Гондурас наступает с юга. Армия беженцев приближается к границам США

08:26 25.10.2018

Беженцы побежали в сторону Америки

Президент США призывает караван мигрантов держаться подальше от его страны



Дональд Трамп вчера предостерег 7 тыс. жителей Центральной Америки, которые вторую неделю идут к американской границе, от попыток попасть в США без необходимых документов. Комментируя тему беженцев, он грозится сократить финансовую помощь тем странам региона, откуда они бегут, и стянуть к границе с Мексикой военных, чтобы остановить караван мигрантов. Наплыв беженцев в США хозяин Белого дома объясняет мягкими законами, которые были приняты при администрации демократов. В Латинской Америке, так же как и в США, жесткую риторику Дональда Трампа связывают с желанием поднять рейтинги республиканцев накануне выборов в Конгресс. Сам же он объясняет свои действия защитой национальных интересов.



"Мы великое суверенное государство. У нас крепкие границы, и мы никогда не примем людей, прибывающих в нашу страну незаконно",- написал вчера Дональд Трамп в Twitter. За день до этого госсекретарь США Майк Помпео заявил, что многотысячный караван мигрантов, движущийся из стран Центральной Америки, "представляет большую угрозу безопасности Соединенных Штатов". "Если вы хотите попасть сюда (в США.- "Ъ"), пройдите нормальный процесс для беженцев",- сказал он.



Караван мигрантов - это организованная колонна беженцев, которые пешком идут из государств Центральной Америки в другие, более благополучные страны. Некоторые их сограждане сопровождают колонну на автомобилях. Как правило, пунктом назначения становятся США. Подобное явление само по себе не новое, но если раньше в караванах участвовало несколько сотен человек, то на этот раз в нем принимают участие более 7 тыс. мигрантов.



Марш начался 13 октября в гондурасском городе Сан-Педро-Сула, который не раз лидировал в списках самых криминогенных городов мира. Через пару дней караван пересек границу соседней Гватемалы, а еще через несколько дней его участники выстроились у границы с Мексикой, скандируя: "Так или иначе, но мы пройдем!"



"Бандиты хотели заставить моего мужа заниматься транспортировкой наркотиков. Когда он отказался, они стали угрожать тем, что убьют всех нас",- рассказала агентству AFP о причинах, по которым пришлось покинуть страну, участница каравана Дженнифер Молина. "Мы немного боимся, что полиция задержит нас. Но если нас депортируют, мы просто попробуем еще раз",- объясняет агентству 39-летняя жительница Сан-Педро-Сулы Ноэми Бобадилья. "Мы просто хотим работать, и если работа найдется в Мексике (а не в США.- "Ъ"), я тоже за нее возьмусь,- убеждает журналиста агентства AP жительница Гватемалы Ана Луиса Эспанья.- Мы готовы делать что угодно, за исключением каких-то плохих вещей". Так, беженцы готовы преодолевать сотни километров, идя вдоль трасс, и ночевать на улице, если не хватило палатки. "Есть люди, у которых повреждены колени или плечи из-за того, что они падали по пути. Мы предлагаем доставить их куда-нибудь, где о них позаботятся, но они отказываются, потому что боятся, что их задержат и депортируют,- рассказывает AP сотрудник Красного Креста Улисес Гарсия.- Они хотят продолжать свой путь".



Продолжению пути, впрочем, препятствуют как мексиканские полицейские, так и президент США, окрестивший происходящее "чрезвычайной ситуацией национального масштаба". Основную ответственность Дональд Трамп возложил на руководство стран Центральной Америки в связи с тем, что оно "практически ничего не делает, чтобы остановить поток людей", среди которых, по его словам, есть и преступники. В первую очередь речь шла о Гондурасе, Гватемале и Сальвадоре. "Теперь мы будем прекращать или существенно сокращать предоставляемую им помощь",- пригрозил президент США центральноамериканским правительствам в Twitter.



Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, который вступит в должность 1 декабря, предложил альтернативный вариант решения проблемы. По его планам, для снижения потока мигрантов необходимо не сокращать вложения в экономику Мексики и стран Центральной Америки, а увеличить их. Точнее, следует инвестировать $30 млрд в латиноамериканские страны в ближайшие шесть лет. "Требуется инвестиционное соглашение, которое включало бы США, Канаду, Мексику и не обходило вниманием центральноамериканские страны, чтобы производство в них развивалось и людям не нужно было эмигрировать",- заявил господин Лопес Обрадор.



Дональд Трамп на предложение не откликнулся, а вместо этого выдвинул Мексике ультиматум: или та разбирается с наплывом мигрантов, или США закрывают южную границу, разместив там армейские подразделения. Власти Мексики в ответ усилили охрану границы с Гватемалой, направив туда дополнительные отряды федеральной полиции. Но и эта мера не дала ожидаемых результатов.



Тем временем Дональд Трамп воспользовался кризисом, для того чтобы выдвинуть обвинения в адрес не только властей Мексики и стран Центральной Америки, но и своих противников внутри страны. "Караваны - это позор для Демократической партии. Менять миграционные законы сейчас же!" - призвал он на своей странице в Twitter 21 октября. Многие политики как в США, так и за пределами страны сделали вывод: эти жесткие высказывания напрямую связаны с промежуточными выборами в Конгресс 6 ноября. В ходе голосования американцы переизберут всех членов Палаты представителей и треть Сената (см. статью на этой странице).



Так, будущий глава МИД Мексики Марсело Эбрард (который займет этот пост после вступления Андреса Мануэля Лопеса Обрадора в должность президента) отметил, что критические высказывания американского президента "не удивляют" ни его самого, ни в целом мексиканское правительство. "Выборы в США уже скоро",- напомнил господин Эбрард.



"Трамп не боится каравана, он использует его, чтобы выиграть выборы в Конгресс",- выразил уверенность в разговоре с AFP один из организаторов колонны мигрантов Иринео Мухиса. Политтехнолог Барри Беннет, который в 2016 году был старшим советником кампании Дональда Трампа, в разговоре с газетой The Washington Post подтвердил: американский лидер резко критикует прибытие новых мигрантов, чтобы "создать контраст", поскольку "все демократы против того, чтобы строить стену" на границе с Мексикой. Сам Дональд Трамп, впрочем, заверяет, что им движет не желание поддержать однопартийцев на выборах, а забота о национальных интересах США.



С одной стороны, "миграционная реформа была одним из основных пунктов избирательной программы Дональда Трампа,- рассуждает в разговоре с "Ъ" директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулев.- Так что сама по себе риторика может накаляться и слегка ослабевать, но это принципиальная позиция президента". С другой стороны, продолжает эксперт, "возмущение Трампа вызывает вопрос о том, откуда этот караван". "Он, наверное, не исключает, что кто-то из демократов сделал это специально с целью устроить скандал на границе. Видимо, отсюда у Трампа такое недовольство этими событиями",- предполагает господин Рогулев. При этом сам он не исключает, что участников марша действительно "кто-то надоумил и организовал".



Дина Марганова, Екатерина Мареева

Газета "Коммерсантъ" №196 от 25.10.2018, стр. 6