Жди конца... Амер-политолог Фукуяма подрядился руководить "Центром демократии" в Тифлисе

09:07 25.10.2018

Фрэнсис Фукуяма займется "защитой свободы" на Южном Кавказе



В Тбилиси планируется создание Центра демократии, работа которого будет направлена против автократии и коррупции в регионе, его руководителем станет профессор Стэнфордского университета, американский философ и политолог Фрэнсис Фукуяма. Об этом сообщила телекомпания "Рустави-2" по итогам презентации в Тбилиси новой книги Фукуямы "Идентичность".



"В Грузии создается прифронтовой демократический центр, который даст возможность борцам за свободу гражданского общества или представителям других организаций, находящимся в регионе, действовать совместно ради защиты свободы", - заявила один из организаторов мероприятия, исполнительный директор Центра исследований экономической политики Нино Евгенидзе.



По словам самого автора, его новая книга - "о росте популизма" в мире, что, по его мнению, представляет опасность для демократического порядка в мире.



"В моей книге идет разговор об определенных основных принципах глобальной политики. Я рад, что книга вышла и в Грузии", - сказал в ходе презентации Фукуяма.



Есихиро Фрэнсис Фукуяма - философ, политолог, политический экономист и писатель японского происхождения, старший научный сотрудник Центра по вопросам демократии, развития и верховенства права в Стэнфорде. До этого занимал должность профессора и руководителя программы международного развития в Школе перспективных международных исследований Университета Джонса Хопкинса. С февраля 2012 года - ведущий научный сотрудник Института международных исследований Фримена Спольи при Стэндфордском университете. Мировую известность Фукуяма получил благодаря книге "Конец истории и последний человек", где утверждал, что распространение либеральных демократий во всем мире может свидетельствовать о конечной точке социокультурной эволюции человечества и стать окончательной формой человеческого правительства. Его работа была переведена на более чем 20 языков мира и вызвала широчайший резонанс в научной среде и средствах массовой информации.