашения, – отмечает в этой связи аналитик. – И система ПРО, которая развертывается США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, конечно, более мощная, чем в Европейском регионе, но она тоже была долгое время напрямую не связана с китайским фактором, а официальным прикрытием служила ракетно-ядерная программа КНДР. Однако сейчас похоже, что Вашингтон, судя по стратегическим документам, разворачивается в сторону одновременного сдерживания и России, и Китая".

В разговоре с "НГ" Войтоловский напомнил, что система вооружения – это всегда единая система. "У вас может быть один противник, в отношении которого осуществляется сдерживание, или их может быть много, но ваши шаги на разных направлениях должны быть согласованы, скоординированы, – пояснил эксперт, комментируя политику двойного давления американской администрации. – США адаптируют свою систему сдерживания и свой военный инструментарий, в том числе военно-стратегический и ракетно-ядерный, к изменениям в международной среде, в том числе к тем, которые касаются баланса сил в военной сфере. На самом деле эти изменения только намечаются. Если посмотреть на китайскую ядерную и ракетную программы, они несопоставимы ни с американской, ни с российской, но в перспективе – да, все может поменяться. Принимая во внимание рост китайских военных расходов, американцы вкладываются на перспективу".

Игорь Субботин
24.10.2018

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1540441620
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