Новое измерение торговой войны между США и Китаем, - В.Пироженко

08:57 25.10.2018

ВИКТОР ПИРОЖЕНКО | 25.10.2018



Администрация США пытается установить новый мировой экономический порядок в ущерб интересам КНР



В торговом конфликте США с КНР появилось новое измерение. Претензии США к методам, которыми в Китае добиваются экономического роста, и к способу ведения дел во внешней торговле переросли в критику экономической системы КНР в целом и такой ее важнейшей основы, как участие государства в экономическом развитии.



Администрация Трампа подняла вопрос о "нерыночном" (в глазах американцев – неполноценном) характере китайской экономики из-за целенаправленной государственной поддержки промышленности и государственного контроля над финансовым сектором КНР. На таком основании Вашингтон обвиняет КНР в "нечестной" конкуренции, оправдывая этим расширение своих претензий к Китаю.



Сейчас выясняется, что согласие США и стран Евросоюза на вступление КНР в 2001 году в ВТО диктовалось стремлением вовлечь ее в рыночные отношения с Западом. Как следует из недавней речи вице-президента США Майкла Пенса в Гудзоновском институте, это был своеобразный "аванс" Пекину в надежде на постепенное внедрение в КНР западной политико-экономической модели. А поскольку американские расчеты в отношении Китая не оправдались, США пытаются давить на Китай по всем направлениям, в том числе придавая сугубо экономическим претензиям откровенно идеологический характер. И пока китайская сторона соглашается с американской идеологией "рыночного фундаментализма", средства давления на КНР у США будут сохраняться.



Так, в настоящее время администрация Трампа, готовясь к ноябрьской встрече G20 в Буэнос-Айресе (Аргентина), пытается закрепить в повестке дня "двадцатки" и в проекте итогового документа Группы двадцати вопрос об "искажении рыночной конкуренции китайскими государственными предприятиями". А если и так? Если модель управления успешными государственными предприятиями КНР сознательно предполагает "искажение рыночной конкуренции"?



Одновременно США спешно сколачивают антикитайский торговый союз с целью распространения протекционистских мер в отношении китайских товаров на другие, кроме США, важные для Китая рынки. Принуждая своих партнеров пересматривать многосторонние торговые соглашения с участием США в пользу двусторонних, Вашингтон выдвигает критерием новых соглашений отказ их участников от вхождения в зоны свободной торговли с КНР как с "нерыночной" экономикой.



Новое соглашение об инвестиционно-торговом партнерстве между США, Мексикой и Канадой (USMCA), которое приходит на смену НАФТА, содержит положения, согласно которым заключение любой из сторон соглашения о свободной торговле с "нерыночной" страной позволяет другим сторонам расторгнуть трехстороннее соглашение и заменить его двусторонним соглашением. То есть после подписания USMCA Канаде и Мексике будет трудно вести переговоры по соглашению о свободной торговле с Китаем, а Мексике, скорее всего, будет затруднено участие в китайской инициативе "Пояс и путь".



Положения USMCA США, скорее всего, постараются распространить на иных важных торговых партнеров Китая, например в будущих сделках с ЕС и Японией. Китайские эксперты всерьез опасаются, что администрация Трампа, повышая ставки в стратегии "сдерживания Китая", пытается установить новый мировой экономический порядок, прямо противоречащий интересам КНР.



Суть вопроса в том, что государственное субсидирование в Китае касается в основном субъектов рынка с государственной и смешанной собственностью (предприятия тяжелой промышленности, транспортной и энергетической инфраструктуры, а также финансовой системы). Контролируя деятельность таких предприятий, китайское государство управляет ценообразованием в интересах всего общества по всей производственной цепочке, включая частный сектор. Государственные субсидии в этой системе являются неотъемлемым элементом государственного управления рынком, а не ситуативным инструментом конкурентной борьбы.



Именно эти фундаментальные черты "социализма с китайской спецификой" (госкапитализма), составляющие принципиальное отличие китайской экономической системы от западной, в частности от американской, подвергаются нападкам со стороны нынешней американской администрации. Маскируются нападки довольно неуклюже – критикой "нечестной" (?) практики субсидирования промышленности.



Все это может вывести американо-китайские торговые трения в новую плоскость более глубокого, неторгового конфликта. В глазах остального мира, прежде всего его незападной части, претензии к экономической (и политической) системе КНР в условиях безуспешных попыток США сократить их огромный дефицит в торговле с китайскими партнерами выглядят как американский проигрыш Китаю в историческом соревновании разных общественно-политических систем.



Вместе с тем задачу реформирования сектора государственных предприятий в КНР поставили еще задолго до нынешнего антикитайского поворота в политике США, под давлением проблемы ликвидации избыточных производственных мощностей. На днях вице-премьер Лю Хэ поставил решение задачи поддержания экономического роста и ослабления финансовых рисков (уменьшение долга госпредприятий перед государством) в зависимость от "структурной реформы в сфере предложения", как называют в КНР ликвидацию избыточных мощностей в госсекторе. А председатель КНР Си Цзиньпин 20 октября еще раз подтвердил свою "непоколебимую приверженность частному сектору", использовав на этот раз тему борьбы с нищетой.



Менять свою общественную систему по-американски Китай не будет ни при каких условиях. В Китае подчеркивают, что на фоне 30-летнего взрывного экономического роста "страна имеет… веские основания для сохранения своих экономических характеристик, сохраняя принцип нейтралитета при работе с предприятиями различных форм собственности".