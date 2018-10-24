В Киргизии рухнули цены на фасоль. Дехкане выходят на бунт

08:44 25.10.2018

Цены на фасоль в Кыргызстане достигли исторического минимума. Из-за низких закупочных цен фермеры Таласа готовы выйти на митинг. Об этом сообщил депутат парламентской фракции СДПК Рыскелди Момбеков во время заседания Жогорку Кенеша в четверг.



"На данный момент цена на фасоль составляет 25 сомов за кг. Это практически исторический минимум. Последний раз такие низкие цены были в 2011 году", - сообщил депутат.



Момбеков напомнил, что 9 октября в селе Ак-Добо в Таласской области открылся завод по переработке фасоли с участием президента Сооронбая Жээнбекова. "И правительство обещало, что у фермеров фасоль будут закупать по цене не ниже 40-60 сомов за кг. Талассцы уже готовы приехать в Бишкек на митинг", - добавил депутат.



По его словам, ситуация критическая, и народ обижен на премьера. "Премьер-министр Абылгазиев ни разу не побывал в Таласе. Я наводил справки, он уже два года не был в Таласе, еще будучи вице-премьером не приезжал сюда. Народ обижен. Пусть поедет, посмотрит, как живут фермеры", - призвал Р.Момбеков.



Мунара Боромбаева.