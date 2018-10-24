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|Стивен Кинг продал двум подросткам эксклюзив-права на экранизацию своего рассказа за $1
08:01 25.10.2018
Американский писатель Стивен Кинг продал права на экранизацию одного из собственных рассказов британским подросткам за $1.
Как пишет 24 октября газета The Guardian, молодые люди будут снимать фильм по рассказу "Велотренажер". Это история о художнике Ричарде Зифкица, который начинает упражняться на велотренажере в подвале своего дома в Нью-Йорке для снижения уровня холестирина. Чтобы не скучать в процессе упражнений, он вешает перед собой карту, где прокладывает путь от Нью-Йорка до деревни Херкимер и каждый день отмечает, какую дистанцию ему удалось преодолеть. Однако когда герой достигает цели, у него появляются навязчивые мысли, что его кто-то преследует.
16-летний Алфи Эванс и 14-летняя Кэрис Клифф сейчас работают над сценарием и ищут актера на главную роль. В съемках фильма подросткам будет помогать уэльская компания Green Valley Film Productions.
Стивен Кинг продает права подросткам на съемки некоммерческих фильмов по своим рассказам в рамках организованной им программы "Долларовый малыш". Несовершеннолетние не смогут получить прибыль с проката картины, но надеются представить ее на различных фестивалях.
10 октября студия Paramount Pictures опубликовала трейлер новой экранизации романа Стивена Кинга "Кладбище домашних животных".