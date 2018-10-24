 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 25.10.2018
09:29  Амер-политикам приходят "мерзкие" посылки с мини-бомбами внутри. Отправитель: Maskva, Кremlin, Puy...?
09:26  "В рот клочок бумаги затолкали и...". В Кыргызстане за год на 10% выросло число изнасилований, - "РО"
09:19  Козе - баян. Назначить Саакашвили премьером предложили в Казахстане
09:16  В Казахстане прикончили АО "Qazaq Banki" и АО "ЭксимБанк"
09:13  Паджама мама... МВФ дразнит Рахмона морковкой нового "льготного" кредита
09:07  Жди конца... Амер-политолог Фукуяма подрядился руководить "Центром демократии" в Тифлисе
08:57  Новое измерение торговой войны между США и Китаем, - В.Пироженко
08:44  В Киргизии рухнули цены на фасоль. Дехкане выходят на бунт
08:42  Коля в игноре. Пашинян единогласно... неизбран премьер-министром Армении
08:26  Гондурас наступает с юга. Армия беженцев приближается к границам США
08:01  Стивен Кинг продал двум подросткам эксклюзив-права на экранизацию своего рассказа за $1
07:37  За что умер Хашогги, - Дм.Королев
07:33  "Хвасон" – пример для "Сармата". Сто мегатонн в арсенале сделают Запад добрее, - К.Сивков
07:27  Трамп ввернул болтон в Путина. Кремлю предлагают держаться от Китая подальше, - И.Субботин
07:23  Аркадаг пытается заманить Вашингтон в свою газовую отрасль, - В.Панфилова
06:59  На радость миру... Последствия выхода США из договора по ракетам средней и меньшей дальности, - Д.Седов
02:49  В Балканабаде забросали камнями оппозиционного туркмен-журналиста Непескулиева
01:00  Киргизским мигрантам в России грозит активность Шавката Мирзиеева
00:55  Таджикский Памир: рост напряженности
00:53  Эгоизм, социальные медиа и абсурдность политики Кыргызстана
00:51  Газовозы сели на мель: американский СПГ Китаю больше не нужен
00:28  Таджикистан в ожидании инвестиций от... трудовых мигрантов, - И.Фируз
00:04  Будущая всемирная китайская гегемония, - А.Запольскис
00:02  ФСБ РФ: проект всепланетного интернета угрожает безопасности России
Среда, 24.10.2018
21:24  Институт Евразийской интеграции Казахстана возглавил журналист Тулемис Кульмухамедов
19:47  Санкции США против Саудовской Аравии будут персональными, - "Къ"
19:46  Иран попытался перетянуть к себе Афганистан, - Д.Калмаков
18:00  Болтон едет на Кавказ интриговать против Ирана, - Дж.Кучера
17:59  Хищные планы: удастся ли вернуть исчезнувших тигров в дельту Балхаша
17:50  Spectator: Пора защищать гетеросексуалов от ЛГБТ
14:53  КазЮг. Замакима Толебийского района Туркестанской области Бейсебаевой прострелили голову
14:50  Год во власти: что изменил в Киргизии Жээнбеков?
14:28  КырВерхСуд отменил сомнительный приговор главреду "Вечернего Бишкека" А.Киму
14:16  Гонконг - наш! Си Цзиньпин открыл крупнейший в мире мост (видео)
14:10  Генералы черных поставок. Саудиты пытаются решать внутренние проблемы с помощью военных технологий, - Е.Сатановский
14:09  Здоровые реформы. Как изменится казахстанская медицина?
12:50  На "китайском" золотом месторождении Шамбесай опять стычка между аборигенами кыргызами и милицией
11:54  У Эр-Рияда наготове оружие возмездия. К сокрытию доказательств по убийству Хашогги подключили Трампа, - С.Лендман
11:13  Главой MegaCom Киргизии стал в свое 30-летие профессиональный лоботряс (депутат) Жамангулов
10:56  КирПравительство: В министры труда двинули "чекиста" Кочкорова, минкульта - "туриста" Жаманкулова
09:58  Хаддерсфилдское дело – лишь верхушка айсберга. Банда мигрантов годами насиловала малолетних британок
09:46  Войсковые разведчики Узбекистана победили на конкурсе "Кембрийский патруль" в Великобритании
09:39  Came back Москвы. Мирзиеев снова жмется к Кремлю, - "Правда"
09:16  Европа против Рахмона. Польша становится центром сбора таджикской оппозиции, - А.Уваров
09:08  "Исламское государство" проиграло парламентские выборы в Афганистане, - А.Серенко
08:59  Нефтедоллары Саудовской Аравии польются в российскую Арктику, - А.Комраков
08:50  В Узбекистане создается Агентство по развитию ГЧП (гос-частного партнерства)
07:06  Эрдоган требует судить убийц Хашогги в Стамбуле, - "НГ"
02:49  Посткаримовский Узбекистан: перезагрузка клептократии, - Б.Мусаев
02:45  Казахстанский госпроект по переводу учебников: почему и как? - М.Шибутов
01:01  Американские фирмы вложились в Узбекистан на $2,5 млрд. К итогам Ташкентского бизнес-форума
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
За что умер Хашогги, - Дм.Королев
07:37 25.10.2018

Убийство саудовского журналиста даст миру повод заинтересоваться попранием свободы слова на Украине

Своей посмертной судьбой зверски убитый саудовский журналист Джамаль Хашогги очень напоминает украинского Георгия Гонгадзе: он тоже становится орудием политических интриг с далеко идущими последствиями. И как это ни удивительно звучит, но ситуация вокруг Хашогги имеет определенную связь с Украиной, пишет колумнист украинского еженедельника "2000" Дмитрий Королев.

Почти за 20 лет, прошедших после исчезновения украинского журналиста, что запустило тогда механизмы подготовки "майдана-1", информационные технологии шагнули далеко вперед: от диктофона майора Мельниченко к часам Applewatch на запястье Хашогги, в автоматическом режиме передавшим аудиозапись последних минут жизни их владельца. В наше время, когда практически у каждого жителя цивилизованного мира при себе имеются и видеокамера, и диктофон, и выход в мировую информационную сеть, утаить что-либо определенно невозможно.

Это - важнейший фактор сегодняшней политической жизни. Вопрос лишь в том, поверит ли так называемое "мировое сообщество" во вскрывшуюся правду и даст ли ход скандалу. Ведь о том, что Королевство Саудовская Аравия - не самое свободное и демократическое государство, которое по уровню гражданских и политических свобод уж точно не превосходит, к примеру, КНДР, знали все. Но все делали вид, что ничего страшного не происходит, и успешно развивали сотрудничество с феодальным режимом. Так до сих пор поступали и ведущие демократии Европы.

Они наряду с Соединенными Штатами обильно снабжают саудитов оружием. Примерно полмесяца назад компетентные органы Германии одобрили поставку туда военной техники - даже несмотря на то, что в совместной декларации партий ХДС и СДПГ указывается на недопустимость экспорта оружия сторонам конфликта в Йемене, ведь он привел к ужасающей гуманитарной катастрофе.

Еще интереснее дела обстоят в Испании. Правительство социалистов долго отказывалось поставлять в Саудовскую Аравию управляемые авиабомбы, однако королевский дом Бурбонов, связанный с аравийской монархией, убедил кабинет пересмотреть это решение.

И только после убийства Хашогги ситуация, похоже, меняется. США, для которых Саудовская Аравия - один из важнейших союзников, конечно, очень хотели бы это дело замять. Трамп высказался предельно честно и цинично: весь вопрос в деньгах, на кону многомиллиардные военные заказы из Эр-Рияда.

Зато Старая Европа настроена нынче совсем по-другому: она выступает с гневным осуждением, требует проведения объективного расследования (а если провести его именно так, оно, несомненно, выведет на возможную причастность высших эшелонов власти Эр-Рияда) и даже угрожает введением санкций. В минувшее воскресенье Ангела Меркель уже заявила, что Германия после убийства Хашогги планирует отказаться от поставок оружия Саудовской Аравии.

Отчасти причина столь неожиданной принципиальности в том, что убили "не того, кого можно было убивать": респектабельный либеральный журналист, представляющий Washington Post и вдобавок происходящий из семьи миллиардеров, - фигура серьезная, даже можно сказать - священная. Это вам не женщин за супружескую измену камнями побивать!

Но все же дело скорее в другом. Различие позиций официального Вашингтона и Брюсселя-Берлина видится проявлением нарастающих разногласий между трамповской Америкой и Старой Европой. Эти противоречия могут резко усилиться в связи с намерением Трампа выйти из договора по ракетам средней и малой дальности (РСМД): Штаты попросту подставляют европейских партнеров по НАТО под ядерный удар, пугая их перспективой "войны до последнего европейца".

Разумеется, эти противоречия вовсе не носят характер антагонизма, и Европа никогда не решится пойти против заокеанского партнера открыто. Однако она - действуя заодно с клинтоновско-либеральной вашингтонской оппозицией - может наносить уколы трамповской администрации в "третьих странах".

Инцидент с Хашогги предоставил европейцам такую возможность. Тем более что убитый журналист сам был тесно связан в США с проклинтоновским кругами. Раскручивание дела Хашогги бьет по позициям Трампа - раз уж он всячески пытается "отмазать" саудовский правящий режим, с которым его связывает, можно сказать, дружба семьями.

Интересно и то, что реальный руководитель страны принц Мухаммад бин Салман до сих пор считался как раз правителем умеренно-либеральным, ориентированным на проведение реформ, сделавших бы его государство "более западным", "более цивилизованным". Однако международный скандал вокруг убийства журналиста способен привести к переформатированию власти в Саудовской Аравии, снова подняв крайне запутанный вопрос о престолонаследии там, и повлияв на пути эволюции этого государства, в котором с немыслимыми богатствами и новейшими технологиями сочетаются средневековые порядки.

И тут в контексте этого нашумевшего дела неизбежно придется сказать несколько слов об Украине. Очевидно, что с приближением президентских выборов она тоже может представлять собой арену обостряющегося противостояния США и Европы. Здесь европейцы тоже могут попытаться вставить Трампу палки в колеса. Если предположить, что на украинских выборах Белый дом собирается поддержать Порошенко, который всячески доказывает свою лояльность Соединенным Штатам, то Старая Европа - заодно с клинтоновскими кругами Демократической партии - может поддержать кого-то из перспективных альтернативных кандидатов.

Лучшая возможность для этого - очередной скандал. Вполне можно ожидать в европейской прессе новых разоблачений украинской коррупции. Да и тон публикаций об Украине может сделаться более критическим: в пятилетие "майдана-2" примутся говорить о том, что "революция достоинства" не оправдала возлагавшихся на нее надежд, что реформы буксуют - и надо, стало быть, произвести перестановки во власти, ввести туда новых, незапятнанных молодых политиков и т. д.

Как ни цинично об этом говорить, но убийство Хашогги, получившее международный резонанс, в сложившейся ситуации имеет положительное значение для борьбы за свободу слова на Украине. Оно создало прецедент, который заставит мировое сообщество реагировать и на другие случаи попрания свободы слова где бы то ни было более обостренно, чем это было до сих пор.

Рискну сделать вывод: закрыть под выборы более-менее оппозиционные СМИ теперь, скорее всего, не получится. В общем, если масс-медиа продолжат работу, донося до публики хоть какое-то многообразие мнений, - в этом, возможно, будет некоторая доля невольной заслуги покойного Хашогги.

Что ж, жертвы, приносимые регулярно журналистами, - неотъемлемая составная часть борьбы за свободу слова. Поэтому скажем по-христианскому обычаю: "Да будет земля пухом покойному мусульманину Хашогги".

От редакции: Этот материал представлен в рамках совместного проекта "Свободной Прессы" и украинской газеты "2000". Сегодня еженедельник "2000" остается одним из немногих объективных украинских СМИ.

Источник - svpressa.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1540442220
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Бакытжан Сагинтаев ознакомился с проектами по цифровизации Генеральной прокуратуры РК
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 октября 2018 года №666
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2018 года №650
- В Комитете Сената обсудили скорректированный республиканский бюджет на 2018-2020 годы
- В Генпрокуратуре обсудили проблемные вопросы в сфере тарифообразования на электричество и тепло
- Кадровые перестановки
- Уполномоченный по правам человека в РК обсудил вопросы укрепления правозащитного сотрудничества с Региональным представителем Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в Центральной Азии Рышардом Комендой
- Кто может участвовать на ЕНТ в январе 2019 года
- Завершено антимонопольное расследование в отношении АО "Кселл"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  