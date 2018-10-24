За что умер Хашогги, - Дм.Королев

07:37 25.10.2018

Убийство саудовского журналиста даст миру повод заинтересоваться попранием свободы слова на Украине



Своей посмертной судьбой зверски убитый саудовский журналист Джамаль Хашогги очень напоминает украинского Георгия Гонгадзе: он тоже становится орудием политических интриг с далеко идущими последствиями. И как это ни удивительно звучит, но ситуация вокруг Хашогги имеет определенную связь с Украиной, пишет колумнист украинского еженедельника "2000" Дмитрий Королев.



Почти за 20 лет, прошедших после исчезновения украинского журналиста, что запустило тогда механизмы подготовки "майдана-1", информационные технологии шагнули далеко вперед: от диктофона майора Мельниченко к часам Applewatch на запястье Хашогги, в автоматическом режиме передавшим аудиозапись последних минут жизни их владельца. В наше время, когда практически у каждого жителя цивилизованного мира при себе имеются и видеокамера, и диктофон, и выход в мировую информационную сеть, утаить что-либо определенно невозможно.



Это - важнейший фактор сегодняшней политической жизни. Вопрос лишь в том, поверит ли так называемое "мировое сообщество" во вскрывшуюся правду и даст ли ход скандалу. Ведь о том, что Королевство Саудовская Аравия - не самое свободное и демократическое государство, которое по уровню гражданских и политических свобод уж точно не превосходит, к примеру, КНДР, знали все. Но все делали вид, что ничего страшного не происходит, и успешно развивали сотрудничество с феодальным режимом. Так до сих пор поступали и ведущие демократии Европы.



Они наряду с Соединенными Штатами обильно снабжают саудитов оружием. Примерно полмесяца назад компетентные органы Германии одобрили поставку туда военной техники - даже несмотря на то, что в совместной декларации партий ХДС и СДПГ указывается на недопустимость экспорта оружия сторонам конфликта в Йемене, ведь он привел к ужасающей гуманитарной катастрофе.



Еще интереснее дела обстоят в Испании. Правительство социалистов долго отказывалось поставлять в Саудовскую Аравию управляемые авиабомбы, однако королевский дом Бурбонов, связанный с аравийской монархией, убедил кабинет пересмотреть это решение.



И только после убийства Хашогги ситуация, похоже, меняется. США, для которых Саудовская Аравия - один из важнейших союзников, конечно, очень хотели бы это дело замять. Трамп высказался предельно честно и цинично: весь вопрос в деньгах, на кону многомиллиардные военные заказы из Эр-Рияда.



Зато Старая Европа настроена нынче совсем по-другому: она выступает с гневным осуждением, требует проведения объективного расследования (а если провести его именно так, оно, несомненно, выведет на возможную причастность высших эшелонов власти Эр-Рияда) и даже угрожает введением санкций. В минувшее воскресенье Ангела Меркель уже заявила, что Германия после убийства Хашогги планирует отказаться от поставок оружия Саудовской Аравии.



Отчасти причина столь неожиданной принципиальности в том, что убили "не того, кого можно было убивать": респектабельный либеральный журналист, представляющий Washington Post и вдобавок происходящий из семьи миллиардеров, - фигура серьезная, даже можно сказать - священная. Это вам не женщин за супружескую измену камнями побивать!



Но все же дело скорее в другом. Различие позиций официального Вашингтона и Брюсселя-Берлина видится проявлением нарастающих разногласий между трамповской Америкой и Старой Европой. Эти противоречия могут резко усилиться в связи с намерением Трампа выйти из договора по ракетам средней и малой дальности (РСМД): Штаты попросту подставляют европейских партнеров по НАТО под ядерный удар, пугая их перспективой "войны до последнего европейца".



Разумеется, эти противоречия вовсе не носят характер антагонизма, и Европа никогда не решится пойти против заокеанского партнера открыто. Однако она - действуя заодно с клинтоновско-либеральной вашингтонской оппозицией - может наносить уколы трамповской администрации в "третьих странах".



Инцидент с Хашогги предоставил европейцам такую возможность. Тем более что убитый журналист сам был тесно связан в США с проклинтоновским кругами. Раскручивание дела Хашогги бьет по позициям Трампа - раз уж он всячески пытается "отмазать" саудовский правящий режим, с которым его связывает, можно сказать, дружба семьями.



Интересно и то, что реальный руководитель страны принц Мухаммад бин Салман до сих пор считался как раз правителем умеренно-либеральным, ориентированным на проведение реформ, сделавших бы его государство "более западным", "более цивилизованным". Однако международный скандал вокруг убийства журналиста способен привести к переформатированию власти в Саудовской Аравии, снова подняв крайне запутанный вопрос о престолонаследии там, и повлияв на пути эволюции этого государства, в котором с немыслимыми богатствами и новейшими технологиями сочетаются средневековые порядки.



И тут в контексте этого нашумевшего дела неизбежно придется сказать несколько слов об Украине. Очевидно, что с приближением президентских выборов она тоже может представлять собой арену обостряющегося противостояния США и Европы. Здесь европейцы тоже могут попытаться вставить Трампу палки в колеса. Если предположить, что на украинских выборах Белый дом собирается поддержать Порошенко, который всячески доказывает свою лояльность Соединенным Штатам, то Старая Европа - заодно с клинтоновскими кругами Демократической партии - может поддержать кого-то из перспективных альтернативных кандидатов.



Лучшая возможность для этого - очередной скандал. Вполне можно ожидать в европейской прессе новых разоблачений украинской коррупции. Да и тон публикаций об Украине может сделаться более критическим: в пятилетие "майдана-2" примутся говорить о том, что "революция достоинства" не оправдала возлагавшихся на нее надежд, что реформы буксуют - и надо, стало быть, произвести перестановки во власти, ввести туда новых, незапятнанных молодых политиков и т. д.



Как ни цинично об этом говорить, но убийство Хашогги, получившее международный резонанс, в сложившейся ситуации имеет положительное значение для борьбы за свободу слова на Украине. Оно создало прецедент, который заставит мировое сообщество реагировать и на другие случаи попрания свободы слова где бы то ни было более обостренно, чем это было до сих пор.



Рискну сделать вывод: закрыть под выборы более-менее оппозиционные СМИ теперь, скорее всего, не получится. В общем, если масс-медиа продолжат работу, донося до публики хоть какое-то многообразие мнений, - в этом, возможно, будет некоторая доля невольной заслуги покойного Хашогги.



Что ж, жертвы, приносимые регулярно журналистами, - неотъемлемая составная часть борьбы за свободу слова. Поэтому скажем по-христианскому обычаю: "Да будет земля пухом покойному мусульманину Хашогги".



От редакции: Этот материал представлен в рамках совместного проекта "Свободной Прессы" и украинской газеты "2000". Сегодня еженедельник "2000" остается одним из немногих объективных украинских СМИ.