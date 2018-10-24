 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 25.10.2018
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Среда, 24.10.2018
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Коля в игноре. Пашинян единогласно... неизбран премьер-министром Армении
08:42 25.10.2018

- Парламент Армении в среду в ходе специального заседания не избрал и.о. премьер-министра страны Никола Пашиняна на пост главы правительства. Заседание транслировали в режиме реального времени местные телеканалы. Сообщает ТАСС.

Cпикер законодательного органа Ара Баблоян отметил, что ни один из парламентариев не проголосовал за его кандидатуру. "Решение не принято, с чем и я поздравляю", - сказал он.

Против кандидатуры Пашиняна проголосовал лишь один депутат, 11 парламентариев воздержались. Еще 59 народных избранников были зарегистрированы для голосования, но никак не проголосовали. 34 депутата не пришли на заседание. Сам и.о. премьер-министра Армении неоднократно заявлял, что выдвинул свою кандидатуру по техническим соображениям.

"Моя кандидатура выдвинута не для избрания, а для неизбрания премьер-министром. Я был выдвинут, чтобы не было никаких спекуляций по поводу легитимности предстоящих досрочных парламентских выборов. Чтобы исключить лазейки, способные сорвать выборы", - заявил Пашинян.

До голосования парламентские фракции правящей прежде Республиканской партии Армении, а также "Царукян" и "Дашнакцутюн" заявили, что не будут в нем участвовать. Фракция "Елк", которая выдвинула кандидатуру Пашиняна, заявила, что воздержится при голосовании.

Источник - КирТАГ
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