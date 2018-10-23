Паджама мама... МВФ дразнит Рахмона морковкой нового "льготного" кредита

09:13 25.10.2018

Fitch Ratings: Шансы Таджикистана на получение льготного кредита МВФ увеличились



Американское рейтинговое агентство Fitch Ratings считает, что шансы Таджикистана на получение льготного кредита в рамках новой программы Международного валютного фонда увеличились после посещения Душанбе делегацией этого финансового института. Миссия МВФ во главе Паджамы Ханделвал находилась в Таджикистане 11-26 сентября того года.



МВФ и правительство Таджикистана могут прийти к соглашению о предоставлении льготного кредита Душанбе по программы помощи "Расширенный кредитный механизм" ((Extended Credit Facility), пишет сайт Fitch Solutions 22 октября. Льготный кредит будет направлен на оздоровление экономики Таджикистана и обеспечения устойчивого развития. "Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в целом выполняет все рекомендации МВФ. До сих пор в Душанбе реализованы рекомендации МВФ о реформах в финансово-кредитных сферах и в области энергетики. Но власти Таджикистана пока не выполнили рекомендации этого международного финансового института о банковской реформе",- говорится в статье.



Ранее Международный валютный фонд заявил, что готов реализовать новую программу поддержки для Таджикистана при условии, что правительство проведет ряд реформ в экономической и банковской сферах. В сообщении, распространенном МВФ 9 октября, говорилось, что по просьбе властей РТ 11-26 сентября в Душанбе побывала миссия этого международного финансового института во главе Паджамы Ханделвал.



По итогам визита г-жа Паджама Ханделвал подчеркнула, что приветствует меры таджикского правительства для восстановления доверия вкладчиков к банковской системе.



"Однако необходимо сделать еще больше для выполнения рекомендаций Программы оценки финансового сектора 2016 года", – добавила она. По ее словам, необходимы решительные действия для вывода из кризиса двух крупных проблемных банков. Паджама Ханделвал не уточнила, какие именно действия она подразумевает, но осведомленный источник сообщил Радио Озоди, что МВФ требует от Таджикистана объявить банкротами "Точиксодиротбанк" и "Агроинвестбанк".



Представители экономического блока таджикского правительства сообщили, что не могут выполнить эти условия, потому что в этих двух банках осталось много вкладчиков, и если объявить кредитные учреждения банкротами, то под вопросом останутся вклады населения.



Напомним, переговоры по поводу предоставления кредита в рамках новой программы между Таджикистаном и МВФ начались еще осенью 2015 года. Власти республики планируют получить льготный кредит в размере $300 млн.



Срок действия предыдущей трехлетней программы, в рамках которой МВФ предоставил Таджикистану льготный кредит в размере свыше $160 млн., завершился еще в июле 2012 года. Через несколько месяцев руководство Таджикистана обратилось к Фонду с просьбой рассмотреть возможность принятия новой программы оказания финансовой помощи стране. Представители МВФ тогда сообщали, что уже в предстоящие месяцы удастся согласовать следующую трехлетнюю программу. Но переговоры так и не принесли желаемых результатов.



Fitch Ratings Inc. наряду со Standard & Poor’s и Moody’s входит в "большую тройку" международных рейтинговых агентств.



Абдулло Ашуров

23.10.18